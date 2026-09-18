ETV Bharat / sports

భారత్ గ్రాండ్ విక్టరీ- 5 ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా

టీమ్ఇండియా ఘన విజయం- ఆసియా క్రీడల్లో సెమీస్​కు హర్మన్ సేన- రాణించిన షఫాలీ వర్మ

Ind vs Japan
టీమ్ఇండియా (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Japan Asian Games 2026 : ఆసియా క్రీడలలో మహిళల టీమ్ఇండియా సెమీఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. శుక్రవారం జపాన్​తో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జపాన్ 19.5 ఓవర్లలో 57 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ 2 వికెట్లు కోల్పోయి 5 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (40 పరుగులు, 15 బంతుల్లోనే) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో మెరిసింది.

ఈ విజయంతో టీమ్ఇండియా సెమీ ఫైనల్‌లో తన స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 20న జరగనున్న సెమీఫైనల్​ మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​ను టీమ్ఇండియా ఢీ కొట్టనుంది.

TAGGED:

IND VS JAPAN CRICKET MATCH
ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆసియాగేమ్స్​
టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్ అప్డేట్
భారత్ వర్సెస్ జపాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.