పాకిస్థాన్​ను ఆటాడుకున్న బౌలర్లు- 61 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం

Ind vs Pak World Cup : వరల్డ్​కప్​లో భారత్ హ్యాట్రిక్- చిత్తుగా ఓడిన పాకిస్థాన్- రాణించిన ఇషాన్ కిషన్, బుమ్రా, కుల్దీప్, వరుణ్

India vs Pakistan
India vs Pakistan (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 10:21 PM IST

Ind vs Pak T20 World Cup : టీ20 ప్రపంచకప్​లో పాకిస్థాన్​పై భారత్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. పొట్టి కప్పు టోర్నీలో పాకిస్థాన్​పై భారత్​ మరోసారి విజయ దుందుభి మోగించింది. తాజా ఎడిషన్​లో ఆదివారం కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో పాక్​ను 61 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఆల్​రౌండ్ షోతో అదరగొట్టిన టీమ్ఇండియా, దాయాది జట్టు​పై తమ ట్రాక్​ రికార్డ్​ను మెరుగుపర్చుకుంది. తాజా విజయంతో ఈ వరల్డ్​కప్​లో భారత్ సూపర్ 8 దశకు దూసుకుపోయింది.

176 పరుగుల ఛేదనలో దిగిన పాక్​కు భారత్ బౌలర్లు చుక్కలు చూపించారు. పాకిస్థాన్ 18 ఓవర్లలో 114 పరుగులు ఆలౌటైంది. ఉస్మాన్ ఖాన్ (44 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, హార్దిక్ పాండ్య తలో 2 వికెట్లు, కుల్దీప్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో ఈ వరల్డ్​కప్​లో భారత్ వరుసగా మూడు విజయాలు నమోదు చేసింది. సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన ఇషాన్ కిషన్​కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు' లభించింది.

అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 175 స్కోర్ చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (77 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో సైమ్ ఆయూబ్ 3, సల్మాన్ అఘా, షహీన్ అఫ్రిదీ, ఉస్మాన్ తారిఖ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు
పాకిస్థాన్​పై భారత్ ఘన విజయం సాధించడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. ప్రయాగ్​రాజ్, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్, బంగాల్​లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో అభిమానులు రోడ్లపైకి వచ్చి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

మూడో అత్యల్పం
టీ20 వరల్డ్​కప్​ హిస్టరీలో పాకిస్థాన్​కు ఇది మూడో అత్యల్ప స్కోర్. 2014 వరల్డ్​కప్​లో మీర్పూర్ వేదికగా వెస్టిండీస్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 82 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇదే పొట్టి కప్పులో పాక్​కు అత్యల్ప స్కోరు. 2024 ఎడిషన్​లో భారత్​తో మ్యాచ్​లో పాక్ 113-7 స్కోర్​కే పరిమితమైంది. ఇది రెండో అత్యల్ప స్కోరు. అలాగే పరుగుల పరంగా పాకిస్థాన్​కు ఇది రెండో ఘోరమైన ఓటమి. 2014లో విండీస్​పై 84 రన్స్​ తేడాతో ఓడింది.

టీ20 ప్రపంచ కప్‌లలో పాకిస్థాన్ అత్యల్ప స్కోర్లు

  • 82 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, మీర్పూర్- 2014
  • 113/7 vs భారత్, న్యూయార్క్- 2024
  • 114 పరుగులు vs భారత్, కొలంబో - 2026 *
  • 123/7 vs శ్రీలంక, కొలంబో- 2012

పాకిస్థాన్ అరుదైన రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ సరికొత్త ప్రయత్న చేసింది. ఆరుగురు స్పిన్నర్లతో ఏకంగా 18 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఇలా ఆరుగురితో బౌలింగ్ చేయించిన తొలి జట్టుగా పాక్ రికార్డ్ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​లో సల్మాన్ అలీ అఘా, సైమ్ ఆయూబ్, మహ్మద్ నవాజ్, అబ్రార్ అహ్మద్, షాదాబ్ ఖాన్, ఉస్మాన్ తారిఖ్ బౌలింగ్ చేశారు. ఇందులో నవాజ్, తారిఖ్, ఆయూబ్ పూర్తి ఓవర్ల (4) కోటా వేయగా, అబ్రార్ మూడు, సల్మాన్ అఘా రెండు, షాదాబ్ ఖాన్ ఒక ఓవర్ వేశారు. ఇక పేసర్ షహీన్ అఫ్రిదీ రెండు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు.

టీ20 వరల్డ్​కప్‌లలో పాకిస్థాన్‌కు అతిపెద్ద పరాజయాలు (పరుగుల పరంగా)

  • 84 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, మీర్పూర్‌- 2014
  • 61 పరుగులు vs భారత్, కొలంబో- 2026
  • 48 పరుగులు vs ఇంగ్లాండ్, ఓవల్- 2009

పాక్​పై టీమ్ఇండియా డామినేషన్
టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పాక్​పై భారత్​కు ఇది ఎనిమిదో విక్టరీ. ఇప్పటిదాకా ఇండోపాక్ మధ్య తొమ్మిది మ్యాచ్​లు జరగ్గా, భారత్ ఎనిమిదింట్లో విజయం సాధించింది. 2021 వరల్డ్​కప్​ టోర్నీలో మాత్రమే ఓడింది.

