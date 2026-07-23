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జింబాబ్వేపై భారత్ ఘన విజయం - సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ

ఎట్టకేలకు టీ20ల్లో విజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా- కెప్టెన్​గా శ్రేయస్ అయ్యర్​కు తొలి గెలుపు- జింబాబ్వేపై భారత్ విజయం

Zimbabwe vs India
Zimbabwe vs India (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 7:50 PM IST

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India vs Zimbabwe : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ అనంతరం భారత్ ఎట్టకేలకు తొలి విజయం నమోదు చేసింది. ఏడు మ్యాచ్​ల తర్వాత ఎనిమిదో టీ20లో భారత్ గెలుపు రుచి చూసింది. జింబాబ్వే పర్యటనలో భాగంగా ఆ జట్టుతో హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వేదికగా గురువారం జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఆతిథ్య జట్టు నిర్దేశించిన 126 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 3 వికెట్లు కోల్పోయి 13.2 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ (50 పరుగులు, 19 బంతుల్లో) అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో తొలి హాఫ్ సెంచరీ అందుకున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ (35), శ్రేయస్ అయ్యర్ (28) రాణించారు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో ముజర్భానీ 2, రిచర్డ్ నరగవె 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ప్రపంచ రికార్డ్ కొట్టిన వైభవ్
వైభవ్ తన స్టైల్​లోనే ఛేజింగ్ ఆరంభించాడు. తొలి నుంచే హిట్టింగ్ మొదలు పెట్టాడు. దీంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. ఈ క్రమంలో అతడు 18 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన అతి చిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ రికార్డు కొట్టాడు. ఇవాళ్టికి వైభవ్ వయసు 15ఏళ్ల 118 రోజులు. ఈ మ్యాచ్​ కంటే ముందు ఈ రికార్డు నేపాల్ ప్లేయర్ కుశాల్ మల్లా (15ఏళ్ల 340 రోజులు) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్​తో వైభవ్ ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. అయితే నేపాల్ ఫుల్​మెంబర్ టీమ్ కాదు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అర్ధశతకం సాధించిన అతి చిన్న వయస్కులు ((ఫుల్​మెంబర్ టీమ్స్)

  • 15 ఏళ్ల 118 రోజులు - వైభవ్ సూర్యవంశీ (భారత్) vs జింబాబ్వే, హరారే, 2026 (T20I)
  • 16 ఏళ్ల 213 రోజులు - సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్) vs పాకిస్థాన్, ఫైసలాబాద్, 1989 (టెస్ట్)
  • 16 ఏళ్ల 214 రోజులు - షాహిద్ అఫ్రిది (పాకిస్థాన్) vs శ్రీలంక, నైరోబి, 1996 (ODI)
  • 17 ఏళ్ల 39 రోజులు - ముస్తాక్ మహమ్మద్ (పాకిస్థాన్) vs భారత్, కోల్‌కతా, 1960 (టెస్ట్)
  • 17 ఏళ్ల 63 రోజులు - మహమ్మద్ అష్రాఫుల్ vs శ్రీలంక, కొలంబో (SSC), 2001 (టెస్ట్)

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 125 పరుగులు చేసింది. టీమ్ఇండియా బౌలర్ల ధాటికి జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ టాపార్డర్ కుప్పకూలింది. వెస్లీ మధవీర (39 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. మరుమాణి (27 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. ఓపెనర్ బ్రియన్ బెనెట్ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. బెన్ కరన్ (10), డియాన్ మైర్స్ (6), సికిందర్ రజా (4), బ్రాడ్ ఇవెన్స్ (0) స్వల్ప స్కోర్లకే పెలియన్​ చేరారు. మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్ ద్వయం చెరో 2 వికెట్లతో అదరగొట్టింది. శివమ్ దూబే, రవి బిష్ణోయ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

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