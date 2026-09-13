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ఆసియాకప్ ఛాంపియన్​గా భారత్ - ఫైనల్​లో చైనాపై గ్రాండ్ విక్టరీ

ఆసియా కప్ జూనియర్ హాకీ ఫైనల్​లో టీమ్ఇండియా విజయం - చైనాతో 1-0 తేడాతో విక్టరీ - టైటిల్ కైవలం

Asia Cup Jr Womens
టీమ్ఇండియా యువ జట్టు (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 4:51 PM IST

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Asia Cup Jr Womens : మహిళల జూనియర్ హాకీ ఆసియా కప్​ 2026లో యువ భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. చైనా వేదికగా జరిగిన ఫైనల్​లో చైనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి టైటిల్ దక్కించుకుంది. భారత్ తరఫున సనికా చంద్రకాంత్ 17వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టింది. దీంతో భారత్​ లీడ్​లోకి వెళ్లింది. అదే ఆధిక్యాన్ని ఆఖరిదాకా కాపాడుతున్న భారత జూనియర్ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. కాగా, జూనియర్ విభాగంలో ఆసియా కప్​ నెగ్గడం మహిళల జట్టుకు ఇది వరుసగా మూడోసారి కావడం విశేషం. అలాగే తాజా ఆసియా కప్​ నెగ్గడంతో మహిళల జట్టు ఎఫ్​ఐహెచ్ జూనియర్ వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​కు అర్హత సాధించింది.

ఫైనల్ మ్యాచ్​ హోరాహోరీగానే సాగింది. భారత్- చైనా రెండు జట్ల డిఫెండింగ్ కూడా అద్భుత ప్రదర్శన చేశాయి. దీంతో తొలి క్వార్టర్‌లో ఎవరూ గోల్ కొట్టలేదు. దీంతో గోల్ లేకుండా మొదటి క్వార్టర్ ముగిసింది. అయితే రెండో క్వార్టర్ ఆరంభంలోనే భారత్​కు గోల్ లభించింది. 17వ నిమిషంలో సానికా గోల్ చేయడంతో భారత్ 1-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఈ ఆధిక్యాన్ని భారత మహిళలు ఫస్టాఫ్ దాకా నిలబెట్టుకున్నారు. ఇక మూడో క్వార్టర్​లోనూ టీమ్ఇండియా డిఫెన్స్ ప్రత్యర్థికి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఆతిథ్య జట్టును ఒక్క గోల్ కూడా కొట్టనీయకుండా నాలుగో క్వార్టర్​దాకా నిలువరించింది. దీంతో భారత జట్టు 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి, వరుసగా మూడోసారి ఆసియా టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

జట్టుపై ప్రశంసలు
ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జూనియర్ మహిళల జట్టుపై సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేబీ సీనియర్ నాయకురాలు, కేంద్ర మాజీమంత్రి స్మృతి ఇరానీ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'ఇది అద్భుతమైన విజయం. ఫైనల్‌లో చైనాపై 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి, మన మహిళా జట్టు వరుసగా మూడవసారి జూనియర్ ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. ఈ అద్భుతమైన విజయం సాధించిన మన ఛాంపియన్లు, కోచ్‌లు, సహాయక సిబ్బందికి హృదయపూర్వక అభినందనలు' అని స్మృతి ఇరానీ పేర్కొన్నారు.

ప్రైజ్​మనీ
ఆసియా కప్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జూనియర్ మహిళల జట్టుకు హాకీ ఇండియా భారీ ప్రైజ్​మనీని ప్రకటించింది. జట్టులోని ఒక్కో ప్లేయర్‌కు రూ.3 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించింది. అలాగే సహాయక సిబ్బందిలో ఒక్కొక్కరికి రూ.1.5 లక్షలు అందించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఫైనల్​కు ఇలా

  • క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 19-0 తేడాతో టీమ్ఇండియా భారీ విజయం సాధించింది
  • ఇక సెమీఫైనల్​లో సౌత్ కొరియాపై 5-1 తేడాతో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్​లో సుప్రియ హ్యాట్రిక్ గోల్ కొట్టి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది

జూనియర్ మహిళా హాకీ జట్టు ప్రస్థానం
భారత జూనియర్ హాకీ జట్టు ప్రస్థానం ఒక స్వర్ణయుగంలా సాగుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా నమోదైన గణాంకాలు, ప్రదర్శనలను పరిశీలిస్తే మహిళల జూనియర్ విభాగం హాకీ పోటీల్లో భారత్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 2023లో ఫైనల్‌లో సౌత్​ కొరియాను 2-1 తేడాతో ఓడించి, భారత్ తొలిసారిగా AHF ఛాంపియన్​షిప్​ టైటిల్ దక్కించుకుంది. అదే జోరును తర్వాతి ఏడాది కూడా కొనసాగిస్తూ, 2024లోనూ అదిరే ప్రదర్శన చేసింది. తాజాగా జూనియర్ ఆసియా కప్​లో హ్యాట్రిక్​ కొట్టింది.

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