జయహో 'భారత్'- విశ్వవిజేతగా సూర్యసేన

టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండ్ షో- ఫైనల్​లో భారత్ ఘన విజయం- చిత్తుగా ఓడిన న్యూజిలాండ్

India vs New Zealand
India vs New Zealand (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 10:46 PM IST

Ind vs NZ T20 Final : భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. వరుసగా రెండోసారి టీ20 వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అహ్మదాబాద్​ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా 96 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. 256 భారీ ఛేదనలో కివీస్ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకే పరిమితమవడంతో భారత్ వరల్డ్​ ఛాంపియన్ అయ్యింది. దీంతో దేశంలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 2, హార్దిక్, బుమ్రా, వరుణ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

భారీ ఛేదనలో దిగిన కివీస్​కు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. గత మ్యాచ్ సెంచరీ హీరో ఫిన్ అలెన్​ను (9) అక్షర్ బుట్టలో వేసుకున్నాడు. దీంతో 31 రన్స్​కు తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. కాసేపటికే రచిన్ (1)ను బుమ్రా ఔట్ చేశాడు. 4.5 వద్ద ఫిలిప్స్ (5)​ను అక్షర్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే కివీస్ 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆరు ఓవర్లకు 52-3తో నిలిచింది.

మరో ఎండ్​లో సీఫెర్ట్ (52) మెరుపులు మెరిపించి కాసేపు ఆందోళన కలిగించాడు. కానీ వికెట్ల పతనం ఆగలేదు. హార్దిక్ 7.4 వద్ద చాప్​మన్ (3)ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఈ మరుసటి ఓవర్లోనే వరుణ్ బౌలింగ్​లో తొలి బంతికే సీఫర్ట్ బారీ షాట్​కు ప్రయత్నించి క్యాచౌట్ అయ్యాడు. దీంతో కివీస్ 72కు 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ​ఈ దశలో మిచెల్- శాంట్నర్ ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఇద్దరూ 50 పరుగుల పార్ట్​నర్​షిప్ చేశారు.

12.5 ఓవర్ల వద్ద 124 వద్ద మిచెల్​ను అక్షర్ పటేల్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత 16వ ఓవర్లో బుమ్రా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్లు పడగొట్టాడు. మూడో బంతికి నీషమ్, నాలుగో బంతికి హెన్రీని వరుసగా ఔట్ చేశాడు.

సూర్య అరుదైన రికార్డ్
ఈ విజయంతో 19ఏళ్ల టీ20 వరల్డ్​కప్ చరిత్రలో సొంతగడ్డపై టీ20 వరల్డ్​కప్ ముద్దాడిన తొలి కెప్టెన్​గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో ఏ కెప్టెన్​ కూడా సొంత గడ్డపై టీ20 ప్రపంచకప్​ను నెగ్గలేదు. ఇదివరకు టీమ్ఇండియా కూడా 2007లో సౌతాఫ్రికా (జొహెన్నస్​బర్ల్), 2024 బర్బాడోస్​ వేదికగా జరిగిన ఎడిషన్లలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

భారత్ రికార్డ్
తాజా విజయంతో వరుసగా రెండుసార్లు టీ20 వరల్డ్​కప్ నెగ్గిన జట్టుగా టీమ్ఇండియా రికార్డు సృష్టించింది. 2024లో రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన భారత్, తాజా ఎడిషన్​లోనూ ట్రోఫీ ముద్దాడింది. గతంలో ఏ జట్టు కూడా వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ట్రోఫీ నెగ్గలేదు. రెండేసిసార్లు నెగ్గిన వెస్టిండీస్ (2012, 2016), ఇంగ్లాండ్ (2010, 2022) కంటిన్యూగా విజయం సాధించలేదు. అలాగే కొట్టింది. టీమ్ఇండియాకు ఇది మూడో టీ20 వరల్డ్​కప్ టైటిల్. దీంతో అత్యధిక టీ20 టైటిళ్లు నెగ్గిన జట్టుగానూ భారత్ రికార్డ్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

