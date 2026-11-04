తొలి వన్డేలో భారత్ విజయం- రాణించిన అర్షదీప్, విరాట్ కోహ్లీ
India vs New Zealand 2026 : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ండియా 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా భారత్ టార్గెట్ను 32ఓవర్లకు 143పరుగులుగా నిర్ణయించారు.
Published : November 4, 2026 at 3:14 PM IST
న్యూజిలాండ్తో ఐదు వన్డేల సిరీస్ను భారత్ ఘన విజయంతో ఆరంభించింది. ఆక్లాండ్ వేదికగా బుధవారం జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమ్ఇండియా డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. వర్షం కారణంగా 32 ఓవర్లలో 143 పరుగుల టార్గెట్ నిర్ణయించగా, భారత్ 22.4 ఓవర్లలో ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (74 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (37) ఫర్వాలేదనిపించాడు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ 3, కైల్ జెమీసన్, నథన్ స్మిత్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
186 పరుగుల ఛేదనలో భారత్ తొలి ఓవర్లోనే రోహిత్ శర్మ (0) వికెట్ కోల్పోయింది. జెమీసన్ వేసిన తొలి ఓవర్ ఆఖరి బంతికి రోహిత్ క్యాచౌట్ అయ్యాడు. అనంతరం విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి గిల్ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో వర్షం పలుమార్లు ఆటకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో అంపైర్లు ఓవర్లు కుదించారు. 32 ఓవర్లకు 143 పరుగుల టార్గెట్ నిర్ణయించారు. విరాట్ -గిల్ రెండో వికెట్కు 113 పరుగులు జోడించారు. 19 ఓవర్లో గిల్, 20వ ఓవర్లో కోహ్లీ ఔటయ్యాడు. శ్రేయస్ (15) ఫెయిల్ అయ్యాడు. రాహుల్ (3), నమన్ ధీర్ (5) మ్యాచ్ను ముగించారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 40.2 ఓవర్లలో 185 పరుగులకు ఆలౌటైంది. టిమ్ సీఫెర్ట్ (38 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. డారిల్ మిచెల్ (28 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (30 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. చివర్లో బ్లెయిర్ టిక్నర్ (34 పరుగులు), జాకబ్ డఫీ (15 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 4, గుర్నూర్ బ్రార్ 3, అన్షుల్ కంబోజ్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.