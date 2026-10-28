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టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండ్ షో- జింబాబ్వేపై గ్రాండ్ విక్టరీ

జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన మూడో వన్డేలోనూ భారత మహిళల జట్టు విజయం సాధించింది. దీంతో మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ను టీమ్ఇండియా 3-0తో కైవసం చేసుకుంది.

India Women vs Zimbabwe Women
భారత్ - జింబాబ్వే మ్యాచ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2026 at 6:18 PM IST

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Ind vs Zim Women 3rd ODI : వడోదర వేదికగా జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. జింబాబ్వే నిర్దేశించిన 132 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత మహిళలు 17 ఓవర్లలో కేవలం 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించారు. ప్రతీకా రావల్ (59 పరుగులు) మరోసారి కీలక ఇన్నింగ్స్​తో రాణించగా, షఫాలీ వర్మ (51 పరుగులు, 26 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీ చేసింది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో నోమ్వోలో, లోరిన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. తాజా విజయంతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్​ను 3-0తో క్లీన్​స్వీప్ చేసింది.

లక్ష్యం చిన్నది కావడంతో భారత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​లో మార్పులు చేసింది. ప్రతీకతో కలిసి ఇన్నింగ్స్​ ఆరంభించే అవకాశం కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, యస్తిక భాటియాకు ఇచ్చింది. అయితే అవకాశాన్ని యక్తిక ఉపయోగించుకోలేకపోయింది. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే ఔటైంది. దీంతో భారత్ సున్నాకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. వన్​డౌన్​లో వచ్చిన హర్లిన్​ డియోల్​ (19 పరుగులు)తో కలిసి ప్రతీక ఇన్నింగ్స్​ను ముందుకు తీసుకెళ్లింది. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్​కు 59 పరుగులు జోడించారు. అయితే హర్లీన్​ను 8.4 ఓవర్ వద్ద లారిన్ ఫిల్ పెవిలియన్​కు చేర్చింది. ఇక ఆ తర్వాత ప్రతీకకు షఫాలీ వర్మ తోడైంది. ముఖ్యంగా షఫాలీ దూకుడుగా ఆడింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రతీక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసింది. మరోవైపు షఫాలీ కూడా హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసింది. ఈ ఇద్దరు 50 బంతుల్లోనే అజేయంగా 74 రన్స్ జోడించారు.

జట్టులో మార్పులు
ఇది నామమాత్రపు మ్యాచ్ కావడంతో భారత్ జట్టులో మూడు మార్పులు చేశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో హార్లీన్ డియోల్, యస్తికా భాటియా, క్రాంతి గౌడ్‌లకు బరిలో దిగే అవకాశం లభించింది. కాగా, స్మృతి మంధాన ఫుల్​టైమ్ కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారత్ ఆడిన తొలి వన్డే సిరీస్ ఇది. సొంతగడ్డపై ఆడిన ఈ సిరీస్​ను టీమ్ఇండియా క్లీన్​స్వీప్ చేయడం విశేషం.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే 39.5 ఓవర్లలో 131 పరుగులకే కుప్పకూలింది. వైష్ణవి శర్మ మరోసారి తన బౌలింగ్​తో ప్రత్యర్థి జట్టును శాసించింది. ఆమె ఏకంగా ఐదు వికెట్లు పడగొట్టింది. క్రాంతి గౌడ్, సయాలి చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు. ఓవరాల్​గా భారత బౌలింగ్ దళం జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​ను బెంబేలెత్తించింది.

ప్రతీక అదరహో
ఈ సిరీస్​లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రతీకా రావల్ బ్యాటింగ్ గురించి. ఆమె సిరీస్ మొత్తం నిలకడగా రాణించింది. మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ 50+ స్కోర్లు సాధించింది. 100 స్ట్రైక్ రేట్​తో 220 పరుగులు చేసింది. ​తొలి మ్యాచ్​లో సెంచరీ చేయగా, ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్​ల్లో హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రతీకకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. కాగా, ఇదే పర్యటలోనే జింబాబ్వే తొలుత మూడు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్ ఆడింది. ఆ సిరీస్​నూ భారత్ క్లీన్​స్వీప్ చేసింది. ఈ పర్యటనలో జింబాబ్వే ఒక్క మ్యాచ్​ కూడా నెగ్గకపోవడం గమనార్హం.

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TAGGED:

INDIA WOMEN VS ZIMBABWE WOMEN
ఇండియా జింబాబ్వే మూడో వన్డే మ్యాచ్
ప్రతీకా రావల్ రికార్డులు
స్మృతి మంధాన రికార్డులు
IND VS ZIM WOMENS ODI SERIES

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