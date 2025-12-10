హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత్కు 'బ్రాంజ్' మెడల్- అర్జెంటినాపై విజయం
జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్న భారత్
Published : December 10, 2025 at 8:12 PM IST
FIH Mens Junior Hockey World Cup 2025 : 2025 పురుషుల జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్లో భారత్కు బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కింది. రీసెంట్గా ఈ టోర్నీలో సెమీఫైనల్లో ఓడిన భారత్, తాజాగా మూడో స్థానం కోసం అర్జెంటినాతో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో అర్జెంటినాపై ఆధిపత్యం సాధించిన భారత్ 4-2 తేడాతో నెగ్గి, బ్రాంజ్ మెడల్ దక్కించుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో అదరగొట్టిన అన్మోల్ ఎక్కాకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.
భారత జట్టులో అంకిత్ పాల్, మన్మీత్ సింగ్, శ్రద నంద్ తివారీ, అన్మోల్ ఎక్కా తలో ఒక గోల్ సాధించారు. అర్జెంటీనా తరఫున నికోలస్ రోడ్రిగ్జ్, శాంటియాగో ఫెర్నాండెజ్ గోల్స్ చేశారు. దీంతో భారత్ 4-2 తేడాతో నెగ్గి టోర్నీని మూడో స్థానంతో ముగించింది. అయితే ఈ టోర్నీ చరిత్రలో భారత్ మూడో స్థానంలో నిలవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
క్యాష్ రివార్డ్
ఈ టోర్నీలో ముూడో స్థానంలో నిలిచిన భారత్కు హాకీ ఇండియా క్యాష్ రివార్డ్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో ఒక్కో ప్లేయర్కు రూ.5 లక్షల నజరానా అందనుంది. అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్లోని ఒక్కొక్కరికి రూ.2.5 లక్షలు ఇవ్వనున్నారు.
Hockey India announces cash reward for the bronze medal-winning Indian team at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025. #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/SN5KSQlpyF— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
కాగా, భారత్ చివరిసారిగా 2016లో జూనియర్ హాకీ ప్రపంచకప్లో విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2021, 2022 ఎడిషన్లలో నాలుగో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. ఈసారి టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగిన భారత్ రీసెంట్గా సెమీఫైనల్లో 1- 5 తేడాతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ జర్మనీ చేతిలో ఓడింది. ఇక ఈ టోర్నీలో భారత్ 2001, 2016లో రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
