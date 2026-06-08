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చరిత్ర సృష్టించిన భారత్- టెస్టుల్లో అతిపెద్ద విజయం- అఫ్గాన్​పై గిల్​ సేన ఆల్​రౌండ్ షో

టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండ్ షో- విలవిల్లాడిన అఫ్గానిస్థాన్- ఏకైక టెస్టు భారత్ సొంతం

Ind vs Afg Test 2026
Ind vs Afg Test 2026 (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 3:21 PM IST

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Ind vs Afg Test 2026 : అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్​లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ముల్లాన్​పుర్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ 300 పరుగులు, ఒక ఇన్నింగ్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో అఫ్గాన్ 152 పరుగులకు కుప్పకూలగా, టీమ్ఇండియాకు 412 పరుగుల ఆధిక్యం దక్కింది. దీంతో అఫ్గాన్​ను ఫాలో ఆన్ ఆడించింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ అఫ్గాన్ విలవిల్లాడింది. 112 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ​దీంతో మూడు రోజుల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసింది. కాగా, టీమ్ఇండియాకు టెస్టుల్లో ఇదే అతి పెద్ద విజయం కావడం విశేషం. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఆరు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను శాసించిన డెబ్యూ ప్లేయర్ మానవ్ సుతార్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్​లో అఫ్గాన్ ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 113-5తో మూడో రోజు ఆట ప్రారంభించింది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత బౌలర్లు నిన్నటి జోరును కొనసాగిస్తూ చకచకా వికెట్లు పడగొట్టారు. దీంతో అఫ్గాన్ మరో 39 పరుగులు జోడిచి మిగిలిన ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్​ భారత బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 6, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 3, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు. భారత్​కు 412 రన్స్ లీడ్ లభించింది. దీంతో అఫ్గాన్​ను ఫాలో ఆడించింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్​లో అఫ్గాన్ బ్యాటర్ల పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా తయారైంది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 58 ఓవర్లు ఆడితే, రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 35 ఓవర్లకే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది.

రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 35.5 ఓవర్లలో 112 రన్స్​కు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ సిదిఖుల్లా (42 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (24) కూడా విఫలమయ్యాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన రహ్మత్ షా (13) స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్​ చేరాడు. ఇక మిగతావారంతా ఫెయిల్ అయ్యారు. మొత్తం జట్టులో ఏడుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్ డిజిట్​కు పరిమితమయ్యారు. ఇలా ఏ దశలోనూ అఫ్గాన్ భారత్​కు గట్టిపోటీ ఇవ్వలేదు. భారత్ బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 4, కుల్దీప్ యాదవ్ 3, మహ్మద్ సిరాజ్, మానవ్ సుతార్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

భారత్ సాధించిన అతిపెద్ద ఇన్నింగ్స్ విజయాలు

  • ఇన్నింగ్స్ & 300 పరుగులు vs ఆఫ్గానిస్థాన్- ముల్లాన్‌పూర్, 2026*
  • ఇన్నింగ్స్ & 272 పరుగులు vs వెస్టిండీస్- రాజ్‌కోట్, 2018
  • ఇన్నింగ్స్ & 262 పరుగులు vs ఆఫ్గానిస్థాన్- బెంగళూరు, 2018
  • ఇన్నింగ్స్ & 239 పరుగులు vs బంగ్లాదేశ్- మీర్పూర్, 2007
  • ఇన్నింగ్స్ & 239 పరుగులు vs శ్రీలంక- నాగ్‌పుర్, 2017

ఇక టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమ్ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 564 పరుగుల వద్ద ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్డ్ చేసింది. శుభ్‌మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్ శతకాలు సాధించారు. శుభ్‌మన్ గిల్ 177 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్‌తో 126 పరుగులు చేయగా, కేఎల్ రాహుల్ 165 బంతుల్లో 100 రన్స్ చేశాడు. రిషబ్ పంత్ 121 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 81 పరుగులు, సాయి సుదర్శన్ కూడా 81 పరుగులు సాధించాడు. చివర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ 68 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేశాడు. దీంతో భారత్​ భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ 24 పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు.

స్కోర్లు

  • భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ - 564-8 డిక్లేర్డ్
  • అఫ్గానిస్థాన్ తొలి ఇన్నింగ్స్ - 152- 10
  • అఫ్గానిస్థాన్ రెండో ఇన్నింగ్స్ - 112 - 10

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