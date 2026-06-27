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రసవత్తరంగా సెమీఫైనల్​ రేసు- ఆసీస్​పై నెగ్గినా నో గ్యారెంటీ!- ఇలా జరిగితేనే భారత్​కు ఛాన్స్!

టీ20 మహిళల ప్రపంచకప్- గ్రూప్ Aలో రసవత్తరంగా మారిన సెమీస్ రేస్- చివరి మ్యాచ్​ దాకా తేలని బెర్తులు- రేపటి మ్యాచ్​లే కీలకం

Ind Women T20 World Cup
Ind Women T20 World Cup (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST

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Ind Women Qualification Scenario T20 World Cup : మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో సెమీఫైనల్ రేసు రసవత్తరంగా ఉంది. గ్రూప్ A లో ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టు కూడా అధికారికంగా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోలేదు. పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్ జట్లు ఈ గ్రూప్ నుంచి ఇప్పటికే రేసు నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఇక రెండు స్థానాల కోసం ఆస్ట్రేలియా, భారత్, సౌతాఫ్రికా, బంగ్లాదేశ్ జట్లు రేసులో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆదివారం జరగనున్న రెండు మ్యాచ్​లతో గ్రూప్ Aలో సెమీస్ బెర్త్​లు కన్ఫర్మ్ కానున్నాయి. మరి ఇందులో భారత్ అర్హత సాధించాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం!

భారత్ జట్టు మరో కీలక మ్యాచ్​కు రెడీ అవుతోంది. ఆదివారం (జూన్ 28) సాయంత్రం బలమైన ఆస్ట్రేలియాను టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టనుంది. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడిన భారత్ ఒక దాంట్లో మాత్రమే ఓడి, మూడింట్లో నెగ్గింది. అయినప్పటికీ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. సెమీ ఫైనల్​కు చేరాలంటే రేపటి మ్యాచ్ భారత్​కు కీలకంగా మారింది. ఎలాంటి సమీకరణాలపై ఆధారపడకూడదంటే ఆసీస్​పై భారత్ నెగ్గాల్సిందే. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్​లో ఓడిపోతే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.

టాప్​లో ఆసీస్​
గ్రూప్ Aలో ఆస్ట్రేలియా టాప్​లో ఉంది. ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడగా అన్నింట్లోనూ నెగ్గిన ఆసీస్ 8 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. గ్రూప్ దశలో తమ చివరి మ్యాచ్ భారత్​తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే నెట్​రన్​రేట్ +4.724 భారీగా ఉండడం ఆ జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. భారత్, సౌతాఫ్రికాకు సమానంగా 6 పాయింట్లు ఉన్నాయి. అయితే మెరుగైన రన్​రేట్ కారణంగా భారత్ (+2.268 నెట్ రన్ రేట్‌)తో రెండో స్థానంలో, సౌతాఫ్రికా (+0.734) మూడో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ 4 పాయింట్లతో నాలుగో ప్లేస్​లో ఉంది.

గ్రూప్ A లో రేపటి మ్యాచ్‌లు

  • మ్యాచ్ 29: బంగ్లాదేశ్ vs సౌతాఫ్రికా - లార్డ్స్, జూన్ 28 - మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు
  • మ్యాచ్ 30: ఆస్ట్రేలియా vs భారత్ - లార్డ్స్, జూన్ 28- సాయంత్రం 7 గంటలకు

భారత్​కు సెమీఫైనల్స్‌ అవకాశాలు ఇవీ!

సీన్ 1
ఆదివారం నాటి మ్యాచ్​లో భారత మహిళలు ఆస్ట్రేలియాను ఓడించాలి. మరో మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించాలి. అప్పుడు 8 పాయింట్లతో భారత్ నేరుగా సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్తుంది. 8 పాయింట్లతో ఉన్న ఆసీస్​ కూడా సెమీస్​కు అర్హత సాధిస్తుంది.

సీన్ 2
రేపు ఆస్ట్రేలియాను భారత్ ఓడించి, మరో మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​పై సౌతాఫ్రికా నెగ్గితే అప్పుడు మూడు జట్లు కూడా తలో 8 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో నెట్ రన్​రేట్ కీలకంగా మారుతుంది. దాని ఆధారంగానే సెమీ ఫైనల్స్‌ బెర్త్​లు ఖరారవుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా కంటే భారత్, ఆస్ట్రేలియా నెట్ రన్ రేట్లు మెరుగ్గా ఉన్నందున ఈ రెండు జట్లే ముందుకెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది.

సీన్ 3
ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ ఓడిపోతే పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఆసీస్ నేరుగా సెమీస్​కు వెళ్తుంది. ఇంకో స్థానం కోసం మూడు జట్లు పోటీలో ఉంటాయి. మరో మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లాదేశ్ నెగ్గాలని భారత్ కోరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ సౌతాఫ్రికాను బంగ్లాదేశ్ ఓడిస్తే అప్పుడు ఈ రెండు జట్లు సహా, భారత్ తలో ఆరు పాయింట్లతో సమానంగా ఉంటాయి. మెరుగైన రన్​రేట్ ఉన్న జట్టు ముందడుగు వేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండిండి కంటే భారత్​కు మంచి రన్​రేట్ ఉంది.

సీన్ 4
ఒకవేళ ఆస్ట్రేలియా- భారత్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయితే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ వస్తుంది. దీంతో ఆసీస్​కు 9, భారత్​కు 7 పాయింట్లు ఉంటాయి. అప్పుడు కూడా సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లానే నెగ్గాలి. అదే సౌతాఫ్రికా గెలిస్తే భారత్ టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్​ కూడా రద్దైతే సౌతాఫ్రికాకు కూడా 7 పాయింట్లు ఉన్నా, రన్​రేట్ కారణంగా భారత్​ సెమీస్ బెర్త్ దక్కించుకుంటుంది.

ఇక భారత్​పై ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్​పై సౌతాఫ్రికా గెలిస్తే మాత్రం ఎలాంటి సమీకరణాలు అవసరం లేదు. గ్రూప్ A నుంచి ఆసీస్, సౌతాఫ్రికానే సెమీస్​కు వెళ్తాయి. మరి ఈ గ్రూప్ నుంచి సెమీస్​కు వెళ్లే జట్లు ఏవో తేలాలంటే రేపటిదాకా ఆగాల్సిందే!

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TAGGED:

INDIA WOMEN QUALIFICATION SCENARIO
2026 T20 WORLD CUP

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