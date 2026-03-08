జయహో 'భారత్'- విశ్వవిజేతగా సూర్యసేన
టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ షో- ఫైనల్లో భారత్ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన న్యూజిలాండ్
Published : March 8, 2026 at 10:46 PM IST
Ind vs NZ T20 Final : భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. వరుసగా రెండోసారి టీ20 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా 96 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. 256 భారీ ఛేదనలో కివీస్ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకే పరిమితమవడంతో భారత్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యింది. దీంతో దేశంలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 2, హార్దిక్, బుమ్రా, వరుణ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
భారీ ఛేదనలో దిగిన కివీస్కు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. గత మ్యాచ్ సెంచరీ హీరో ఫిన్ అలెన్ను (9) అక్షర్ బుట్టలో వేసుకున్నాడు. దీంతో 31 రన్స్కు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. కాసేపటికే రచిన్ (1)ను బుమ్రా ఔట్ చేశాడు. 4.5 వద్ద ఫిలిప్స్ (5)ను అక్షర్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే కివీస్ 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆరు ఓవర్లకు 52-3తో నిలిచింది.
మరో ఎండ్లో సీఫెర్ట్ (52) మెరుపులు మెరిపించి కాసేపు ఆందోళన కలిగించాడు. కానీ వికెట్ల పతనం ఆగలేదు. హార్దిక్ 7.4 వద్ద చాప్మన్ (3)ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఈ మరుసటి ఓవర్లోనే వరుణ్ బౌలింగ్లో తొలి బంతికే సీఫర్ట్ బారీ షాట్కు ప్రయత్నించి క్యాచౌట్ అయ్యాడు. దీంతో కివీస్ 72కు 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో మిచెల్- శాంట్నర్ ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఇద్దరూ 50 పరుగుల పార్ట్నర్షిప్ చేశారు.
12.5 ఓవర్ల వద్ద 124 వద్ద మిచెల్ను అక్షర్ పటేల్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత 16వ ఓవర్లో బుమ్రా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్లు పడగొట్టాడు. మూడో బంతికి నీషమ్, నాలుగో బంతికి హెన్రీని వరుసగా ఔట్ చేశాడు.
సూర్య అరుదైన రికార్డ్
ఈ విజయంతో 19ఏళ్ల టీ20 వరల్డ్కప్ చరిత్రలో సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్కప్ ముద్దాడిన తొలి కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో ఏ కెప్టెన్ కూడా సొంత గడ్డపై టీ20 ప్రపంచకప్ను నెగ్గలేదు. ఇదివరకు టీమ్ఇండియా కూడా 2007లో సౌతాఫ్రికా (జొహెన్నస్బర్ల్), 2024 బర్బాడోస్ వేదికగా జరిగిన ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
భారత్ రికార్డ్
తాజా విజయంతో వరుసగా రెండుసార్లు టీ20 వరల్డ్కప్ నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా రికార్డు సృష్టించింది. 2024లో రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన భారత్, తాజా ఎడిషన్లోనూ ట్రోఫీ ముద్దాడింది. గతంలో ఏ జట్టు కూడా వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ట్రోఫీ నెగ్గలేదు. రెండేసిసార్లు నెగ్గిన వెస్టిండీస్ (2012, 2016), ఇంగ్లాండ్ (2010, 2022) కంటిన్యూగా విజయం సాధించలేదు. అలాగే కొట్టింది. టీమ్ఇండియాకు ఇది మూడో టీ20 వరల్డ్కప్ టైటిల్. దీంతో అత్యధిక టీ20 టైటిళ్లు నెగ్గిన జట్టుగానూ భారత్ రికార్డ్