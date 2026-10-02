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చైనాపై గ్రాండ్ విక్టరీ- 44 ఏళ్ల తర్వాత హాకీలో భారత్​కు గోల్డ్​ మెడల్

ఆసియా క్రీడల హాకీ ఛాంపియన్లుగా భారత్ అమ్మాయిలు- ఈ విజయంతో ఒలింపిక్స్​కు క్వాలిఫై- భారత్ ఖాతాలో మరో గోల్డ్

Hockey GOLD
భారత గోల్డ్ మెడల్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 6:07 PM IST

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Asian Games 2026 Hockey Final : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో స్వర్ణ పతకం చేరింది. శుక్రవారం జరిగిన హాకీ మహిళల ఫైనల్​లో చైనాను ఢీ కొట్టిన భారత్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ఆసియా గేమ్స్​లో 44ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర దించుతూ మన అమ్మాయిలు పసిడి పతకాన్ని ముద్దాడారు. అలాగే ఈ విజయంతో 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్​కు కూడా టీమ్ఇండియా నేరుగా అర్హత సాధించింది.

అదే ఆఖరిది
చివరిసారిగా ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ మహిళల హాకీ బృందం 1982లో పసిడి పతకం సాధించింది. ఆ తర్వాత ఈ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు. ఇప్పుడు భారీ అంచనాలతో దిగిన సలీమా టెటె బృందం పసిడి సాధించి అద్భుతమైన ఘనత అందుకుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మొదలయ్యాయి.

ఆరో గోల్డ్ మెడల్
కాగా, ఇవాళ భారత్​కు ఇది ఆరో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం. అంతకుముందు బాక్సింగ్​లో మూడు, రెజ్లింగ్, ఆర్చరీలో ఒక్కో పసిడి పతకాలు వచ్చాయి. ఇక 2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​కు ఇది ఓవరాల్​గా 16వ గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.

TAGGED:

IND VS CHINA HOCKEY FINAL
హాకీలో భారత్​కు గోల్డ్ మెడల్
ASIAN GAMES 2026

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