చైనాపై గ్రాండ్ విక్టరీ- 44 ఏళ్ల తర్వాత హాకీలో భారత్కు గోల్డ్ మెడల్
ఆసియా క్రీడల హాకీ ఛాంపియన్లుగా భారత్ అమ్మాయిలు- ఈ విజయంతో ఒలింపిక్స్కు క్వాలిఫై- భారత్ ఖాతాలో మరో గోల్డ్
Published : October 2, 2026 at 6:07 PM IST
Asian Games 2026 Hockey Final : ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో మరో స్వర్ణ పతకం చేరింది. శుక్రవారం జరిగిన హాకీ మహిళల ఫైనల్లో చైనాను ఢీ కొట్టిన భారత్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో ఆసియా గేమ్స్లో 44ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర దించుతూ మన అమ్మాయిలు పసిడి పతకాన్ని ముద్దాడారు. అలాగే ఈ విజయంతో 2028 లాస్ ఏంజిలెస్ ఒలింపిక్స్కు కూడా టీమ్ఇండియా నేరుగా అర్హత సాధించింది.
అదే ఆఖరిది
చివరిసారిగా ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ మహిళల హాకీ బృందం 1982లో పసిడి పతకం సాధించింది. ఆ తర్వాత ఈ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు. ఇప్పుడు భారీ అంచనాలతో దిగిన సలీమా టెటె బృందం పసిడి సాధించి అద్భుతమైన ఘనత అందుకుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మొదలయ్యాయి.
INDIA ARE ASIAN GAMES CHAMPION! 🥇— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- We have stunned Paris Olympics Silver Medalist 🇨🇳 China by 1-0 in Finals!
LA 2028 OLYMPICS QUOA ASSURED!
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MfkfibqaAL
ఆరో గోల్డ్ మెడల్
కాగా, ఇవాళ భారత్కు ఇది ఆరో గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం. అంతకుముందు బాక్సింగ్లో మూడు, రెజ్లింగ్, ఆర్చరీలో ఒక్కో పసిడి పతకాలు వచ్చాయి. ఇక 2026 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు ఇది ఓవరాల్గా 16వ గోల్డ్ మెడల్ కావడం విశేషం.