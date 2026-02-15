పాకిస్థాన్ను ఆటాడుకున్న బౌలర్లు- 61 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం
Ind vs Pak World Cup : వరల్డ్కప్లో భారత్ హ్యాట్రిక్- చిత్తుగా ఓడిన పాకిస్థాన్- రాణించిన ఇషాన్ కిషన్, బుమ్రా, కుల్దీప్, వరుణ్
Published : February 15, 2026 at 10:21 PM IST
Ind vs Pak T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. పొట్టి కప్పు టోర్నీలో పాకిస్థాన్పై భారత్ మరోసారి విజయ దుందుభి మోగించింది. తాజా ఎడిషన్లో ఆదివారం కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో పాక్ను 61 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఆల్రౌండ్ షోతో అదరగొట్టిన టీమ్ఇండియా, దాయాది జట్టుపై తమ ట్రాక్ రికార్డ్ను మెరుగుపర్చుకుంది. తాజా విజయంతో ఈ వరల్డ్కప్లో భారత్ సూపర్ 8 దశకు దూసుకుపోయింది.
176 పరుగుల ఛేదనలో దిగిన పాక్కు భారత్ బౌలర్లు చుక్కలు చూపించారు. పాకిస్థాన్ 18 ఓవర్లలో 114 పరుగులు ఆలౌటైంది. ఉస్మాన్ ఖాన్ (44 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, హార్దిక్ పాండ్య తలో 2 వికెట్లు, కుల్దీప్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో ఈ వరల్డ్కప్లో భారత్ వరుసగా మూడు విజయాలు నమోదు చేసింది. సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన ఇషాన్ కిషన్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు' లభించింది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 స్కోర్ చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (77 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో సైమ్ ఆయూబ్ 3, సల్మాన్ అఘా, షహీన్ అఫ్రిదీ, ఉస్మాన్ తారిఖ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు
పాకిస్థాన్పై భారత్ ఘన విజయం సాధించడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ప్రయాగ్రాజ్, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, బంగాల్లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో అభిమానులు రోడ్లపైకి వచ్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
మూడో అత్యల్పం
టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో పాకిస్థాన్కు ఇది మూడో అత్యల్ప స్కోర్. 2014 వరల్డ్కప్లో మీర్పూర్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 82 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇదే పొట్టి కప్పులో పాక్కు అత్యల్ప స్కోరు. 2024 ఎడిషన్లో భారత్తో మ్యాచ్లో పాక్ 113-7 స్కోర్కే పరిమితమైంది. ఇది రెండో అత్యల్ప స్కోరు. అలాగే పరుగుల పరంగా పాకిస్థాన్కు ఇది రెండో ఘోరమైన ఓటమి. 2014లో విండీస్పై 84 రన్స్ తేడాతో ఓడింది.
టీ20 ప్రపంచ కప్లలో పాకిస్థాన్ అత్యల్ప స్కోర్లు
- 82 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, మీర్పూర్- 2014
- 113/7 vs భారత్, న్యూయార్క్- 2024
- 114 పరుగులు vs భారత్, కొలంబో - 2026 *
- 123/7 vs శ్రీలంక, కొలంబో- 2012
పాకిస్థాన్ అరుదైన రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ సరికొత్త ప్రయత్న చేసింది. ఆరుగురు స్పిన్నర్లతో ఏకంగా 18 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఇలా ఆరుగురితో బౌలింగ్ చేయించిన తొలి జట్టుగా పాక్ రికార్డ్ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో సల్మాన్ అలీ అఘా, సైమ్ ఆయూబ్, మహ్మద్ నవాజ్, అబ్రార్ అహ్మద్, షాదాబ్ ఖాన్, ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ చేశారు. ఇందులో నవాజ్, తారిఖ్, ఆయూబ్ పూర్తి ఓవర్ల (4) కోటా వేయగా, అబ్రార్ మూడు, సల్మాన్ అఘా రెండు, షాదాబ్ ఖాన్ ఒక ఓవర్ వేశారు. ఇక పేసర్ షహీన్ అఫ్రిదీ రెండు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు.
టీ20 వరల్డ్కప్లలో పాకిస్థాన్కు అతిపెద్ద పరాజయాలు (పరుగుల పరంగా)
- 84 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, మీర్పూర్- 2014
- 61 పరుగులు vs భారత్, కొలంబో- 2026
- 48 పరుగులు vs ఇంగ్లాండ్, ఓవల్- 2009
పాక్పై టీమ్ఇండియా డామినేషన్
టీ20 వరల్డ్కప్లో పాక్పై భారత్కు ఇది ఎనిమిదో విక్టరీ. ఇప్పటిదాకా ఇండోపాక్ మధ్య తొమ్మిది మ్యాచ్లు జరగ్గా, భారత్ ఎనిమిదింట్లో విజయం సాధించింది. 2021 వరల్డ్కప్ టోర్నీలో మాత్రమే ఓడింది.
అదరగొట్టిన ఇషాన్ కిషన్- పాకిస్థాన్ టార్గెట్ 176
