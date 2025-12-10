ETV Bharat / sports

హాకీ వరల్డ్​కప్​లో భారత్​కు 'బ్రాంజ్' మెడల్- అర్జెంటినాపై విజయం

జూనియర్‌ హాకీ ప్రపంచకప్​లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్న భారత్

FIH Mens Junior World Cup 2025
FIH Mens Junior World Cup 2025 (Source : PTI (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 8:12 PM IST

FIH Mens Junior Hockey World Cup 2025 : 2025 పురుషుల జూనియర్‌ హాకీ ప్రపంచకప్‌లో భారత్​కు బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కింది. రీసెంట్​గా ఈ టోర్నీలో సెమీఫైనల్​లో ఓడిన భారత్, తాజాగా మూడో స్థానం కోసం అర్జెంటినాతో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లో అర్జెంటినాపై ఆధిపత్యం సాధించిన భారత్ 4-2 తేడాతో నెగ్గి, బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకుంది. ఈ మ్యాచ్​లో అదరగొట్టిన అన్​మోల్ ఎక్కాకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.

భారత జట్టులో అంకిత్ పాల్, మన్మీత్ సింగ్, శ్రద నంద్ తివారీ, అన్​మోల్ ఎక్కా తలో ఒక గోల్ సాధించారు. అర్జెంటీనా తరఫున నికోలస్ రోడ్రిగ్జ్, శాంటియాగో ఫెర్నాండెజ్ గోల్స్ చేశారు. దీంతో భారత్ 4-2 తేడాతో నెగ్గి టోర్నీని మూడో స్థానంతో ముగించింది. అయితే ఈ టోర్నీ చరిత్రలో భారత్ మూడో స్థానంలో నిలవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.

క్యాష్ రివార్డ్
ఈ టోర్నీలో ముూడో స్థానంలో నిలిచిన భారత్​కు హాకీ ఇండియా క్యాష్ రివార్డ్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో ఒక్కో ప్లేయర్​కు రూ.5 లక్షల నజరానా అందనుంది. అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​లోని ఒక్కొక్కరికి రూ.2.5 లక్షలు ఇవ్వనున్నారు.

కాగా, భారత్ చివరిసారిగా 2016లో జూనియర్‌ హాకీ ప్రపంచకప్‌లో విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2021, 2022 ఎడిషన్లలో నాలుగో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. ఈసారి టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగిన భారత్ రీసెంట్​గా సెమీఫైనల్​లో 1- 5 తేడాతో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ జర్మనీ చేతిలో ఓడింది. ఇక ఈ టోర్నీలో భారత్ 2001, 2016లో రెండుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

