ETV Bharat / sports

మూడు జట్లకు ఛాన్స్ ఉన్నా భారత్​కే దక్కిన సెమీస్​ బెర్తు- ఈ రూల్సే కారణం!

మహిళల వరల్డ్​కప్​లో సెమీస్​కు భారత్- ఇంకో మ్యాచ్​ ఆడాల్సి ఉన్నా న్యూజిలాండ్​కు మాత్రం నో ఛాన్స్- ఎందుకో తెలుసా?

Ind Womens
Ind Womens (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs NZ Womens 2025 : 2025 వరల్డ్​కప్​లో భారత మహళల జట్టు సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన డూ ఆర్ డై మ్యాచ్​లో సూపర్ విక్టరీతో టీమ్ఇండియా సెమీస్ బెర్తు కన్ఫార్మ్ చేసుకుంది. దీంతో మెగా టోర్నీలో సెమీస్ ఆడనున్న సెమీస్ జట్లపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక ఆదివారం టీమ్ఇండియా లీగ్ దశలో బంగ్లాదేశ్​తో నామమాత్రపు మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇందులో ఓడినా భారత్​కు నష్టమేమీ లేదు.

అయితే భారత్​కు ప్రస్తుతం 6, న్యూజిలాండ్​కు 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్లు కూడా ఇంకో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అక్టోబర్ 26న ఇంగ్లాండ్- న్యూజిలాండ్, భారత్- బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి. ఆ రోజు బంగ్లా చేతిలో భారత్ ఓడిపోయి, ఇంగ్లాండ్​పై కివీస్ నెగ్గితే ఇరుజట్లు కూడా ఆరు పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఒకవేళ కివీస్ భారీ విజయం నమోదు చేసి భారత్ కంటే మెరుగైన నెట్‌ రన్‌రేట్‌ సాధించినా సెమీస్​కు అర్హత సాధించదు. అసలు ఈ మ్యాచ్​ల ఫలితాలపై భారత్ సెమీఫైనల్​ బెర్తుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎందుకో తెలుసా?

అలా ఎందుకంటే?
ఈ టోర్నీలో భారత్, న్యూజిలాండ్ రెండు జట్లు ఇప్పటిదాకా ఆరేసి మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. ఇందులో భారత్ ఇప్పటికే మూడు విజయాలు (శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, న్యూజిలాండ్​పై) సాధించింది. మరోవైపు కివీస్ అలా కాదు. ఆ జట్టు ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా ఒకే విజయం (బంగ్లాపై) నమోదు చేసింది. వర్షం కారణంగా ఇంకో రెండు మ్యాచ్​లు (శ్రీలంక, పాక్​ మ్యాచ్​లు) రద్దు అవ్వడంతో మరో రెండు పాయింట్లు లభించాయి.

ఈ లెక్కన ఇక్కడ కివీస్​ కంటే భారత్ ఎక్కువ విజయాలు సాధించింది. ఇక కివీస్ ఆదివారం ఇంగ్లాండ్​పై విజయం సాధించి భారత్​ను పాయింట్ల పరంగా సమం చేసినా, టీమ్ఇండియా కంటే ఒక గెలుపు తక్కువే ఉంటుంది. అందుకే వాళ్లకు సెమీస్​కు చేరే అవకాశం లేదు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, కివీస్ భారత్ కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గి సెమీస్​ బెర్తు ఖరారు చేసుకుందన్నమాట! మరోవైపు ఇవాళ పాకిస్థాన్​- శ్రీలంక మ్యాచ్ కూడా ఉంది. ఇందులో లంక నెగ్గితే ఆరు పాయింట్లు వస్తాయి. కానీ, ఇక్కడ కూడా అదే రూల్ వర్తిస్తుంది. అందుకే ఇకపై గ్రూప్ స్టేజ్​లో మిగిలిన మ్యాచ్​ల్లో ఫలితాలు ఎలా వచ్చినా సెమీస్ బెర్తుల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు.

సెమీస్​లో ఎవరితో?
ఇప్పటికైతే భారత్ సెమీస్​కు అర్హత సాధించింది. ఇక బంగ్లాపై మ్యాచ్​లో నెగ్గితే భారత్ ఖాతాలో 8 పాయింట్లు చేరతాయి. కానీ, టాప్ 3లో ఉన్న టీమ్స్ ఇప్పటికే 9 అంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించాయి. అందుకే భారత్ ఆఖరి మ్యాచ్​లో నెగ్గినా, ఓడినా నాలుగో స్థానంలోనే ఉంటుంది. గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్​లో నిలిచిన జట్టుతోనే భారత్ సెమీస్​లో ఆడాల్సి ఉంటుంది.

TAGGED:

IND VS NZ WOMENS 2025
WORLD CUP 2025 SEMI FINALS
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.