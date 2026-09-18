భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ- 5 ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా
టీమ్ఇండియా ఘన విజయం- ఆసియా క్రీడల్లో సెమీస్కు హర్మన్ సేన- రాణించిన షఫాలీ వర్మ
టీమ్ఇండియా (Source : IANS)
Published : September 18, 2026 at 3:05 PM IST
Ind vs Japan Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడలలో మహిళల టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. శుక్రవారం జపాన్తో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జపాన్ 19.5 ఓవర్లలో 57 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి 5 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (40 పరుగులు, 15 బంతుల్లోనే) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో మెరిసింది.
ఈ విజయంతో టీమ్ఇండియా సెమీ ఫైనల్లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 20న జరగనున్న సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ను టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టనుంది.