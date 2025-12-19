ETV Bharat / sports

తిలక్, పాండ్య మెరుపులు- ఆఖరి టీ20లో టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ

ఐదో టీ20లో టీమ్ఇండియా ఘన విజయం- 3-1 తేడాతో సిరీస్ కైవసం- ముగిసిన సౌతాఫ్రికా పర్యటన

India vs South Africa
India vs South Africa (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Ind vs SA 5th T20 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన ఆఖరి టీ20లో టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ 30 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్ పట్టేసింది. 232 పరుగుల భారీ ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులకే పరిమితమైంది. క్వింటన్ డికాక్ (65 పరుగులు, 35 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 4, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2, హార్దిక్ పాండ్య, ఆర్షదీప్ సింగ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఈ విజయంతో ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ 3-1తేడాతో భారత్ దక్కించుకుంది.

భారీ ఛేదను సౌతాఫ్రికా కూడా ఘనంగానే ఆరంభించింది. 6 ఓవర్లకే 60 పరుగులు దాటేసింది. ఈ క్రమంలో ఏడో ఓవర్లో ఓపెనర్ రీజా హెండ్రిక్స్ (13) ను వరుణ్ ఔట్ చేసి భారత్​కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వన్ డౌన్​లో వచ్చిన డివాల్డ్ బ్రేవిస్ (31 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే డికాక్ హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అయితే డికాన్​ను 10.2 ఓవర్ వద్ద పాండ్య వెనక్కి పంపాడు. ఆ తర్వాత స్వల్ప వ్యవధిలోనే బ్రెవిస్, మార్​క్రమ్ (6), ఫెరీరా (0) ఔట్ అయ్యారు.

దూకుడు మీద కనిపించిన డేవిడ్ మిల్లర్ కూడా 14.4 వద్ద అర్షదీప్ బౌలింగ్​లో పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో దాదాపు భారత్ కన్ఫార్మ్ అయ్యింది. కానీ చివర్లో మార్కో యాన్సెన్ () మెరుపు బ్యాటింగ్ చేశాడు. వరుణ్ వేసిన 16వ ఓవర్లో 21 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. కానీ రెండు సిక్స్​లు బాది ఊపిమీదున్న యాన్సెన్​ను బుమ్రా ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే ఔట్ చేసి మ్యాచ్​ను భారత్ వైపు తిప్పాడు.

తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య మెరుపులు
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 231 పరుగులు భారీ స్కోర్ సాధించింది. తిలక్ వర్మ (73 పరుగులు, 42 బంతుల్లో, 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), హార్దిక్ పాండ్య (63 పరుగులు, 25 బంతులు 5 ఫోర్లు, 5 సిక్స్​లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్ (37 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (34 పరుగులు) రాణించారు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కార్బిన్ బాష్ 2, జార్జ్ లిండే, బార్ట్​మన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

టూర్ కంప్లీట్
కాగా, ఈ మ్యాచ్​తో సౌతాఫ్రికా, భారత పర్యటన ముగిసింది. ఈ పర్యటనలో ఆతిథ్య భారత్​​తో సౌతాఫ్రికా మూడు ఫార్మాట్ల సిరీస్​ ఆడింది. ఇందులో తొలుత 2 మ్యాచ్​ల టెస్టు సిరీస్​ను సౌతాఫ్రికా 2-0తో దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​ను భారత్ 2-1తో సొంతం చేసుకుంది. ఇక తాజాగా 3-1 తేడాతో టీ20 సిరీస్​ను కూడా టీమ్ఇండియానే కైవసం చేసుకుంది.

