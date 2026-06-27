రసవత్తరంగా సెమీఫైనల్ రేసు- ఆసీస్పై నెగ్గినా నో గ్యారెంటీ!- ఇలా జరిగితేనే భారత్కు ఛాన్స్!
టీ20 మహిళల ప్రపంచకప్- గ్రూప్ Aలో రసవత్తరంగా మారిన సెమీస్ రేస్- చివరి మ్యాచ్ దాకా తేలని బెర్తులు- రేపటి మ్యాచ్లే కీలకం
Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST
Ind Women Qualification Scenario T20 World Cup : మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో సెమీఫైనల్ రేసు రసవత్తరంగా ఉంది. గ్రూప్ A లో ఇప్పటిదాకా ఏ జట్టు కూడా అధికారికంగా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోలేదు. పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్ జట్లు ఈ గ్రూప్ నుంచి ఇప్పటికే రేసు నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఇక రెండు స్థానాల కోసం ఆస్ట్రేలియా, భారత్, సౌతాఫ్రికా, బంగ్లాదేశ్ జట్లు రేసులో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆదివారం జరగనున్న రెండు మ్యాచ్లతో గ్రూప్ Aలో సెమీస్ బెర్త్లు కన్ఫర్మ్ కానున్నాయి. మరి ఇందులో భారత్ అర్హత సాధించాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం!
భారత్ జట్టు మరో కీలక మ్యాచ్కు రెడీ అవుతోంది. ఆదివారం (జూన్ 28) సాయంత్రం బలమైన ఆస్ట్రేలియాను టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టనుంది. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడిన భారత్ ఒక దాంట్లో మాత్రమే ఓడి, మూడింట్లో నెగ్గింది. అయినప్పటికీ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. సెమీ ఫైనల్కు చేరాలంటే రేపటి మ్యాచ్ భారత్కు కీలకంగా మారింది. ఎలాంటి సమీకరణాలపై ఆధారపడకూడదంటే ఆసీస్పై భారత్ నెగ్గాల్సిందే. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.
టాప్లో ఆసీస్
గ్రూప్ Aలో ఆస్ట్రేలియా టాప్లో ఉంది. ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడగా అన్నింట్లోనూ నెగ్గిన ఆసీస్ 8 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. గ్రూప్ దశలో తమ చివరి మ్యాచ్ భారత్తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే నెట్రన్రేట్ +4.724 భారీగా ఉండడం ఆ జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. భారత్, సౌతాఫ్రికాకు సమానంగా 6 పాయింట్లు ఉన్నాయి. అయితే మెరుగైన రన్రేట్ కారణంగా భారత్ (+2.268 నెట్ రన్ రేట్)తో రెండో స్థానంలో, సౌతాఫ్రికా (+0.734) మూడో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ 4 పాయింట్లతో నాలుగో ప్లేస్లో ఉంది.
Three teams vying for the last semi-final spot in Group B 👀— ICC (@ICC) June 27, 2026
Race to the #T20WorldCup semi-finals 📲 https://t.co/bNPyECU61u pic.twitter.com/0r7EzbtOax
గ్రూప్ A లో రేపటి మ్యాచ్లు
- మ్యాచ్ 29: బంగ్లాదేశ్ vs సౌతాఫ్రికా - లార్డ్స్, జూన్ 28 - మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు
- మ్యాచ్ 30: ఆస్ట్రేలియా vs భారత్ - లార్డ్స్, జూన్ 28- సాయంత్రం 7 గంటలకు
భారత్కు సెమీఫైనల్స్ అవకాశాలు ఇవీ!
సీన్ 1
ఆదివారం నాటి మ్యాచ్లో భారత మహిళలు ఆస్ట్రేలియాను ఓడించాలి. మరో మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లాదేశ్ విజయం సాధించాలి. అప్పుడు 8 పాయింట్లతో భారత్ నేరుగా సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్తుంది. 8 పాయింట్లతో ఉన్న ఆసీస్ కూడా సెమీస్కు అర్హత సాధిస్తుంది.
సీన్ 2
రేపు ఆస్ట్రేలియాను భారత్ ఓడించి, మరో మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్పై సౌతాఫ్రికా నెగ్గితే అప్పుడు మూడు జట్లు కూడా తలో 8 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో నెట్ రన్రేట్ కీలకంగా మారుతుంది. దాని ఆధారంగానే సెమీ ఫైనల్స్ బెర్త్లు ఖరారవుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా కంటే భారత్, ఆస్ట్రేలియా నెట్ రన్ రేట్లు మెరుగ్గా ఉన్నందున ఈ రెండు జట్లే ముందుకెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది.
సీన్ 3
ఆస్ట్రేలియా చేతిలో భారత్ ఓడిపోతే పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ఆసీస్ నేరుగా సెమీస్కు వెళ్తుంది. ఇంకో స్థానం కోసం మూడు జట్లు పోటీలో ఉంటాయి. మరో మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లాదేశ్ నెగ్గాలని భారత్ కోరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ సౌతాఫ్రికాను బంగ్లాదేశ్ ఓడిస్తే అప్పుడు ఈ రెండు జట్లు సహా, భారత్ తలో ఆరు పాయింట్లతో సమానంగా ఉంటాయి. మెరుగైన రన్రేట్ ఉన్న జట్టు ముందడుగు వేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండిండి కంటే భారత్కు మంచి రన్రేట్ ఉంది.
సీన్ 4
ఒకవేళ ఆస్ట్రేలియా- భారత్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయితే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ వస్తుంది. దీంతో ఆసీస్కు 9, భారత్కు 7 పాయింట్లు ఉంటాయి. అప్పుడు కూడా సౌతాఫ్రికాపై బంగ్లానే నెగ్గాలి. అదే సౌతాఫ్రికా గెలిస్తే భారత్ టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ కూడా రద్దైతే సౌతాఫ్రికాకు కూడా 7 పాయింట్లు ఉన్నా, రన్రేట్ కారణంగా భారత్ సెమీస్ బెర్త్ దక్కించుకుంటుంది.
An evening filled with warmth, inspiration, and national pride in London! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) June 27, 2026
The High Commission of India, London, hosted #TeamIndia at India House in the august presence of Honourable Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal.
Captain Harmanpreet Kaur, Head… pic.twitter.com/saxZhwoSNq
ఇక భారత్పై ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్పై సౌతాఫ్రికా గెలిస్తే మాత్రం ఎలాంటి సమీకరణాలు అవసరం లేదు. గ్రూప్ A నుంచి ఆసీస్, సౌతాఫ్రికానే సెమీస్కు వెళ్తాయి. మరి ఈ గ్రూప్ నుంచి సెమీస్కు వెళ్లే జట్లు ఏవో తేలాలంటే రేపటిదాకా ఆగాల్సిందే!
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