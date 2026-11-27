ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్- సెమీస్లో మలేసియాపై ఘన విజయం
Ind vs Malaysia Hockey : 2026 మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నీలో భారత్ వరుసగా ఆరో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా జరిగిన సెమీస్లో మలేసియాను చిత్తుగా ఓడించింది.
Published : November 27, 2026 at 10:16 PM IST
2026 మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హాకీ టోర్నమెంట్లో భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. శుక్రవారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో మలేసియాపై భాకత మహిళలు 6- 2 తేడాతో ఘన విజయం సాధించారు. ఈ టోర్నీలో ఓటమి లేకుండా దూసుకెళ్తున్న సలీమా బృందానికి ఇది వరుసగా ఆరో విజయం కావడం విశేషం. ఒక గోల్తోపాటు ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో టీమ్ఇండియా విజయం కీలక పాత్ర పోషించిన సునేలిత టొప్పోకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.
మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే టీమ్ఇండియా ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. దూకుడుగా ఆడుతూ ప్రత్యర్థికి ఎక్కడ కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు. తొలి క్వార్టర్లో ఖాన్ ముంతాజ్ గోల్తో భారత్ ఖాతా తెరిచింది. ఆమె 10వ నిమిషంలో పెనాల్టీ కార్నర్ను గోల్గా మలిచింది. దీంతో భారత్ లీడ్లోకి వెళ్లింది. 18వ నిమిషంలో ఫీల్డ్ గోల్తో నవనీత్ కౌర్ భారత్ ఆధిక్యాన్ని రెట్టింపు చేసింది. ఆ తర్వాత పెనాల్టీ కార్నర్ ద్వారా దీపిక (25వ, 30వ నిమిషం) వరుసగా రెండు గోల్స్ చేసింది.
మలేసియా తరఫున అజార్ నూర్ గోల్ సాధించడంతో ఫస్టాఫ్ ముగిసేసరికి భారత్ 4- 1తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఇక సెకండాఫ్లో మూడో క్వార్టర్లో సునేలిత టొప్పో 33వ నిమిషంలో పెనాల్టీ కార్నర్ ద్వారా గోల్ చేసింది. ఇది భారత్కు ఐదో గోల్ కావడం విశేషం. మలేసియా తరఫున నూరమీరా జుల్కిఫ్లీ (52వ నిమిషం) ఫీల్డ్ గోల్ సాధించింది. అయినా భారత్ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఆడుతూ చివర్లో ఇషికా ( 57వ నిమిషం) పెనాల్టీ కార్నర్ను గోల్గా మలిచి భారత్కు విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. ఇక శనివారం భోపాల్లో జరగనున్న ఫైనల్లో చైనాను భారత్ ఢీ కొట్టనుంది.
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐒𝐏𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 The defending champions seal a 6-2 victory over Malaysia in the semi-final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! India will now face China in the final as they look to retain their title! 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026