ETV Bharat / sports

మహిళా ఆసియా టీ20కప్ విజేతగా భారత్‌- నఖ్వీ నుంచి ట్రోఫీ స్వీకరించని టీమ్ఇండియా

టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌- షెఫాలి వర్మ, స్మృతి మందాన అర్ధసెంచరీలు- 10 సార్లు జరిగిన మహిళా ఆసియా కప్​లో 8సార్లు విజేతగా భారత్

Asia Cup Women 2026
మహిళల ఆసియా కప్‌లో భారత్ చారిత్రాత్మక విజయం (@BCCI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 6:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup Women 2026 : మహిళల ఆసియా టీ20 కప్‌ను భారత్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో శ్రీలంకపై 72 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ సేన నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 183 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు షెఫాలి వర్మ, స్మృతి మందాన అర్ధసెంచరీలతో అదరగొట్టారు. అనంతరం 184 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక, భారత బౌలర్ల ధాటికి 20 ఓవర్లలో 111 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్‌ ఏకపక్షంగా సాగిన తుదిపోరులో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

అంతకుముందు టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఇన్నింగ్స్‌ను స్మృతి మందాన బౌండరీతో ప్రారంభించగా, మరో ఎండ్‌లో షెఫాలి వర్మ దూకుడుగా ఆడింది. మిథాలి అయోధ్య వేసిన మూడో ఓవర్లో షెఫాలి రెండు ఫోర్లు బాదింది. ఐదో ఓవర్లో చమరి ఆటపట్టు బౌలింగ్‌లో ఫోర్‌, సిక్స్‌ కొట్టి స్కోరు వేగాన్ని పెంచింది. స్మృతి కూడా బౌండరీలతో విరుచుకుపడటంతో భారత్‌ భారీ స్కోరు దిశగా సాగింది. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి భారత్‌ 121 పరుగులు చేసింది. అప్పటికే షెఫాలి 24 బంతుల్లోనే, స్మృతి 35 బంతుల్లో అర్ధసెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు. దీంతో భారత్‌ 200 పరుగుల మార్కును దాటేలా కనిపించింది. అయితే ఆ తర్వాత భారత ఇన్నింగ్స్‌కు బ్రేకులు పడ్డాయి.

38 పరుగుల వ్యవధిలో 5 వికెట్లు
కుదురుకున్న షెఫాలి, స్మృతి స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఔటయ్యారు. ఆ తర్వాత రిచా ఘోష్‌ 17, హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ 14, దీప్తి శర్మ 5 పరుగులకే పెవిలియన్‌ చేరారు. దీంతో 38 పరుగుల వ్యవధిలో భారత్‌ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. 18.5 ఓవర్లకు భారత్‌ స్కోరు 167/5గా ఉంది. చివరి ఓవర్‌లో కమలిని మెరుపులు మెరిపించింది. ఆఖరి ఓవర్‌లోని చివరి రెండు బంతులను బౌండరీ, సిక్స్‌గా మలిచిన కమలిని 15 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచింది. దీంతో భారత్‌ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 183 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంక బౌలర్లలో చమరి ఆటపట్టు, చాముడి ప్రబోధ, మిథాలీ అయోధ్య తలో వికెట్‌ తీశారు.

ఆరంభంలోనే లంకకు షాక్‌
184 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు తొలి ఓవర్లోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్‌ ఇమేషా 4 పరుగులకే క్రాంతి గౌడ్‌ బౌలింగ్‌లో బౌల్డ్‌ అయింది. తొలి ఓవర్లోనే వికెట్‌ కోల్పోవడంతో లంక బ్యాటర్లు ఆచితూచి ఆడారు. నాలుగు ఓవర్లు ముగిసే సరికి శ్రీలంక స్కోరు 21 పరుగులే. ఈ దశలో కెప్టెన్‌ చమరి ఆటపట్టు దూకుడుగా ఆడింది. షెఫాలి వర్మ బౌలింగ్‌లో సిక్స్‌, ఫోర్‌ బాదింది. అనంతరం ప్రేమ బౌలింగ్‌లోనూ సిక్స్‌, ఫోర్‌ కొట్టడంతో శ్రీలంక 9 ఓవర్లకు 61/1తో కాస్త కోలుకుంది. అయితే అవసరమైన రన్‌రేట్‌ మాత్రం భారీగానే ఉంది.

శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్‌లో పదో ఓవర్‌ కీలకంగా మారింది. దీప్తి శర్మ వేసిన ఓవర్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించిన చమరి ఆటపట్టు స్టంపౌటైంది. అదే ఓవర్లో విష్మి గుణరత్నే 20 పరుగుల వద్ద ఔటైంది. దీంతో శ్రీలంకపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. 36 బంతుల్లో 94 పరుగులు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత భారత బౌలర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. కవీష 7, నీలాక్షిక 22 పరుగుల వద్ద శ్రీచరణి బౌలింగ్‌లో పెవిలియన్‌ చేరారు. తర్వాతి ఓవర్లో హాసిని 1 పరుగు వద్ద షెఫాలి వర్మ బౌలింగ్‌లో ఔటైంది. చివరి ఐదు వికెట్లను శ్రీలంక కేవలం 11 పరుగులకే కోల్పోయింది. దీంతో 20 ఓవర్లలో 111 పరుగులకే ఆలౌటై, 72 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది.

బౌలింగ్‌లో శ్రీచరణి మెరుపులు
భారత్‌ విజయంలో బౌలర్ల పాత్ర కీలకంగా నిలిచింది. తెలుగమ్మాయి శ్రీచరణి అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసి 4 వికెట్లు పడగొట్టింది. దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లతో శ్రీలంక బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ను దెబ్బతీసింది. లంక జట్టులో కెప్టెన్‌ చమరి ఆటపట్టు 36 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచింది. నీలాక్షిక 22, విష్మి గుణరత్నే 20 పరుగులు చేశారు. మహిళల ఆసియా కప్‌ ఇప్పటివరకు 10 సార్లు జరిగింది. ఇందులో భారత్‌ ఏకంగా 8 సార్లు విజేతగా నిలిచింది. బంగ్లాదేశ్‌ 2018లో, శ్రీలంక 2024లో ఒక్కోసారి టైటిల్‌ గెలిచాయి. భారత్‌ టీ20, వన్డే ఫార్మాట్లలో నాలుగేసి సార్లు ఆసియా కప్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఈసారి టోర్నీలో ఒక్క ఓటమి కూడా లేకుండా హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ బృందం టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

ట్రోఫీ స్వీకరణకు నిరాకరణ
ఆసియా కప్‌ మహిళల టోర్నీ బహుమతి ప్రదానోత్సవంలో ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ అధ్యక్షుడు మోసిన్‌ నఖ్వి హాజరయ్యారు. ఆయన పాకిస్థాన్‌ మంత్రి, ఆ దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు ఛైర్మన్‌ కూడా. గత ఏడాది పురుషుల ఆసియా కప్‌ సందర్భంగా నఖ్వి నుంచి ట్రోఫీ తీసుకోవడానికి భారత జట్టు నిరాకరించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు మహిళల ఆసియా కప్‌లోనూ అదే పరిణామం పునరావృతమైంది. నఖ్వి నుంచి ట్రోఫీని స్వీకరించేందుకు భారత మహిళల జట్టు నిరాకరించింది.

7 వికెట్ల తేడాతో అఫ్గాన్​పై భారత్​ ఘన విజయం

ఆసియా కప్​: దక్షిణ కొరియాపై ఘన విజయం సాధించిన భారత హాకీ జట్టు

TAGGED:

ASIA CUP WOMEN CRICKET
WOMEN CRICKET MATCH
INDIA WON WOMEN CRICKET
ASIA CUP MOHSIN NAQVI ISSUE
ASIA CUP WOMEN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.