తిలక్ వర్మ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్- భారత్ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ
కివీస్తో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ విజయం సాధించింది. దీంతో 2-0తో లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది.
Published : October 24, 2026 at 4:13 PM IST
Ind vs NZ 2nd T20 : న్యూజిలాండ్తో హోరాహోరీగా సాగిన రెండో టీ20లో భారత్ విజయం సాధించింది. క్రిస్ట్చర్చ్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 4 వికెట్ల తేడాతో థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ కొట్టింది. 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 19.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఛేదనలో తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మ (51*) అదరగొట్టాడు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (36), నమన్ ధీర్ (31)ఆకట్టుకున్నారు. కివీస్ బౌలర్లలో కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ 4, నథన్ స్మిత్, జాకబ్ డఫీ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. హాఫ్ సెంచరీతో జట్టుకు విజయం అందించిన తిలక్ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
పేలవ ఆరంభం
గత మ్యాచ్తో పోలిస్తే, భారత్కు ఈ టార్గెట్ చిన్నదే. అయితే ఈ ఛేదనలో భారత్ తడబాటుకు గురైంది. ఓపెరన్లు సంజు శాంసన్ (14), అభిషేక్ శర్మ (27) విఫలమయ్యారు. అలాగే భారీ అంచనాలతో వచ్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగాడు. అతడు కూడా తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. 8 బంతులు ఆడి కేవలం నాలుగు పరుగులే చేశాడు. ఆ కొద్ది సేపటికే కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (7), అక్షర్ పటేల్ (11) స్వల్ప వ్యవధిలో ఔటయ్యారు. దీంతో భారత్ 10.5 ఓవర్లకు 70-5తో కష్టాల్లో పడింది.
46 off 18? No problem for these two 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/eBaIQuhwil— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ఆదుకున్న తెలుగు కుర్రాళ్లు
ఈ దశలో భారత్ను తొలుత నమన్ ధీర్ రేసులో నిలిపాడు. మూడు సిక్స్లు సహా 17 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేశాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా రేసులోకి వచ్చింది. అయితే క్రీజులో కుదురుకున్న అతడిని మిచెల్ శాంట్నర్ 14.5 వద్ద ఔట్ చేశాడు. దీంతో మళ్లీ కష్టాల్లో పడ్డ టీమ్ఇండియాను తెలుగు కుర్రాళ్లు తిలక్ వర్మ, నితీశ్ రెడ్డి ఆదుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించారు.
ముఖ్యంగా 18, 19 రెండు ఓవర్లలో 35 పరుగులు రాబట్టారు. 19వ ఓవర్లో తిలక్ మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్తో సత్తా తాటాడు. దీంతో ఆఖరి ఓవర్లో భారత్ విజయానికి 11 రన్స్ అవసరం అయ్యాయి. డఫీ వేసిన ఈ ఓవర్లో తొలి బంతికి నితీశ్ సింగిల్ తీయగా, రెండో బంతికి ఫోర్ కొట్టి తిలక్ హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా 2, 1, 2 తీసి జట్టును గెలిపించాడు. ఏడో వికెట్కు ఈ జోడీ 30 బంతుల్లోనే 69 పరుగులు జోడించింది.
Tilak 𝐂𝐋𝐔𝐓𝐂𝐇 Varma 🫡 The #TeamIndia Vice-Captain walks away with a well-deserved POTM award 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/zyfDlnctxQ— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
పడిలేచిన కివీస్
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది. గ్లెన్ ఫిలిప్ (70 పరుగులు), బెవానా జాకబ్స్ (58 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 2, భువనేశ్వర్ కుమార్, ప్రిన్స్ యాదవ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
సిరీస్లో లీడ్లోకి
తాజా విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 2-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ అక్టోబర్ 27న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లోనూ నెగ్గి హ్యాట్రిక్తోపాటు సిరీస్నూ దక్కించుకోవాలని భారత్ పట్టుదలతో ఉంది.
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