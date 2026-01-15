ETV Bharat / sports

యువ భారత్ ఆల్​రౌండ్ షో - USAపై గ్రాండ్ విక్టరీ- వరల్డ్​కప్​లో శుభారంభం

అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​- భారత్ వర్సెస్ యూఎస్ఎ- టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ

USA U19 vs India U19
USA U19 vs India U19 (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 7:46 PM IST

USA U19 vs India U19 : యువ భారత్ అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​ 2026లో శుభారంభం చేసింది. టోర్నీలో భాగంగా గురువారం బులవాయో వేదికగా యూఎస్​ఏతో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనలో 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. అమెరికా నిర్దేశించిన 108 పరుగులకు నిర్దేశించింది. కానీ వరుణుడు ఆటంకం కారణంగా మ్యాచ్​ను 37 ఓవర్లకు కుదించి, 96 పరుగుల నిర్దేశించారు. టీమ్‌ఇండియా ఆ లక్ష్యాన్ని 17.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.

ఇందులో భారత బ్యాటర్లలో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (2), వేదాంత్‌ (2), విహాన్‌ (18), ఆయుష్‌ మాత్రే (19) స్కోరుతో నిరాశపరిచారు. కనిష్క్‌ 10* పరుగులు చేశారు. యూఎస్‌ బౌలర్లలో రిత్విక్‌ 2 వికెట్లు తీయగా, రిషభ్‌, ఉత్కర్ష్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

స్పల్ప ఛేదనలో భారత్​కు మూడో ఓవర్​లోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఫుల్​ ఫామ్​లో ఉన్న యువ ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ (2 పరుగులు) త్వరగా పెవిలియన్ చేరాడు. అతడిని రిత్విక్ అప్పిడి క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వేదాంత్ త్రివేది క్రీజులోకి వచ్చాడు. ఈ ఇద్దరూ ఆడుతుండగా వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో చాలాసేపు ఆట నిలిచిపోయింది. మ్యాచ్ నిలిచిపోయే సమయానికి భారత్ స్కోర్ నాలుగు ఓవర్లలో 21-1.

USA ఢమాల్!
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఎస్​ఏ 35.2 ఓవర్లలో 107 పరుగులకే కుప్పకూలింది. భారత బౌలర్ల ధాటికి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లు నిలువలేకపోయారు. పసికూన యూఎస్‌ఏ జట్టుకు భారత బౌలర్లు ముచ్చెమటలు పట్టించారు. నితీశ్ సుదీని (36 పరుగులు, 52 బంతులు: 4 ఫోర్లు) టాప్ స్కోరర్. అర్జున్ మహేష్ (16 పరుగులు), సహిల్ గార్గ్ (16 పరుగులు), అద్నిత్‌ జాంబ్‌ (18 పరుగులు) మాత్రమే రెండంకెల స్కోర్ చేయగలిగారు. అమీందర్‌ గిల్‌ (1), ఉత్కర్ష్‌ శ్రీవాస్తవ (0), అమోఘ్‌ ఆరేపల్లి (3), అదిత్‌ కప్పా (5), శబరీష్‌ ప్రసాద్‌ (7), రిషబ్‌ షింపి (0) సింగిల్ డిజిట్​కే పరిమితం అయ్యారు.

హేనిల్‌ పటేల్‌ పాంచ్ పటాకా
టీమ్ఇండియా బౌలర్ హేనిల్‌ పటేల్‌ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేశాడు. తన బౌలింగ్​తో ప్రత్యర్థి జట్టు పతనాన్ని శాసించాడు. హేనిల్‌ పటేల్‌ ఏకంగా 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 7 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన హెనిల్ 16 పరుగులిచ్చి 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో ఒక మెయిడెన్ ఉండడం విశేషం. ఇక దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్‌, ఆర్‌ఎస్‌ అంబ్రిష్‌, ఖిలాన్‌ పటేల్‌, వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తలో 1 వికెట్‌ తీసుకున్నారు.

అంతా మనోళ్లే
ఈ టోర్నీ కోసం అమెరికా 15 మందితో కూడిన జట్టును ఎంపిక చేసింది. ఈ యువ యూఎస్‌ఏ జట్టులోని 15 మంది ఆటగాళ్లు కూడా (11+4) భారత సంతతికి చెందినవారే కావడం విశేషం.

తుది జట్లు

భారత్ జట్టు - ఆయుష్ మాత్రే (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, వేదాంత్ త్రివేది, విహాన్ మల్హోత్రా, అభిజ్ఞాన్ కుండు (వికెట్ కీపర్), హర్వాన్ష్ పంగాలియా, ఆర్ఎస్ అంబరీష్, కనిష్క్ చౌహాన్, హెనిల్ పటేల్, దీపేష్ దేవేంద్రన్, ఖిలాన్ పటేల్

యూఎస్​ఏ జట్టు - సాహిల్ గార్గ్, అమరీందర్ గిల్, అర్జున్ మహేష్ (వికెట్ కీపర్), ఉత్కర్ష్ శ్రీవాస్తవ (కెప్టెన్), అద్నిత్ జంబ్, అమోఘ్ ఆరేపల్లి, నితీష్ సుదిని, ఆదిత్ కప్పా, శబరీష్ ప్రసాద్, రిషబ్ షింపీ, రిత్విక్ అప్పిడి

తర్వాతి మ్యాచ్​లు
ఈ టోర్నీలో జనవరి 17న భారత్ రెండో మ్యాచ్​ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​ జట్టును టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టనుంది. ఆ తర్వాత ఇదే నెల 24న న్యూజిలాండ్​తో మ్యాచ్ ఆడనుంది.

