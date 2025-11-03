బొద్దింకల గదుల నుంచి విశ్వ వేదికపై విజేతగా- భారత మహిళల క్రికెట్కు అదే 'టర్నింగ్ పాయింట్'!
వరల్డ్ ఛాంపియన్గా టీమ్ఇండియా- ఒక్క రాత్రితో వచ్చిన సక్సెస్ కాదు-
Published : November 3, 2025 at 2:21 PM IST
India Womens Team Journey : గతరాత్రి నవీ ముంబయి స్టేడియం "ఇండియా! ఇండియా!" అంటూ నినాదాలతో దద్దరిల్లింది. 'జయహో', 'చక్ దే ఇండియా' పాటలతో స్టేడియంలోని ఫ్యాన్స్ ఊగిపోయారు. కేరింతల మధ్య మన అమ్మాయిల ఆట ప్రతీ క్రికెట్ అభిమానికి గూస్బంప్స్ తెప్పించింది. ఇది ఒక వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ విజయం మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక తరం కన్న కల. వంద ఏళ్లకు పైగా ఎందరో క్రీడాకారిణులు పడిన కష్టానికి, వారి త్యాగానికి దక్కిన అసలైన గౌరవం.
రెండుసార్లు ఫైనల్ వరకు వచ్చి, కన్నీళ్లతో వెనుదిరిగిన మహిళా జట్టు, మూడోసారి సొంతగడ్డపై సగర్వంగా ట్రోఫీని ముద్దాడింది. మరి ఇది ఒక్క రాత్రిలో వచ్చిన విజయం కాదు. దీని వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ, కష్టం ఉంది. క్రికెట్లో భారత మహిళల జట్టు ప్రయాణం గురించి తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!
1913లో మొదలైన ప్రయాణం!
మహిళల క్రికెట్ జర్నీ సరిగ్గా 112 ఏళ్ల క్రితం, 1913లో కేరళలోని కొట్టాయంలో మొదలైంది. బేకర్ మెమోరియల్ స్కూల్లో పనిచేసే ఆన్ కెల్లెవ్ అనే ఆస్ట్రేలియా టీచర్, అమ్మాయిలకు క్రికెట్ను తప్పనిసరి చేసింది. ఆ రోజు ఆమె వేసిన ఆ చిన్న బీజం, ఈ రోజు ఇంత పెద్ద మహా వృక్షం అవుతుందని, తన సొంత దేశమైన ఆస్ట్రేలియానే సెమీస్లో ఓడించే స్థాయికి మన అమ్మాయిలు ఎదుగుతారని ఆమె కూడా ఊహించి ఉండదు. అలా మొదలైన ప్రయాణం, 1973లో లఖ్నవూలో మొదటిసారి నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్తో ఊపందుకుంది. అప్పుడు కేవలం మూడు జట్లు (బాంబే, మహారాష్ట్ర, యూపీ) మాత్రమే ఆడాయి.
బొద్దింకల గదులు- ఒకే జత డ్రెస్!
ఇప్పుడున్న సౌకర్యాలు, స్పాన్సర్షిప్లు అప్పుడు లేవు. ఆనాటి సీనియర్ ప్లేయర్, మాజీ కెప్టెన్ శాంత రంగస్వామి ఆ రోజుల గురించి చెబితే కన్నీళ్లు వస్తాయి. "అప్పుడు మేము పెళ్లి మండపాల్లో, ఖాళీగా ఉన్న స్కూల్ క్లాస్రూమ్లలో పడుకునేవాళ్లం. మాతో పాటు బొద్దింకలు, ఎలుకలు కూడా ఉండేవి" అని ఆమె గతంలో ఓ సందర్భంలో గుర్తుచేసుకున్నారు. చాలా మందికి కేవలం ఒకే జత వైట్ డ్రెస్ ఉండేది. బ్యాట్లు కూడా అందరూ ఒకటే వాడుకునేవారు. డబ్బుల కోసం కాదు, కేవలం ఆట మీద ఉన్న ఇష్టంతో అప్పట్లో క్రికెట్ ఆడారు. 1978లో టీమ్ఇండియా మొదటిసారి వరల్డ్ కప్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చినప్పుడు, ప్లేయర్లకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి గేట్ కలెక్షన్లపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది!
ఆ రెండు ఫైనల్స్- గుండె బద్దలైంది
అలాంటి కష్టాల నుంచి మన అమ్మాయిలు ఫైనల్స్ వరకు రావడం గొప్ప విషయం. 2005లో మిథాలీ రాజ్ కెప్టెన్సీలో మొదటిసారి వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్కు రాగా ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 98 పరుగుల తేడాతో ఓటమి ఎదురైంది. ఆ ఓటమి ఎంతో నేర్పింది. ఆ తర్వాత, 2017లో ఇంగ్లాండ్లోని లార్డ్స్లో జరిగిన ఫైనల్ ఇది ప్రతీ అభిమాని గుండెను బ్రేక్ చేసింది. వేలాదిమంది ప్రేక్షకుల మధ్య జరిగిన ఆ ఫైనల్లో, గెలుపు అంచుల వరకు వచ్చి, ఇంగ్లాండ్ చేతిలో కేవలం 9 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని చూడాల్సి వచ్చింది. ఆ రోజు మన అమ్మాయిలు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం ఎవరూ మర్చిపోలేరు. కానీ, ఆ ఓటమే భారత్లో మహిళల క్రికెట్పై అందరి దృష్టి పడేలా చేసింది.
2006 టర్నింగ్ పాయింట్
2006లో ఐసీసీ ఒత్తిడితో, మహిళల క్రికెట్ అసోసియేషన్ బీసీసీఐలో విలీనం కావడం అసలైన టర్నింగ్ పాయింట్. అప్పటి వరకు డబ్బుల్లేకుండా ఆడిన ప్లేయర్లకు, మొదటిసారి వన్డే మ్యాచ్కు రూ. 2,500 మ్యాచ్ ఫీజు దక్కింది. డార్మెటరీ రూముల స్థానంలో హోటల్ రూములు, ఫ్లైట్ ప్రయాణాలు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత, 2017 ఫైనల్ ఓటమి తెచ్చిన క్రేజ్తో 'విమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్' (WPL) మొదలైంది. WPL రాకతో, అమ్మాయిల క్రికెట్కు అసలైన గ్లామర్, డబ్బు రావడమే కాకుండా, ఎంతో మంది కొత్త స్టార్లు పుట్టుకొచ్చారు. ఈ ధనాధన్ లీగ్తో అమ్మాయిల క్రికెట్కు మరింత క్రేజ్ పెరిగింది.
112 ఏళ్ల కల- 51 కోట్ల రివార్డ్!
ఒకప్పుడు రూ. 2,500 మ్యాచ్ ఫీజు కోసం ఎదురుచూసిన రోజుల నుంచి, ఈ రోజు సొంతగడ్డపై వరల్డ్ కప్ గెలిచి, బీసీసీఐ నుంచి ఏకంగా రూ. 51 కోట్ల భారీ ప్రైజ్ మనీ అందుకునే స్థాయికి మన అమ్మాయిలు చేరుకున్నారు. 2005, 2017లలో మిస్ అయిన కప్ను, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సేన నవీ ముంబయిలో సాధించి చూపించింది. ఇది కేవలం హర్మన్, స్మృతి విజయం కాదు. బొద్దింకల గదుల్లో పడుకున్న శాంత రంగస్వామి తరం నుంచి, 9 పరుగుల తేడాతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మిథాలీ రాజ్ తరం వరకు అందరి 112 ఏళ్ల పోరాటానికి దక్కిన విజయం ఇది.
