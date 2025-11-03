నవీ ముంబయిలో నయా ఛాంపియన్- వరల్డ్ కప్ విజేతగా 'భారత్'
విశ్వ విజేతగా భారత్- ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాపై విజయం
Published : November 3, 2025 at 6:44 AM IST
Ind vs SA World Cup 2025 : భారత అమ్మాయిలు చరిత్ర సృష్టించారు. 47 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ వన్డే ప్రపంచకప్ను తొలిసారి ముద్దాడారు. నవీ ముంబయి వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను మట్టికరిపించి హర్మన్ప్రీత్ సేన విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. రెండుసార్లు తుదిమెట్టుపై బోల్తాపడిన టీమ్ఇండియా. మూడో ప్రయత్నంలో జగజ్జేతగా అవతరించింది. అద్వితీయ ప్రదర్శనతో ప్రపంచకప్పు కలను సాకారం చేసుకుంది. ఒడుదొడుకులను అధిగమిస్తూ ఒత్తిళ్లను జయిస్తూ హర్మన్ప్రీత్ బృందం ట్రోఫీని సగర్వంగా అందుకుంది. ఈ ఉద్విగ్న క్షణం కోసం ఏళ్లతరబడి ఎదురుచూసిన భారతావని పులకించిపోయింది.
భారత మహిళల క్రికెట్లో సువర్ణాధ్యాయం లిఖితమైంది. భారత జట్టు చిరకాల స్వప్నం సాకారమైంది. దశాబ్దాలుగా ఊరిస్తున్న వన్డే ప్రపంచ కప్ను తొలిసారి టీమ్ఇండియా ఒడిసిపట్టుకుంది. ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన ఫైనల్లో భారత అమ్మాయిలు అదరగొట్టారు. నవీ ముంబయి వేదికగా జరిగిన తుదిపోరులో దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. 52 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికాను టీమిండియా చిత్తుచేసింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగులు చేసింది.
షెఫాలీ వర్మ 87, దీప్తి శర్మ 58 పరుగులతో చెలరేగారు. అనంతరం 299 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికాను 45.3ఓవర్లలో 246 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసి టీమిండియా విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ విరోచిత సెంచరీతో ఒంటరి పోరాటం చేసింది. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 5, షెఫాలీ వర్మ 2, శ్రీ చరణి ఒక్కో వికెట్ తీశారు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా షెఫాలీ నిలవగా ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డును దీప్తి శర్మ సాధించింది.
భారీ లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా తొలి వికెట్కు 51 పరుగులు చేసింది. తజ్మిన్తో కలిసి కెప్టెన్ లారా మంచి భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. అయితే పదో ఓవర్లో అమన్జోత్ కౌర్ అద్భుతమైన త్రోతో తజ్మిన్ రనౌట్గా వెనుదిరిగింది. అనంతరం వచ్చిన అన్నెకె బోష్ను తెలుగు అమ్మాయి శ్రీ చరణి బోల్తా కొట్టించింది. దీంతో స్వల్ప తేడాతో రెండు వికెట్లు కోల్పోవడంతో సఫారీ జట్టు ఒత్తిడిలోకి వెళ్లింది. అయితే సునె లూస్తో జట్టు కట్టిన వోల్వార్ట్ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించింది. ప్రమాదకరంగా మారుతున్న ఈ జోడీని షెఫాలీ విడిదీసింది. 25 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద సునెను అవుట్ చేసిన షెఫాలీ స్వల్ప తేడాతో డేంజరస్ మారిజానె కాప్ను సైతం పెవిలియన్కు పంపి సౌతాఫ్రికాను కష్టాల్లోకి నెట్టింది.
ఆ తర్వాత వచ్చిన వికెట్ కీపర్ సినాలో జఫ్తా దీప్తి బౌలింగ్లో ఔటైంది. దీంతో ఆ జట్టు 148 పరుగులకు సగం వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి జారుకుంది. ఈ దశలో వోల్వార్ట్తో జతకలిసిన అన్నెరి దూకుడు ఆడి జట్టును పోటీలో నిలిపింది. లారా, అన్నెరి కలిసి ఆరో వికెట్కు 61 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ క్రమంలో 39.3 ఓవర్ల వద్ద దీప్తి బౌలింగ్లో అన్నెరి బౌల్డ్ అయింది. మరోవైపు 96 బంతుల్లో కెప్టెన్ లారా శతకం చేసింది. అనంతరం వోల్వార్ట్ దీప్తి బౌలింగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. దీంతో దక్షిణాఫ్రికా ఓటమి ఖరారైంది. అనంతరం మరో 26 పరుగులు చేసి సౌతాఫ్రికా చివరి మూడు వికెట్లు కోల్పోడంతో భారత జట్టు సంబరాల్లో మునిగిపోయింది.
