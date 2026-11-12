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సెమీస్​లో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ- పాకిస్థాన్​తో టైటిల్ ఫైట్

India vs Afghanistan U19 : అండర్ 19 ఆసియా కప్​ సెమీఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. అఫ్గానిస్థాన్​పై 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది.

Afghanistan U19 vs India U19
ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2026 at 4:59 PM IST

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2026 అండర్ 19 ఆసియా కప్​ టోర్నమెంట్​లో యువ భారత్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్​లో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 228 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా 36.5 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ రాయ్​చందాని (93 పరుగులు), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (51 పరుగులు), వీకే వినీత్ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో సొహైల్ ఖాన్, నూర్ అలీ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

తాజా విజయంతో టీమ్ఇండియా ఫైనల్​కు అర్హత సాధించింది. మరో సెమీస్​లో విజేతగా నిలిచిన పాకిస్థాన్​తో యువ భారత్ టైటిల్ కోసం తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ నవంబర్ 14న జరగనుంది. కాగా, తొలి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​పై పాకిస్థాన్ 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.

TAGGED:

AFGHANISTAN U19 VS INDIA U19
IND VS PAK U19 ASIA CUP 2026

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