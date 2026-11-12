సెమీస్లో భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ- పాకిస్థాన్తో టైటిల్ ఫైట్
India vs Afghanistan U19 : అండర్ 19 ఆసియా కప్ సెమీఫైనల్లో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. అఫ్గానిస్థాన్పై 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
Published : November 12, 2026 at 4:59 PM IST
2026 అండర్ 19 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో యువ భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 228 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా 36.5 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ రాయ్చందాని (93 పరుగులు), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (51 పరుగులు), వీకే వినీత్ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో సొహైల్ ఖాన్, నూర్ అలీ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తాజా విజయంతో టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు అర్హత సాధించింది. మరో సెమీస్లో విజేతగా నిలిచిన పాకిస్థాన్తో యువ భారత్ టైటిల్ కోసం తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ నవంబర్ 14న జరగనుంది. కాగా, తొలి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్పై పాకిస్థాన్ 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.