పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్- టాస్ నెగ్గిన భారత్- షేక్హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ కంటిన్యూ!
T20 వరల్డ్కప్ 2026 : భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ - టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా
Published : June 14, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 6:49 PM IST
Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్లో భాగంగా ఎడ్జ్బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ నెగ్గింది. టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కొద్ది నిమిషాల్లో భారత్ బ్యాటింగ్ షురూ కానుంది.
కొనసాగుతున్న వివాదం
గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత క్రికెట్ మ్యాచ్ల్లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడం లేదు. గతేడాది ఆసియా కప్, మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్, రీసెంట్గా పురుషుల టీ20 వరల్డ్కప్లోనూ ఇదే జరిగింది. దీంతో ఇవాళ ఏం జరగనుందా? అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ, ఉత్కంఠతకు తెరదించుతూ హర్మన్ పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ ఫాతిమాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు.
మ్యాచ్కు ముందే క్లూ!
కాగా, మ్యాచ్కు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో హ్యాండ్షేక్ వివాదం గురించి మీడియా హర్మన్ను ప్రశ్నించింది. 'ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో మీరు షేర్ హ్యాండ్ ఇస్తారా?' అని మీడియా అడిగింది. దీనికి హర్మన్ స్ట్రాంగ్గా రిప్లై ఇచ్చింది. తాము కేవలం క్రికెట్ ఆడేందుకు వచ్చామని బదులిచ్చింది. 'క్రికెట్ ఆడడానికి మాత్రమే మేం ఇక్కడికి వచ్చాం. అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ కేవలం క్రికెట్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. ఆట గురించి తప్ప ఇంకే విషయాలు కూడా చర్చించడానికి నేను ఇష్టపడను. ప్రస్తుతం నేను మా జట్టు ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాను. టోర్నీలో మిగిలిన జట్లతో ఎలా ఆడతామో పాకిస్థాన్తోనూ అంతే. 100 శాతం శ్రమించి మ్యాచ్లో విజయం సాధించడంపైనే మా ఫోకస్ ఉంటుంది' అని హర్మన్ మ్యాచ్కు ముందే దీనిపై పరోక్షంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
భారత్ తుది జట్టు : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్
పాకిస్థాన్ తుది జట్టు : గుల్ ఫిరోజా, మునీబా అలీ(వికెట్ కీపర్), అయేషా జాఫర్, సైరా జబీన్, అలియా రియాజ్, నటాలియా పర్వైజ్, ఫాతిమా సనా(కెప్టెన్), రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు, తస్మియా రుబాబ్, సాదియా ఇక్బాల్