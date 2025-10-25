చెలరేగిన రోహిత్, విరాట్- ఆఖరి వన్డేలో భారత్ ఘన విజయం
ఆసీస్పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ
Published : October 25, 2025 at 3:50 PM IST
Ind vs Aus 2025 : ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీల్ను భారత్ విజయంతో ముగించింది. సిడ్నీ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ (121), విరాట్ కోహ్లీ (74) చెలరేగడంతో 237 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 38.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఆసీస్ బౌలర్లలో జోష్ హేజిల్వుడ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 46.3 ఓవర్లకు 236 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మ్యాట్ రెన్షా (56 పరుగులు) ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. హర్షిత్ రానా 4 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 2, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఇక ఈ మ్యాచ్లో వన్డే సిరీస్ ముగిసింది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఆసీస్ నెగ్గగా, మూడో వన్డేలో భారత్ విజయం సాధించింది. దీంతో 2-1 తేడాతో ఆసీస్ సిరీస్ దక్కించుకుంది.