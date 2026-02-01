పాకిస్థాన్పై గ్రాండ్ విక్టరీ- సెమీస్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
U19 వరల్డ్కప్- భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్- 58 పరుగుల తేడాతో నెగ్గిన టీమ్ఇండియా
Published : February 1, 2026 at 9:54 PM IST
Ind vs Pak U19 World Cup : 2026 అండర్- 19 వరల్డ్కప్లో భారత్ సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. సూపర్ సిక్సెస్లో భాగంగా ఆదివారం పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 58 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 253 పరుగుల ఛేదనలో పాకిస్థాన్ 46.2 ఓవర్లలో 194 పరుగులకే కుప్పకూలింది. పాక్ బ్యాటర్లలో ఉస్మాన్ ఖాన్ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, హంజా జహూర్ (42 పరుగులు), ఫర్హాన్ యూసఫ్ (38 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. భారత బౌలర్లలో ఖిలాన్ పటేల్ 3, ఆయుష్ మాత్రే 3, అంబరీష్, హెనిల్ పటేల్, కనిష్క్ చౌహాన్, విహాన్ మల్హోత్రా తలో వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 49.5 ఓవర్లలో 252 పరుగులకు ఆలౌటైంది. వేదాంత్ త్రివేది (68 పరుగులు: 98 బంతుల్లో ; 2x4, 1x6) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (30 పరుగులు: 22 బంతుల్లో; 5x4, 1x6) దూకుడుగా ఆడినా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేదు. కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే (0) డకౌట్ అయ్యాడు. ఆర్.ఎస్.అంబరీష్ (29 పరుగులు), విహాన్ మల్హోత్రా (21 పరుగులు), అభిజ్ఞాన్ కుందు (16 పరుగులు), ఆరోన్ జార్జ్ (16 పరుగులు) పరుగులు చేశారు.
చివర్లో కనిష్క్ చౌహాన్ (35 పరుగులు; 29 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), ఖిలాన్ పటేల్ (21 పరుగులు; 15 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) మెరుపులు మెరిపించడంతో భారత్ గౌరవప్రదమైన స్కోర్ సాధించింది. పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో అబ్దుల్ సుభాన్ 3, మహ్మద్ సయ్యమ్ 2, అహ్మద్ హుస్సేన్, మోమిన్, అలీ రజా, అలీ హసన్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.
సెమీస్లో ఇలా
ఫిబ్రవరి 3, 4 తేదీల్లో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. తొలి సెమీస్లో ఆస్ట్రేలియా- ఇంగ్లాండ్ పోటీపడనుండగా, ఫిబ్రవరి 4న రెండో సెమీ ఫైనల్లో భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ను ఢీ కొట్టనుంది.