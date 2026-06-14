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పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్- టాస్ నెగ్గిన భారత్- షేక్​హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ కంటిన్యూ!

T20 వరల్డ్​కప్ 2026 : భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ - టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:42 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 6:49 PM IST

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Ind vs Pak T20 World Cup 2026 : మహిళల టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భాగంగా ఎడ్జ్​బాస్టన్ వేదికగా పాకిస్థాన్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో భారత్ టాస్ నెగ్గింది. టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో కొద్ది నిమిషాల్లో భారత్ బ్యాటింగ్ షురూ కానుంది.

కొనసాగుతున్న వివాదం
గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత క్రికెట్ మ్యాచ్​ల్లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడం లేదు. గతేడాది ఆసియా కప్, మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్, రీసెంట్​గా పురుషుల టీ20 వరల్డ్​కప్​లోనూ ఇదే జరిగింది. దీంతో ఇవాళ ఏం జరగనుందా? అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ, ఉత్కంఠతకు తెరదించుతూ హర్మన్​ పాకిస్థాన్ కెప్టెన్​ ఫాతిమాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు.

మ్యాచ్​కు ముందే క్లూ!
కాగా, మ్యాచ్​కు ముందు ప్రెస్​ కాన్ఫరెన్స్​లో హ్యాండ్​షేక్ వివాదం గురించి మీడియా హర్మన్​ను ప్రశ్నించింది. 'ఈ మ్యాచ్​లో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లతో మీరు షేర్ హ్యాండ్ ఇస్తారా?' అని మీడియా అడిగింది. దీనికి హర్మన్ స్ట్రాంగ్​గా రిప్లై ఇచ్చింది. తాము కేవలం క్రికెట్ ఆడేందుకు వచ్చామని బదులిచ్చింది. 'క్రికెట్ ఆడడానికి మాత్రమే మేం ఇక్కడికి వచ్చాం. అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ కేవలం క్రికెట్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. ఆట గురించి తప్ప ఇంకే విషయాలు కూడా చర్చించడానికి నేను ఇష్టపడను. ప్రస్తుతం నేను మా జట్టు ఆటపైనే దృష్టి పెట్టాను. టోర్నీలో మిగిలిన జట్లతో ఎలా ఆడతామో పాకిస్థాన్​తోనూ అంతే. 100 శాతం శ్రమించి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించడంపైనే మా ఫోకస్ ఉంటుంది' అని హర్మన్ మ్యాచ్​కు ముందే దీనిపై పరోక్షంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.

భారత్ తుది జట్టు : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్

పాకిస్థాన్ తుది జట్టు : గుల్ ఫిరోజా, మునీబా అలీ(వికెట్ కీపర్), అయేషా జాఫర్, సైరా జబీన్, అలియా రియాజ్, నటాలియా పర్వైజ్, ఫాతిమా సనా(కెప్టెన్), రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు, తస్మియా రుబాబ్, సాదియా ఇక్బాల్

Last Updated : June 14, 2026 at 6:49 PM IST

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IND VS PAKIND VS PAK
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026

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