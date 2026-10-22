తొలి టీ20 మనదే- ఉత్కంఠ పోరులో న్యూజిలాండ్పై భారత్ ఘన విజయం
న్యూజిలాండ్పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది.
Published : October 22, 2026 at 4:44 PM IST
New Zealand Vs India 1st T20I : న్యూజిలాండ్తో ఐదు T20ల సిరిస్లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో 4 వికెట్ల తేడాతో భారత్ విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 225 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లలో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అర్ధ శతకంతో చెలరేగాడు. కేవలం 40 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు , 3 సిక్సర్లతో 82 పరుగులు చేశాడు. ఫిన్ అలెన్ 45, జాకోబ్స్ 31, డేరిల్ మిచెల్ 28 పరుగులతో రాణించారు.
భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ తలో వికెట్ తీశారు. 226 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియాకు ఓపెనర్లు సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మఅధిరే ఆరంభాన్నిచ్చారు. ఈ జోడీ కేవలం 35 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది సంజూ శాంసన్ 67 పరుగులు చేయగా, అభిషేక్ శర్మ 29 రన్స్తో రాణించాడు. తిలక్ వర్మ, ఇషాన్ కిషన్, స్పల్ప స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు. ఓ దశలో న్యూజిలాండ్ గెలిచేలా కనిపించింది. అయితే ఐదో వికెట్కు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అక్షర్ పటేల్ కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి జట్టును రేసులో ఉంచాడు.