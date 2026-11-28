ఛాంపియన్గా భారత్- ఫైనల్లో గ్రాండ్ విక్టరీ
India vs China Asian Hockey Champions Trophy : ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీలో భారత్ మహిళల జట్టు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఫైనల్లో చైనాపై 3- 1తేడాతో నెగ్గింది.
Published : November 28, 2026 at 10:53 PM IST
భారత మహిళల హాకీ జట్టు అదరగొట్టింది. సలిమా టెటె బృందం 2026 మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. శనివారం చైనాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత మహిళలు 3-1 తేజాతో అద్భుతమైన విజయం సాధించారు. దీంతో టీమ్ఇండియా వరుసగా మూడోసారి ఈ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకొని హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. కాగా, మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకోవడం భారత్కు ఇది నాలుగోసారి. గతంలో 2016, 2023, 2024 ఎడిషన్లలో భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
ఫైనల్ మ్యాచ్ను చైనా దూకుడుగా ప్రారంభించింది. భారత్ డిఫెడింగ్పై ఒత్తిడిని కొనసాగించింది. అయితే రెండో నిమిషంలోనే చైనాకు తొలి పెనాల్టీ కార్నర్ లభించినా, గోల్గా మలచలేకపోయారు. ఈ క్రమంలో భారత్ కుదురుకుంది. కానీ చైనా ఎదురు దాడిని కొనసాగిస్తూ, 25వ నిమిషంలో గోల్ సాధించి లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ జట్టు ప్లేయర్ చెన్ మొదటి గోల్ చేసింది. ఈ దశలో స్కోరును సమం చేయడానికి భారత్ తీవ్రంగా కష్టపడింది.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄! 🇮🇳🏆 A stunning 3-1 victory over China seals the title as India successfully defend their crown and create history with a record-breaking FOURTH Women’s Asian Champions Trophy triumph! 😍🥳 With four titles, including a hat-trick, India become the most successful team in the history of the competition! 🙌🔥 2016, 2023, 2024, 2026 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
అయితే 38వ నిమిషంలో దీపిక పెనాల్టీ కార్నర్ను సద్వినియోగం చేసుకొని తొలి గోల్ సాధించింది. దీంతో భారత్ స్కోర్ను సమం చేసింది. ఆ తర్వాత . 42వ నిమిషంలో ఇషికా ఒక ఫీల్డ్ గోల్ చేసి టీమ్ఇండియాను లీడ్లోకి తీసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాతి నిమిషమే లభించిన పెనాల్టీ కార్నర్ను దీపిక మరోసారి గోల్గా మలిచి లీడ్ను పెంచింది. ఇక జోష్లో చైనాను ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా భారత్ తమ లీడ్ను కాపాడుకొని ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
𝐅𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🇮🇳🏆 The Indian Women’s Team lift the trophy and celebrate a historic triumph on the podium after a 3-1 victory over China, successfully defending their crown and becoming the most successful team in Asian Champions Trophy history with a record FOUR titles! 🙌🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
కాగా, ఈ టోర్నీలో భారత్ ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా టైటిల్ గెలుచుకుంది. గ్రూప్, సెమీస్, ఫైనల్ సగా వరుసగా ఏడు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి ఓటమి లేకుండా సలిమా టెటె బృందం టోర్నీని ఘనంగా ముగించింది. ఇక ఈ టోర్నీ చరిత్రలో ఫైనల్లో చైనాపై నెగ్గడం భారత్కు ఇది మూడోసారి. గతంలో 2016, 2024 ఎడిషన్లలోనూ భారత్ ఫైనల్లో చైనాను ఢీ కొట్టి టైటిల్ను ముద్దాడింది.
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