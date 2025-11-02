ఆసీస్పై భారత్ ఆల్రౌండ్ షో- టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ
టీమ్ఇండియా- ఆసీస్ టీ20 సిరీస్- మూడో మ్యాచ్లో నెగ్గిన భారత్
Published : November 2, 2025 at 5:15 PM IST
Ind vs Aus 3rd T20 : ఓవల్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టీ20లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఆసీస్ నిర్దేశించిన 187 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా 18.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. వాషింగ్టన్ సుందర్ (49* పరుగులు) రాణించాడు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో నథన్ ఎల్లిస్ 3, మార్కస్ స్టాయినిస్, జేవియర్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. తాజా విజయంతో సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 1-1తో సమం చేసుకుంది.
ఓ మోస్తారు లక్ష్య ఛేదనను భారత్ ఘనంగానే ఆరంభించింది. ఎప్పటిలాగే అభిషేక్ శర్మ (25 పరుగులు, 16 బంతుల్లో) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చాడు. 3.3 ఓవర్ వద్ద ఎల్లిస్ అభిషేక్ను బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ తర్వాత గిల్ (15)ను ఎల్బీడబ్ల్యూగా పెవిలియన్కు చేర్చాడు. కెప్టెన్ సూర్య (24 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (29 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. తలో ఓ చెయ్యేసి జట్టును విజయానికి దగ్గరగా తీసకొచ్చారు. చివర్లో జితేశ్ శర్మ ()తో కలిసిన సుందర్ మెరుపులు మెరిపించి టీమ్ఇండియాను గెలిపించాడు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 186 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు (11 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (6 పురగుుల) విఫలమైనా, టిమ్ డేవిడ్ ( 74 పరుగులు, 38 బంతుల్లో), మార్కస్ స్టాయినిస్ (64 పరుగులు, 39 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీలతో మెరిశారు. చివర్లో మ్యాథ్యూ షార్ట్ (26 పరుగులు, 15 బంతుల్లో) రాణించడంతో ఆసీస్ స్కోర్ 180 దాటింది. మిచెల్ ఓవెన్ (0), జోష్ ఇంగ్లీష్ (1) విఫలమయ్యారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 2, వరుణ్ చక్రవర్తి 2, శిమమ్ దూబె 1 వికెట్ పడగొట్టారు.