తిలక్, పాండ్య మెరుపులు- ఆఖరి టీ20లో టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ
ఐదో టీ20లో టీమ్ఇండియా ఘన విజయం- 3-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం- ముగిసిన సౌతాఫ్రికా పర్యటన
Published : December 19, 2025 at 11:02 PM IST
Ind vs SA 5th T20 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఆఖరి టీ20లో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్ పట్టేసింది. 232 పరుగుల భారీ ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులకే పరిమితమైంది. క్వింటన్ డికాక్ (65 పరుగులు, 35 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 4, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2, హార్దిక్ పాండ్య, ఆర్షదీప్ సింగ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఈ విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ 3-1తేడాతో భారత్ దక్కించుకుంది.
భారీ ఛేదను సౌతాఫ్రికా కూడా ఘనంగానే ఆరంభించింది. 6 ఓవర్లకే 60 పరుగులు దాటేసింది. ఈ క్రమంలో ఏడో ఓవర్లో ఓపెనర్ రీజా హెండ్రిక్స్ (13) ను వరుణ్ ఔట్ చేసి భారత్కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వన్ డౌన్లో వచ్చిన డివాల్డ్ బ్రేవిస్ (31 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే డికాక్ హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అయితే డికాన్ను 10.2 ఓవర్ వద్ద పాండ్య వెనక్కి పంపాడు. ఆ తర్వాత స్వల్ప వ్యవధిలోనే బ్రెవిస్, మార్క్రమ్ (6), ఫెరీరా (0) ఔట్ అయ్యారు.
దూకుడు మీద కనిపించిన డేవిడ్ మిల్లర్ కూడా 14.4 వద్ద అర్షదీప్ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో దాదాపు భారత్ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. కానీ చివర్లో మార్కో యాన్సెన్ () మెరుపు బ్యాటింగ్ చేశాడు. వరుణ్ వేసిన 16వ ఓవర్లో 21 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కానీ రెండు సిక్స్లు బాది ఊపిమీదున్న యాన్సెన్ను బుమ్రా ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే ఔట్ చేసి మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పాడు.
తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య మెరుపులు
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 231 పరుగులు భారీ స్కోర్ సాధించింది. తిలక్ వర్మ (73 పరుగులు, 42 బంతుల్లో, 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), హార్దిక్ పాండ్య (63 పరుగులు, 25 బంతులు 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్ (37 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (34 పరుగులు) రాణించారు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కార్బిన్ బాష్ 2, జార్జ్ లిండే, బార్ట్మన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
టూర్ కంప్లీట్
కాగా, ఈ మ్యాచ్తో సౌతాఫ్రికా, భారత పర్యటన ముగిసింది. ఈ పర్యటనలో ఆతిథ్య భారత్తో సౌతాఫ్రికా మూడు ఫార్మాట్ల సిరీస్ ఆడింది. ఇందులో తొలుత 2 మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ను సౌతాఫ్రికా 2-0తో దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1తో సొంతం చేసుకుంది. ఇక తాజాగా 3-1 తేడాతో టీ20 సిరీస్ను కూడా టీమ్ఇండియానే కైవసం చేసుకుంది.
