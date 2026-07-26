జింబాబ్వేను క్లీన్స్వీప్ చేసిన భారత్- మూడో టీ20లోను గ్రాండ్ విక్టరీ
రాణించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ - జింబాబ్వేపై హ్యాట్రిక్ కొట్టిన టీమ్ఇండియా- 3- 0తో సిరీస్ క్లీన్స్వీప్
Published : July 26, 2026 at 8:16 PM IST
Ind vs Zim 3rd T20 : జింబాబ్వే పర్యటనను యువ భారత్ గ్రాండ్గా ముగించింది. ఇప్పటికే రెండు టీ20లు నెగ్గి సిరీస్ను దక్కించుకున్న టీమ్ఇండియా తాజాగా మూడో మ్యాచ్లోనూ విజయం సాధించింది. హరారే వేదికగా ఆదివారం జరిగిన నామమాత్రపు టీ20లో శ్రేయస్ సేన 35 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 193 పరుగుల ఛేదనలో జింబాబ్వే ఓవర్లన్నీ ఆడి 7 వికెట్లకు 157 స్కోర్ మాత్రమే చేయగలిగింది. ర్యాన్ బర్ల్ (54 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ వృథా అయ్యింది. భారత బౌలర్లలో మయంక్ యాదవ్ 3, యశ్ ఠాకూర్ 2, అశోక్ శర్మ, రవి బిష్ణోయ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అయితే గత రెండు మ్యాచ్లతో పోలిస్తే, ఈ మ్యాచ్లో జింబాబ్వే మెరుగైన ప్రదర్శనే చేసింది. భారత్పై కాస్త పోరాడింది. ఏకపక్షం కాకుండా ర్యాన్ బర్ల్, డియాన్ మైర్స్ (19), బెన్ కర్రన్ (20), వెస్లీ (28 పరుగులు) పోరాడారు. చివర్లో బ్రాడ్ ఇవాన్స్ () కూడా ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయితే సరైన సమయంలో భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో జింబాబ్వేకు గెలుపు దూరమైంది. తొలి బంతికే ఓపెనర్ బ్రియాన్ బెనెట్ (0)ను మయాంక్ యాదవ్ పెవిలియన్కు చేర్చి ఆ జట్టుకు షాకిచ్చాడు. ఆ తర్వాచ నాలుగో ఓవర్లో నాలుగు, ఐదు వరుస బంతుల్లో మైర్స్, కర్రన్ను ఠాకూర్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 192 పరుగులు చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ (81 పరుగులు) రఫ్పాడించాడు. ఇషాన్ కిషన్ (29), శ్రేయస్ అయ్యర్ (27) ఫర్వాలేదనిపించారు. చివర్లో రింకు సింగ్ (25) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో ఇవాన్స్ 2, సికిందర్ రజా, ముజర్బాని, వెస్లీ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.