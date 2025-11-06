భారత్ ఆల్రౌండ్ షో- నాలుగో టీ20లో ఘన విజయం
తిప్పేసిన స్పిన్నర్లు- ఆసీస్ 119 ఆలౌట్
Published : November 6, 2025 at 5:35 PM IST
Ind vs Aus 4th T20 : ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. ఓవల్ వేదికగా తాజాగా జరిగిన నాలుగో టీ20లో టీమ్ఇండియా 48 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. భారత్ నిర్దేశించిన 168 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఆస్ట్రేలియా 18.2 ఓవర్లలో 119 రన్స్కు ఆలౌటైంది. మిచెల్ మార్ష్ (30) టాప్ స్కోరర్. భారత్ బౌలర్లలో వాషింగ్టన్ సుందర్ 3, శిమమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్ చెరో 2, బుమ్రా 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 167 పరుగులు చేసింది. గిల్ (46 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. అభిషేక శర్మ (28 పరుగులు), శివమ్ దూబె (22 పరుగులు), సూర్యకుమార్ (20 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (5 పరుగులు), జితేశ్ శర్మ (3 పరుగులు), సుందర్ (12 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. చివర్లో అక్షర్ పటేల్ (21 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించాడు. ఆసీస్ బౌలర్లలో జంపా, ఎల్లిస్ తలో 3, జేవియర్, స్టాయినిస్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. కాగా, ఈ విజయంతో 5 టీ20ల సిరీస్లో భారత్ 2-1తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇరుజట్ల మధ్య ఐదో టీ20 మ్యాచ్ ఆదివారం జరగనుంది. తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దైంది.
Washington Sundar wraps things up in style 👌— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
A terrific performance from #TeamIndia as they win the 4⃣th T20I by 4⃣8⃣ runs. 👏👏
They now have a 2⃣-1⃣ lead in the #AUSvIND T20I series with 1⃣ match to play. 🙌
Scorecard ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX pic.twitter.com/QLh2SRqW9U