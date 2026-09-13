ఆసియాకప్ ఛాంపియన్గా భారత్ - ఫైనల్లో చైనాపై గ్రాండ్ విక్టరీ
ఆసియా కప్ జూనియర్ హాకీ ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా విజయం - చైనాతో 1-0 తేడాతో విక్టరీ - టైటిల్ కైవలం
Published : September 13, 2026 at 4:51 PM IST
Asia Cup Jr Womens : మహిళల జూనియర్ హాకీ ఆసియా కప్ 2026లో యువ భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. చైనా వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో చైనాను 1-0 తేడాతో ఓడించి టైటిల్ దక్కించుకుంది. భారత్ తరఫున సనికా చంద్రకాంత్ 17వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టింది. దీంతో భారత్ లీడ్లోకి వెళ్లింది. అదే ఆధిక్యాన్ని ఆఖరిదాకా కాపాడుతున్న భారత జూనియర్ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. కాగా, జూనియర్ విభాగంలో ఆసియా కప్ నెగ్గడం మహిళల జట్టుకు ఇది వరుసగా మూడోసారి కావడం విశేషం. అలాగే తాజా ఆసియా కప్ నెగ్గడంతో మహిళల జట్టు ఎఫ్ఐహెచ్ జూనియర్ వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్కు అర్హత సాధించింది.
ఫైనల్ మ్యాచ్ హోరాహోరీగానే సాగింది. భారత్- చైనా రెండు జట్ల డిఫెండింగ్ కూడా అద్భుత ప్రదర్శన చేశాయి. దీంతో తొలి క్వార్టర్లో ఎవరూ గోల్ కొట్టలేదు. దీంతో గోల్ లేకుండా మొదటి క్వార్టర్ ముగిసింది. అయితే రెండో క్వార్టర్ ఆరంభంలోనే భారత్కు గోల్ లభించింది. 17వ నిమిషంలో సానికా గోల్ చేయడంతో భారత్ 1-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఈ ఆధిక్యాన్ని భారత మహిళలు ఫస్టాఫ్ దాకా నిలబెట్టుకున్నారు. ఇక మూడో క్వార్టర్లోనూ టీమ్ఇండియా డిఫెన్స్ ప్రత్యర్థికి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఆతిథ్య జట్టును ఒక్క గోల్ కూడా కొట్టనీయకుండా నాలుగో క్వార్టర్దాకా నిలువరించింది. దీంతో భారత జట్టు 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి, వరుసగా మూడోసారి ఆసియా టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది.
𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗧 𝗔𝗟𝗟 𝗦𝗜𝗡𝗞𝗦 𝗜𝗡. 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
From tears to laughter, hugs to unforgettable celebrations, the Indian Junior Women’s Team let it all out after being crowned AHF Junior Asia Cup 2026 champions! 🥇💙#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/NC2OR6Se9k
జట్టుపై ప్రశంసలు
ఛాంపియన్గా నిలిచిన జూనియర్ మహిళల జట్టుపై సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేబీ సీనియర్ నాయకురాలు, కేంద్ర మాజీమంత్రి స్మృతి ఇరానీ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'ఇది అద్భుతమైన విజయం. ఫైనల్లో చైనాపై 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి, మన మహిళా జట్టు వరుసగా మూడవసారి జూనియర్ ఆసియా కప్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఈ అద్భుతమైన విజయం సాధించిన మన ఛాంపియన్లు, కోచ్లు, సహాయక సిబ్బందికి హృదయపూర్వక అభినందనలు' అని స్మృతి ఇరానీ పేర్కొన్నారు.
CHAMPIONS AGAIN! 🇮🇳🏆— Smriti Z Irani (@smritiirani) September 13, 2026
Our women’s team has done it again, lifting the AHF Junior Asia Cup 2026 title for the third consecutive time with a 1-0 victory over China in the final.
Heartiest congratulations to our champions, coaches and support staff on this remarkable achievement. pic.twitter.com/e3SzA8LI60
ప్రైజ్మనీ
ఆసియా కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన జూనియర్ మహిళల జట్టుకు హాకీ ఇండియా భారీ ప్రైజ్మనీని ప్రకటించింది. జట్టులోని ఒక్కో ప్లేయర్కు రూ.3 లక్షలు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించింది. అలాగే సహాయక సిబ్బందిలో ఒక్కొక్కరికి రూ.1.5 లక్షలు అందించనున్నట్లు తెలిపింది.
ఫైనల్కు ఇలా
- క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో పాకిస్థాన్పై 19-0 తేడాతో టీమ్ఇండియా భారీ విజయం సాధించింది
- ఇక సెమీఫైనల్లో సౌత్ కొరియాపై 5-1 తేడాతో నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్లో సుప్రియ హ్యాట్రిక్ గోల్ కొట్టి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది
జూనియర్ మహిళా హాకీ జట్టు ప్రస్థానం
భారత జూనియర్ హాకీ జట్టు ప్రస్థానం ఒక స్వర్ణయుగంలా సాగుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా నమోదైన గణాంకాలు, ప్రదర్శనలను పరిశీలిస్తే మహిళల జూనియర్ విభాగం హాకీ పోటీల్లో భారత్ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 2023లో ఫైనల్లో సౌత్ కొరియాను 2-1 తేడాతో ఓడించి, భారత్ తొలిసారిగా AHF ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ దక్కించుకుంది. అదే జోరును తర్వాతి ఏడాది కూడా కొనసాగిస్తూ, 2024లోనూ అదిరే ప్రదర్శన చేసింది. తాజాగా జూనియర్ ఆసియా కప్లో హ్యాట్రిక్ కొట్టింది.
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