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గిల్ కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్- అఫ్గాన్​పై భారత్ ఘన విజయం

అఫ్గానిస్థాన్ వన్డే సిరీస్​ను ఘనంగా ఆరంభించిన భారత్- తొలి వన్డేలో టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ- రాణించిన గిల్

India vs Afghanistan
India vs Afghanistan (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 10:13 PM IST

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Ind vs Afg 1st ODI : అఫ్గానిస్థాన్​తో వన్డే సిరీస్​ను భారత్ విజయంతో ప్రారంభించింది. మూడు వన్డేల సిరీస్​లో భాగంగా శనివారం ధర్మశాల వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్​ను ఇరువైపులా 25 ఓవర్లకు కుదించారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గాన్ 24.5 ఓవర్లలో 194 పరుగులకు ఆలౌటైంది. 195 టార్గెట్​ను భారత్ 22.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (84*), కేఎల్ రాహుల్ (39*) రాణించారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్, జియా ఉర్ రహ్మాన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ 24.5 ఓవర్లలో 194 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అయితే అఫ్గాన్ ఇన్నింగ్స్​లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ గురించే. అతడు 51 బంతుల్లోనే 102 పరుగులు బాదాడు.​ 26 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన అఫ్గాన్​ను ఆదుకున్నాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. మరో ఎండ్​లో హజ్మతుల్లా షాహిది (27) వికెట్ కాపాడాడు. ఈ క్రమంలోనే గుర్బాజ్ 48 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేశాడు.

అప్పటికి 15 ఓవర్లకు 140-3తో పటిష్ఠంగా నిలిచింది. దీంతో 200+ స్కోర్ ఈజీగా సాధిస్తుందని అనిపించింది. కానీ 16వ ఓవర్​లో నితీశ్ కుమార్ సూపర్ బంతితో గుర్బాజ్​ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో అఫ్గాన్ పతనం మళ్లీ మొదలైంది. ఆ తర్వాత హర్ష్ దూబే, నితీశ్ వికెట్లు తీయడంతో ప్రత్యర్థి టపటపా వికెట్లు కోల్పోయింది. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ (26) వేగంగా ఆడుతున్న క్రమంలో హర్ష్ దూబే అతడిని ఔట్ చేశాడు. చివర్లో లోయార్డర్ బ్యాటర్లు పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. భారత్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో అఫ్గాన్ 200లోపే ఆలౌట్ అయ్యింది. భారత బౌలర్లలో హర్ష్ దూబే 3, గుర్నూర్ బ్రార్ 3, అర్షదీప్, ప్రసిద్ధ్ చెరో రెండు వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

అరంగేట్ర కుర్రాడు అదుర్స్
ఈ మ్యాచ్​లో 26ఏళ్ల పంజాబీ కుర్రాడు గుర్నూర్ బ్రార్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. కుడిచేతి వాటం పేస్ బౌలరైన ఈ కుర్రాడు నిలడగా 140+ kmph వేగంగా బంతులేసి ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 4.5 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన అతడు 27 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. ఇందులో సిద్ధిఖుల్లా అటల్, రషీద్ ఖాన్, రహ్మాన్ షరిఫీ వికెట్లు ఉన్నాయి. ఎకనమీ కూడా 5.60 మాత్రమే నమోదు చేయడం విశేషం.

గుర్బాజ్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో సెంచరీతో అఫ్గాన్ ఓపెనర్ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. వన్డే ఫార్మాట్​లో అత్యంత తక్కువ బంతుల్లో సెంచరీ బాదిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్​గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో మహమ్మద్ షాజాద్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేశాడు. షాజాద్ 2010లో స్కాట్లాండ్​పై 72 బంతుల్లో శతకం బాదాడు. అదే ఇప్పటిదాకా అఫ్గాన్ తరఫున ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీగా ఉంది.

వన్డేల్లో వేగవంతమైన శతకాలు బాదిన ఆఫ్గానిస్థాన్ బ్యాటర్లు (బంతుల పరంగా )

  • 48 బంతులు - రెహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ vs భారత్- ధర్మశాల, 2026
  • 72 బంతులు - మహ్మద్ షాజాద్ vs స్కాట్లాండ్- అలోవే, 2010
  • 72 బంతులు - కరీం సాదిక్ vs నెదర్లాండ్స్- షార్జా, 2012
  • 85 బంతులు - నౌరోజ్ మంగల్ vs స్కాట్లాండ్- షార్జా, 2013
  • 85 బంతులు - మహమ్మద్ షాజాద్ vs ఐర్లాండ్- బెల్ఫాస్ట్, 2019

భారత్‌పై అత్యంత వేగవంతమైన వన్డే శతకాలు (బంతుల ఆధారంగా)

  • 45 బంతులు - షాహిద్ అఫ్రిది (పాకిస్థాన్), కాన్పూర్, 2005
  • 48 బంతులు - రెహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (ఆఫ్ఘనిస్థాన్), ధర్మశాల, 2026
  • 57 బంతులు - జేమ్స్ ఫాల్క్‌నర్ (ఆస్ట్రేలియా), బెంగళూరు, 2013
  • 57 బంతులు - ఏబీ డివిలియర్స్ (దక్షిణాఫ్రికా), ముంబై WS, 2015
  • 57 బంతులు - మైకేల్ బ్రేస్‌వెల్ (న్యూజిలాండ్), హైదరాబాద్, 2023

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INDIA VS AFG ODI SERIES 2026
IND VS AFG 1ST ODI SCORECARD
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INDIA VS AFGHANISTAN

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