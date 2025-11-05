టీమ్ఇండియా మహిళల నెక్ట్స్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎవరితో?- షెడ్యూల్ ఇదే!
వరల్డ్కప్ గెలిచేశాం- మరి నెక్స్ట్ మ్యాచ్లు ఎవరితో? ఎక్కడ?
Published : November 5, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 12:37 PM IST
Team India Womens Upcoming Schedule : వరల్డ్కప్ సంబరం ముగిసింది. ఫైనల్లో చారిత్రక విజయంతో మెగా టోర్నీని భారత్ ఘనంగా ముగించింది. టీమ్ఇండియా విశ్వ విజేతగా నిలవడంతో దేశంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దీంతో మహిళల క్రికెట్కు మరింత ఆదరణ పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే 'వరల్డ్కప్ అయితే వచ్చేసింది మరి మన అమ్మాయిలి మళ్లీ మైదానంలో కనిపించేది ఎప్పుడు?' అనే ప్రశ్న సగటు క్రికెట్ అభిమాని మెదడులోకి వస్తుంది. మరి టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు నెక్ట్స్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఆడనుంది? ఎవరితో తలపడనుందనే దానిపై ఓ లుక్కేద్దాం!
రీ ఎంట్రీ వచ్చే ఏడాదే!
ప్రపంచకప్లో విజయం సాధించిన భారత మహిళల జట్టుకు సుదీర్ఘ విరామం లభించింది. ఈ ఏడాది రెండు నెలల్లో భారత్కు మ్యాచ్లు లేవు. ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్ ఫిబ్రవరి 15 నుంచి మార్చి 9 దాకా సాగనుంది. ఈ టూర్లో ఆసీస్తో భారత్ మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు, ఒక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఇక మే నెలలో భారత్ మహిళలు ట్రై సిరీస్లో ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో భారత్తోపాటు ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్ పాల్గొంటాయి. 2026 మే లో జరగనున్న ఈ ముక్కోణపు సిరీస్కు ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ సిరీస్ తర్వాత అక్కడే భారత్ జట్టు ఇంగ్లాండ్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఆడనుంది. ఇందులో మూడు టీ20 మ్యాచ్లు, ఒక టెస్టు ఉంది.
WPL ఎప్పుడు?
అయితే వచ్చే ఏడాది మార్చిలోపే మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ కూడా జరగాల్సి ఉంది. గతంలో ఫిబ్రవరి- మార్చి విండోలోనే డబ్ల్యూపీఎల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు. మరి ఆసీస్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ నేపథ్యంలో డబ్ల్యూపీఎల్ను కాస్త ముందుగానే (జనవరి- ఫిబ్రవరి)లోనే నిర్వహించే అవకాశం ఉంది! లేదంటే మార్చి 9 తర్వాతే ఉంటుంది. అయితే మార్చి ఆఖరి వారంలో ఐపీఎల్ ప్రారంభం అవుతుంది. దీంతో డబ్ల్యూపీఎల్ షెడ్యూల్పై కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడింది. మరి ఈ టోర్నీ ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారో చూడాలి!
వరల్డ్కప్ సమరం
రీసెంట్గా వన్డే ప్రపంచకప్ నెగ్గి సంబరాల్లో ఉన్న భారత్ మళ్లీ ఏడు ఎనిమిది నెలల వ్యవధిలోనే మరో వరల్డ్కప్ ఆడాల్సి ఉంది. టీ20 వరల్డ్కప్ జూన్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రపంచకప్ టోర్నీ జూన్ 12న ప్రారంభమై జులై 05న ముగుస్తుంది. ఈ టోర్నీకి ఇంగ్లాండ్ వేదిక కానుంది.
