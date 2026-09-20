బంగ్లాదేశ్పై గ్రాండ్ విక్టరీ- ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
బంగ్లాదేశ్పై గ్రాండ్ విక్టరీ- ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్
ఆసియా గేమ్స్ (Source : IANS)
Published : September 20, 2026 at 2:47 PM IST
Ind vs Ban Asian Games : ఆసియా గేమ్స్ క్రికెట్లో భారత మహిళల జట్టు ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. సెమీస్లో బంగ్లాదేశ్పై ఘన విజయాన్ని సాధించింది. టాస్ గెలిచిన బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 195-4 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (100) సెంచరీతో రఫ్పాడించింది. అనంతరం 196 లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లాదేశ్ 81 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఇక సెప్టెంబర్ 22న జరగనున్న ఫైనల్లో శ్రీలంకతో భారత్ తలపడనుంది.