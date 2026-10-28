టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండ్ షో- జింబాబ్వేపై గ్రాండ్ విక్టరీ
జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన మూడో వన్డేలోనూ భారత మహిళల జట్టు విజయం సాధించింది. దీంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 3-0తో కైవసం చేసుకుంది.
Published : October 28, 2026 at 6:18 PM IST
Ind vs Zim Women 3rd ODI : వడోదర వేదికగా జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. జింబాబ్వే నిర్దేశించిన 132 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత మహిళలు 17 ఓవర్లలో కేవలం 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించారు. ప్రతీకా రావల్ (59 పరుగులు) మరోసారి కీలక ఇన్నింగ్స్తో రాణించగా, షఫాలీ వర్మ (51 పరుగులు, 26 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీ చేసింది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో నోమ్వోలో, లోరిన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. తాజా విజయంతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్ను 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేసింది.
లక్ష్యం చిన్నది కావడంతో భారత్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పులు చేసింది. ప్రతీకతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించే అవకాశం కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, యస్తిక భాటియాకు ఇచ్చింది. అయితే అవకాశాన్ని యక్తిక ఉపయోగించుకోలేకపోయింది. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే ఔటైంది. దీంతో భారత్ సున్నాకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. వన్డౌన్లో వచ్చిన హర్లిన్ డియోల్ (19 పరుగులు)తో కలిసి ప్రతీక ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లింది. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్కు 59 పరుగులు జోడించారు. అయితే హర్లీన్ను 8.4 ఓవర్ వద్ద లారిన్ ఫిల్ పెవిలియన్కు చేర్చింది. ఇక ఆ తర్వాత ప్రతీకకు షఫాలీ వర్మ తోడైంది. ముఖ్యంగా షఫాలీ దూకుడుగా ఆడింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రతీక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసింది. మరోవైపు షఫాలీ కూడా హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసింది. ఈ ఇద్దరు 50 బంతుల్లోనే అజేయంగా 74 రన్స్ జోడించారు.
Yet another 5️⃣0️⃣ for Pratika Rawal 🔥 What a series she is having ⚡ Updates ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/UP18UyznAt— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
జట్టులో మార్పులు
ఇది నామమాత్రపు మ్యాచ్ కావడంతో భారత్ జట్టులో మూడు మార్పులు చేశారు. ఈ మ్యాచ్లో హార్లీన్ డియోల్, యస్తికా భాటియా, క్రాంతి గౌడ్లకు బరిలో దిగే అవకాశం లభించింది. కాగా, స్మృతి మంధాన ఫుల్టైమ్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారత్ ఆడిన తొలి వన్డే సిరీస్ ఇది. సొంతగడ్డపై ఆడిన ఈ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా క్లీన్స్వీప్ చేయడం విశేషం.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే 39.5 ఓవర్లలో 131 పరుగులకే కుప్పకూలింది. వైష్ణవి శర్మ మరోసారి తన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి జట్టును శాసించింది. ఆమె ఏకంగా ఐదు వికెట్లు పడగొట్టింది. క్రాంతి గౌడ్, సయాలి చెరో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు. ఓవరాల్గా భారత బౌలింగ్ దళం జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను బెంబేలెత్తించింది.
ప్రతీక అదరహో
ఈ సిరీస్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రతీకా రావల్ బ్యాటింగ్ గురించి. ఆమె సిరీస్ మొత్తం నిలకడగా రాణించింది. మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ 50+ స్కోర్లు సాధించింది. 100 స్ట్రైక్ రేట్తో 220 పరుగులు చేసింది. తొలి మ్యాచ్లో సెంచరీ చేయగా, ఆ తర్వాత రెండు మ్యాచ్ల్లో హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రతీకకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. కాగా, ఇదే పర్యటలోనే జింబాబ్వే తొలుత మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడింది. ఆ సిరీస్నూ భారత్ క్లీన్స్వీప్ చేసింది. ఈ పర్యటనలో జింబాబ్వే ఒక్క మ్యాచ్ కూడా నెగ్గకపోవడం గమనార్హం.
2️⃣2️⃣0️⃣ Runs 💥 1️⃣ Century 💯 2️⃣ Fifties 🤝 Congratulations to Pratika Rawal on being named the Player of the Series following a dominant campaign against Zimbabwe 👏 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/PfDEl8Mfv2— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
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