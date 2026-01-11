టీమ్ఇండియా థ్రిల్లింగ్ విన్- రాణించిన విరాట్, గిల్
Published : January 11, 2026 at 9:40 PM IST
Ind vs NZ 1st ODI 2026 : న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ను భారత్ ఘనంగా ఆరంభించింది. వడోదర వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. న్యూజిలాండ్ నిర్దేశించిన 301 పరుగుల టార్గెట్ను భారత్ 49 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (94 పరుగులు) సూపర్ ఫామ్ చాటుకున్నాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (56), శ్రేయస్ అయ్యర్ (49 పరుగులు) రాణించారు. కివీస్ బౌలర్లలో కైల్ జెమీసన్ 3, ఆదిత్య అశోక్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. తాజా విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దుసుకెళ్లింది.
ఛేదనలో భారత్ అదుర్స్
301 పరుగుల ఛేజింగ్లో భారత్కు మంచి ఆరంభమే లభించింది. తొలుత రోహిత్, గిల్ నెమ్మదిగా ఆడారు. అయితే రోహిత్ వేగం పెంచాడు. మూడు ఫోర్లు, రెండు సిక్స్లతో టచ్లోకి వచ్చాడు. అయితే జెమీసన్ వేసిన స్లో బాల్కు షాట్ ప్రయత్నంలో క్యాచౌట్గా వెనుదిరిగాడు. దింతో 39 రన్స్కు తొలి వికెట్ పోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన విరాట్తో గిల్ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ ఇద్దరు కివీస్కు మరో ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా 20 ఓవర్లపాటు ఆడారు.
𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦— Mumbai Indians (@mipaltan) January 11, 2026
Us: Rohit Sharma's pull shot! 🤌
pic.twitter.com/I2WueEQmpe
KING 🤝 PRINCE— Star Sports (@StarSportsIndia) January 11, 2026
A superb 118-run stand between @imVkohli & @ShubmanGill laid a solid foundation in this run-chase 🔥#INDvNZ, 1st ODI LIVE NOW 👉 https://t.co/WbMZTXL0By pic.twitter.com/khEbnXCL5I
Fist bump ❌ Bouquet bump ✅@ImRo45 & @imVkohli were specially felicitated during the mid-innings break! #INDvNZ, 1st ODI LIVE NOW 👉 https://t.co/WbMZTXL0By🙌💙👏 pic.twitter.com/umEMHp3fMk— Star Sports (@StarSportsIndia) January 11, 2026
ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు. హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత గిల్, స్పిన్నర్ ఆదిత్య బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. దీంతో 116 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఆ తర్వాత అయ్యర్తోనూ విరాట్ పార్ట్నర్షిప్ చేశాడు. అటు అయ్యర్ కూడా వేగంగా ఆడుతూ బౌండరీలు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే విరాట్ సెంచరీకి దగ్గరయ్యాడు. అయితే 93 వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద విరాట్ను కూడా జెమిసన్ ఔట్ చేశాడు. దీంతో 7 పరుగుల తేడాతో విరాట్ సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు.
చివర్లో రవీంద్ర జడేజా (4) స్వల్ప స్కోర్కే వెనుదిరిగాడు. హర్షిత్ రాణ(29) పరుగులు ఆకట్టుకున్నాడు. కేఎల్ రాహుల్(29)పరుగులు, వాషింగ్టన్ సుందర్శ్(7) పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను ముగించారు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన కివీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి సరిగ్గా 300 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు డేవన్ కాన్వే (56 పరుగులు), హెన్రీ నికోల్స్ (62 పరుగులు), డారిల్ మిచెల్ (84 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 2, కుల్దీప్ యాదవ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.