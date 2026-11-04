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తొలి వన్డేలో భారత్ విజయం- రాణించిన అర్షదీప్, విరాట్ కోహ్లీ

India vs New Zealand 2026 : న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ండియా 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా భారత్ ​ టార్గెట్​ను 32ఓవర్లకు 143పరుగులుగా నిర్ణయించారు.

New Zealand vs India
భారత్ - న్యూజిలాండ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2026 at 3:14 PM IST

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న్యూజిలాండ్​తో ఐదు వన్డేల సిరీస్​ను భారత్ ఘన విజయంతో ఆరంభించింది. ఆక్లాండ్ వేదికగా బుధవారం జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ఇండియా డక్​వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. వర్షం కారణంగా 32 ఓవర్లలో 143 పరుగుల టార్గెట్​ నిర్ణయించగా, భారత్ 22.4 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (74 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (37) ఫర్వాలేదనిపించాడు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ 3, కైల్ జెమీసన్, నథన్ స్మిత్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

186 పరుగుల ఛేదనలో భారత్​ తొలి ఓవర్లోనే రోహిత్ శర్మ (0) వికెట్ కోల్పోయింది. జెమీసన్ వేసిన తొలి ఓవర్ ఆఖరి బంతికి రోహిత్ క్యాచౌట్ అయ్యాడు. అనంతరం విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి గిల్ ఇన్నింగ్స్​ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో వర్షం పలుమార్లు ఆటకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అంపైర్లు ఓవర్లు కుదించారు. 32 ఓవర్లకు 143 పరుగుల టార్గెట్​ నిర్ణయించారు. విరాట్ -గిల్ రెండో వికెట్​కు 113 పరుగులు జోడించారు. 19 ఓవర్​లో గిల్, 20వ ఓవర్లో కోహ్లీ ఔటయ్యాడు. శ్రేయస్ (15) ఫెయిల్ అయ్యాడు. రాహుల్ (3), నమన్ ధీర్ (5) మ్యాచ్​ను ముగించారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 40.2 ఓవర్లలో 185 పరుగులకు ఆలౌటైంది. టిమ్ సీఫెర్ట్ (38 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. డారిల్ మిచెల్ (28 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (30 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. చివర్లో బ్లెయిర్ టిక్​నర్ (34 పరుగులు), జాకబ్ డఫీ (15 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 4, గుర్నూర్ బ్రార్ 3, అన్షుల్ కంబోజ్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

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IND VS NZ 1ST ODI 2026
VIRAT KOHLI ODI RUNS IN NEW ZEALAND
ROHIT SHARMA DUCK OUTS ODIS
భారత్ న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ 2026
రోహిత్ శర్మ వన్డే డకౌట్లు

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