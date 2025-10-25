ETV Bharat / sports

చెలరేగిన రోహిత్, విరాట్- ఆఖరి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం

ఆసీస్​పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ

Ind vs Aus 2025
Ind vs Aus 2025 (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 3:50 PM IST

Ind vs Aus 2025 : ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీల్​ను భారత్ విజయంతో ముగించింది. సిడ్నీ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ (121), విరాట్ కోహ్లీ (74) చెలరేగడంతో 237 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 38.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఆసీస్ బౌలర్లలో జోష్ హేజిల్​వుడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 46.3 ఓవర్లకు 236 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మ్యాట్ రెన్​షా (56 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. హర్షిత్ రానా 4 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 2, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఇక ఈ మ్యాచ్​లో వన్డే సిరీస్ ముగిసింది. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఆసీస్ నెగ్గగా, మూడో వన్డేలో భారత్ విజయం సాధించింది. దీంతో 2-1 తేడాతో ఆసీస్ సిరీస్​ దక్కించుకుంది.

IND VS AUS
IND VS AUS 2025
IND VS AUS

