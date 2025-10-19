ETV Bharat / sports

ఇకపై నితీశ్​ కుమార్‌ ఆల్ ఫార్మాట్ ప్లేయర్​- ఆసీస్​లో వన్డే డెబ్యూ

భారత జట్టు ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్ కుమార్‌ రెడ్డి వన్డే డెబ్యూ

Nitish Kumar Reddy
Nitish Kumar Reddy (BCCI X Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nitish Kumar Reddy ODI Debut : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న తొలి వన్డేతో టీమ్​ఇండియా యంగ్ క్రికెటర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఆల్​ ఫార్మాట్ ప్లేయర్​గా మారాడు. ఇప్పటికే టీ20, టెస్ట్ ఫార్మాట్లలో భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నితీశ్ కుమార్​, తాజాగా పెర్త్‌లోని ఆప్టస్ స్టేడియంలో వన్డేల్లోకి అరంగేట్రం చేశాడు. దీంతో రోహిత్ శర్మ అతడికి క్యాప్ అందించాడు.

గతేడాది నవంబర్ 22వ తేదీ విరాట్ కోహ్లీ చేతుల మీదుగా టెస్ట్ డెబ్యూ క్యాప్ అందుకున్న తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్, ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ చేతుల మీదుగా వన్డే క్యాప్ అందుకోవడం విశేషం. అలా మొదటి వన్డే మ్యాచ్​లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డికి ఆడే అవకాశం లభించింది. తన డెబ్యూ వన్డేలో నితీశ్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింట్లోనూ తన ప్రతిభను చూపించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు.

అయితే తొలి వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. టీమ్​ఇండియాను బ్యాటింగ్​కు ఆహ్వానించాడు. భారత్ ​నుంచి నితీశ్ అరంగేట్రం చేయగా, ఆసీస్ జట్టు నుంచి రెన్‌షా డెబ్యూ ఇచ్చాడు. కాగా, వన్డేల్లో భారత్‌ వరుసగా 16వ సారి టాస్‌ను ఓడింది.చివరిసారిగా గత వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై భారత్ టాస్‌ నెగ్గడం గమనార్హం.

భారత ఫైనల్ XI : రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, సిరాజ్, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌

ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్ XI : ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), మాథ్యూ షార్ట్, జోష్ ఫిలిప్ (వికెట్ కీపర్), మ్యాట్ రెన్‌షా, కూపర్ కానోలీ, మిచెల్ ఓవెన్, మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ ఎల్లిస్, మ్యాథ్యూ కున్హెమన్‌, జోష్‌ హేజిల్‌వుడ్

నితీశ్ కెరీర్‌లో కొత్త మైలురాయి
నితీశ్ కుమార్‌ రెడ్డి యంగ్ టాలెంటెడ్ ప్లేయర్. 2024 ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ తరఫున బ్లాక్‌ బస్టర్ ప్రదర్శనతో జట్టు ఎంపికకు దారితీస్తూ, బ్యాటింగ్ బౌలింగ్‌లో సమర్థవంతమైన ఆల్‌రౌండర్‌గా గుర్తింపు పొందాడు. అతడి ప్రదర్శన, ప్రత్యేకంగా మిడిల్ ఆర్డర్ ఇన్నింగ్స్, జట్టులో బలమైన బ్యాలెన్స్‌ను అందించగలడు.

నితీశ్ స్పందన
డెబ్యూ వన్డేకు సిద్ధమైన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి మీడియా మాట్లాడుతూ, "భారత జెర్సీ ధరించడం ప్రతి క్రికెటర్‌ కల. ఈ రోజు నా మరో కల నిజమవుతుంది. జట్టుకు నా భాగస్వామ్యాన్ని సమర్థవంతంగా అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపాడు.

భారత జట్టు ఉద్దేశం ఇలా!
భారత కోచ్‌ మాట్లాడుతూ, యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా జట్టుకు కొత్త ఉత్సాహం, బ్యాలెన్స్‌ వస్తుందని అని తెలిపాడు. నితీశ్ కుమార్‌ రెడ్డి ఈ సిరీస్‌లో ప్రదర్శనతో తన స్థానం సుస్థిరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడని అభిప్రాయపడ్డాడు. భారత జట్టులో హార్దిక్‌ పాండ్యకు సరైన ప్రత్యామ్నాయం కోసం జరుగుతున్న వెతుకులాటలో నితీశ్ ఒక సరైన ఎంపికగా ఎదగవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. వన్డే అరంగేట్రంతో ఆయన క్రికెట్‌ ప్రయాణంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.

TAGGED:

NITISH KUMAR ODI DEBUT
2024 SUNRISERS IPL
AUSTRALIA ODI SERIES
INDIA TEAM ODI CAPTAIN
NITISH KUMAR REDDY ODI DEBUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.