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బంగ్లాదేశ్​పై గ్రాండ్ విక్టరీ- ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన భారత్

బంగ్లాదేశ్​పై గ్రాండ్ విక్టరీ- ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన భారత్

Asian Games
ఆసియా గేమ్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 2:47 PM IST

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Ind vs Ban Asian Games : ఆసియా గేమ్స్​ క్రికెట్లో భారత మహిళల జట్టు ఫైనల్​లోకి దూసుకెళ్లింది. సెమీస్‌లో బంగ్లాదేశ్​పై ఘన విజయాన్ని సాధించింది. టాస్​ గెలిచిన బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమ్ఇండియా 195-4 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (100) సెంచరీతో రఫ్పాడించింది. అనంతరం 196 లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లాదేశ్​ 81 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయ్యింది. ఇక సెప్టెంబర్ 22న జరగనున్న ఫైనల్‌లో శ్రీలంకతో భారత్‌ తలపడనుంది.

TAGGED:

IND VS BAN
ASIAN GAMES 2026

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