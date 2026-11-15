ఉత్కంఠ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం- ఆఖరి వన్డేలో న్యూజిలాండ్ ఓటమి
India vs New Zealand : ఐదో వన్డేలో టీమ్ఇండియా పోరాడి నెగ్గింది. అద్భుతమైన బౌలింగ్తో స్వల్ప లక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంది.
Published : November 15, 2026 at 3:27 PM IST
న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ను భారత్ విజయంతో ముగించింది. బే ఓవల్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ఐదో మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 22 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. భారత్ నిర్దేశించిన 210 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో కివీస్ 48.1 ఓవర్లలో 187 వద్ద ఆలౌటైంది. డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. భారత బౌలర్లు విజృంభించడంతో కివీస్ తేలిపోయింది. అర్షదీప్ సింగ్ 3, మహ్మద్ సిరాజ్, అక్షర్ పటేల్ చెరో 2, ఆకిబ్ నబీ, యశ్ ఠాకూర్, నమన్ ధీర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. తాజా విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ 3-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 42.1 ఓవర్లలో 209 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అక్షర్ పటేల్ (46 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (46 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్లు. సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ (7), విరాట్ కోహ్లీ (5) మరోసారి విఫలమయ్యారు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (18 పరుగులు), శ్రేయస్ అయ్యర్ (22 పరుగులు), నమన్ ధీర్ (22 పరుగులు) భారీ స్కోర్లుగా మలచలేకపోయారు. చివర్లో మహ్మద్ సిరాజ్ (14 పరుగులు), అర్షదీప్ సింగ్ (14 పరుగులు) అడపాదడపా షాట్లు ఆడడంతో టీమ్ఇండియా స్కోర్ 200 మార్క్ దాటింది. కివీస్ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ, మిచెల్ శాంట్నర్ చెరో 3, మ్యాథ్యూ ఫిషర్ 2, బ్లెయిర్ టిక్నర్, మిచెల్ బ్రేస్వెల్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
భారత్ తుది జట్టు- రోహిత్ శర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, ఆకిబ్ నబీ, అర్షదీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్
న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు- విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), నిక్ కెల్లీ, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, ఫిన్ అలెన్, మైకెల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), క్రిస్టియన్ క్లార్క్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్