ఇంగ్లాండ్తో తొలి టీ20- టాస్ నెగ్గిన భారత్- వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరో'సారీ'
ఇంగ్లాండ్ - భారత్ తొలి టీ20 మ్యాచ్- టాస్ నెగ్గిన శ్రేయస్ అయ్యర్- బ్యాటింగ్ టీమ్ఇండియాదే
Published : July 1, 2026 at 9:56 PM IST
Ind vs Eng 1st T20 : ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భాగంగా జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ నెగ్గింది. టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్తో అయినా 15ఏళ్ల చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేస్తాడని అనేక మంది అభిమానులు వేచి చూశారు. కానీ, అతడికి ఆ మ్యాచ్ తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు.
భారత్ తుది జట్టు : సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, హర్షిత్ రాణా, రవి బిష్ణోయ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
ఇంగ్లాండ్ తుది జట్టు : ఫిలిప్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్(వికెట్), హ్యారీ బ్రూక్(కెప్టెన్), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కర్రాన్, విల్ జాక్స్, లియామ్ డాసన్, సాకిబ్ మహమూద్, ఆదిల్ రషీద్, ల్యూక్ వుడ్