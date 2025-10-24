మూడు జట్లకు ఛాన్స్ ఉన్నా భారత్కే దక్కిన సెమీస్ బెర్తు- ఈ రూల్సే కారణం!
మహిళల వరల్డ్కప్లో సెమీస్కు భారత్- ఇంకో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉన్నా న్యూజిలాండ్కు మాత్రం నో ఛాన్స్- ఎందుకో తెలుసా?
Published : October 24, 2025 at 10:32 AM IST
Ind vs NZ Womens 2025 : 2025 వరల్డ్కప్లో భారత మహళల జట్టు సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం న్యూజిలాండ్తో జరిగిన డూ ఆర్ డై మ్యాచ్లో సూపర్ విక్టరీతో టీమ్ఇండియా సెమీస్ బెర్తు కన్ఫార్మ్ చేసుకుంది. దీంతో మెగా టోర్నీలో సెమీస్ ఆడనున్న సెమీస్ జట్లపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక ఆదివారం టీమ్ఇండియా లీగ్ దశలో బంగ్లాదేశ్తో నామమాత్రపు మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇందులో ఓడినా భారత్కు నష్టమేమీ లేదు.
అయితే భారత్కు ప్రస్తుతం 6, న్యూజిలాండ్కు 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్లు కూడా ఇంకో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అక్టోబర్ 26న ఇంగ్లాండ్- న్యూజిలాండ్, భారత్- బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఆ రోజు బంగ్లా చేతిలో భారత్ ఓడిపోయి, ఇంగ్లాండ్పై కివీస్ నెగ్గితే ఇరుజట్లు కూడా ఆరు పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఒకవేళ కివీస్ భారీ విజయం నమోదు చేసి భారత్ కంటే మెరుగైన నెట్ రన్రేట్ సాధించినా సెమీస్కు అర్హత సాధించదు. అసలు ఈ మ్యాచ్ల ఫలితాలపై భారత్ సెమీఫైనల్ బెర్తుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎందుకో తెలుసా?
𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 👏#TeamIndia seal their spot in the semi-finals with a convincing win against New Zealand 🇮🇳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/AuCzj0Wtc3#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvNZ pic.twitter.com/iHOc9hf8cR
అలా ఎందుకంటే?
ఈ టోర్నీలో భారత్, న్యూజిలాండ్ రెండు జట్లు ఇప్పటిదాకా ఆరేసి మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. ఇందులో భారత్ ఇప్పటికే మూడు విజయాలు (శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, న్యూజిలాండ్పై) సాధించింది. మరోవైపు కివీస్ అలా కాదు. ఆ జట్టు ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా ఒకే విజయం (బంగ్లాపై) నమోదు చేసింది. వర్షం కారణంగా ఇంకో రెండు మ్యాచ్లు (శ్రీలంక, పాక్ మ్యాచ్లు) రద్దు అవ్వడంతో మరో రెండు పాయింట్లు లభించాయి.
ఈ లెక్కన ఇక్కడ కివీస్ కంటే భారత్ ఎక్కువ విజయాలు సాధించింది. ఇక కివీస్ ఆదివారం ఇంగ్లాండ్పై విజయం సాధించి భారత్ను పాయింట్ల పరంగా సమం చేసినా, టీమ్ఇండియా కంటే ఒక గెలుపు తక్కువే ఉంటుంది. అందుకే వాళ్లకు సెమీస్కు చేరే అవకాశం లేదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, కివీస్ భారత్ కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి సెమీస్ బెర్తు ఖరారు చేసుకుందన్నమాట! మరోవైపు ఇవాళ పాకిస్థాన్- శ్రీలంక మ్యాచ్ కూడా ఉంది. ఇందులో లంక నెగ్గితే ఆరు పాయింట్లు వస్తాయి. కానీ, ఇక్కడ కూడా అదే రూల్ వర్తిస్తుంది. అందుకే ఇకపై గ్రూప్ స్టేజ్లో మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా సెమీస్ బెర్తుల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.
సెమీస్లో ఎవరితో?
ఇప్పటికైతే భారత్ సెమీస్కు అర్హత సాధించింది. ఇక బంగ్లాపై మ్యాచ్లో నెగ్గితే భారత్ ఖాతాలో 8 పాయింట్లు చేరతాయి. కానీ, టాప్ 3లో ఉన్న టీమ్స్ ఇప్పటికే 9 అంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించాయి. అందుకే భారత్ ఆఖరి మ్యాచ్లో నెగ్గినా, ఓడినా నాలుగో స్థానంలోనే ఉంటుంది. గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లో నిలిచిన జట్టుతోనే భారత్ సెమీస్లో ఆడాల్సి ఉంటుంది.