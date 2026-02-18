దూబే ఆల్రౌండ్ షో- భారత్ నాలుగో విజయం- పోరాడి ఓడిన నెదర్లాండ్స్
Published : February 18, 2026 at 10:43 PM IST
India vs Netherlands World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్ గ్రూప్ దశను భారత్ అజేయంగా ముగించింది. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి గ్రూప్ ఏలో టాప్లో నిలిచింది. తాజాగా అహ్మదాబాద్ వేదికగా నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 17 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. భారత్ నిర్దేశించిన 194 పరుగుల ఛేదనలో నెదర్లాండ్స్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 7 వికెట్ల నష్టానికి 176 స్కోర్కే పరిమితం అయ్యింది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వరణ్ చక్రవర్తి 3, శివమ్ దూబే 2, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్య చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
భారీ ఛేదనలో నెదర్లాండ్స్ ఈజీగా భారత్కు లొంగిపోలేదు. అద్భుతంగా పోరాడింది. ఓపెనర్లు మైకెల్ లెవిట్ (24 పరుగులు), మాక్స్ ఓ (20 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. మ్యాక్స్ను వరుణ్ ఔట్ చేయగా, లెవెట్ను పాండ్య వెనక్కిపంపాడు. దీంతో 7.5 ఓవర్లకు రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. అప్పటికి స్కోర్ 51-2. వన్డౌన్ల వచ్చిన బాస్ డి లీడే (33 పరుగులు), కొలిన్ (23 పరుగులు) కూడా ఆకట్టుకున్నారు. దీంతో నెదర్లాండ్స్ ఛేదన దిశగానే సాగింది. అయితే సాధించాల్సిన రన్రేట్ ఎక్కువ అవ్వడంతో మళ్లీ వికెట్లు కోల్పోయింది.
చివర్లో పోరాటం
చివర్లో జాచ్ లయన్ (26 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), నో క్రోస్ (25* పరుగులు) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఈ ఇద్దరూ మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి విజయం ఆశలు రేకెత్తించారు. 18 ఓవర్లో 12 పరుగులు బాదిన ఈ జోడీ, 19 ఓవర్లో 18 పరుగులు సాధించి ఔరా అనిపించింది. అయితే ఆఖరి ఓవర్లో 28 పరుగులు కావాల్సిన దశలో శివమ్ దూబే బౌలింగ్ చేశాడు. తొలి మూడు బంతులకు వరుసగా మూడు టూడీ (2)లు రాగా నాలుగో బంతికి లయన్ ఔట్ అయ్యాడు. ఇక చివరి రెండు బంతుల్లో 4 పరుగులే రావడంతో భారత్ 17 రన్స్తో విజయం సాధించింది.
దూబే ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 193 పరుగులు చేసింది. శివమ్ దూబే (66 పరుగులు, 31 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో రెచ్చిపోయాడు. ఇందులో దూబే 6 సిక్స్లు, 4 ఫోర్లు బాదాడు. అంటే బౌండరీల ద్వారానే దూబే 52 పరుగులు సాధించాడన్నమాట. ఇక కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (34 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (31 పరుగులు), హార్దిక్ పాండ్య (30 పరుగులు) రాణించారు. ఇషాన్ కిషన్ (18 పరుగులు, 7 బంతుల్లో) వేగంగా ఆడే క్రమంలో వికెట్ పారేసుకున్నాడు.
నిరాశపర్చిన అభిషేక్
భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరోసారి నిరాశపర్చాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే రెండుసార్లు డకౌటైన అతడు ఈ మ్యాచ్లోనూ సున్నాకే వెనుదిరిగాడు. ఆర్యన్ దత్ వేసిన తొలి ఓవర్ మూడో బంతికి క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో ఈ టోర్నీలో వరుసగా మూడు డకౌట్ నమోదు చేసి చెత్త రికార్డ్ మూటగట్టుకున్నాడు. ఇక నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లలో లోగన్ 3, ఆర్యన్ గత్ 2, కైల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.