విశాఖలో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ షో- సౌతాఫ్రికాపై గ్రాండ్ విక్టరీ
మూడో వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం- రాణించిన జైస్వాల్, రోహిత్, విరాట్
India vs South Africa (Source : Associated Press)
Published : December 6, 2025 at 8:44 PM IST
Ind vs SA 3rd 2025 : సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ను భారత్ ఘనంగా ముగించింది. శనివారం విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 271 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 39.1 ఓవర్లలో 1 వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (116* పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ (75 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (65* పరుగులు) రాణించడంతో భారత్ అలవోకగా విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో దక్కించుకుంది.