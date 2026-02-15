ఆసీస్ పర్యటనలో భారత్ శుభారంభం- తొలి టీ20లో ఘన విజయం
Australia Women vs India Women : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత్ మహిళల జట్టు- అదరగొట్టిన అరుంధతి రెడ్జి- తొలి టీ20లో విజయం
Published : February 15, 2026 at 5:58 PM IST
Australia Women vs India Women : టీమ్ఇండియా మహిళల జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనను ఘనంగా ఆరంభించింది. ఈ టూర్లో భాగంగా ఆదివారం తొలి టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ మహిళల జట్టు డక్వర్త్ లూయిస్ పద్దతిలో 21 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. స్మృతి మంధాన (16 పరుగులు), షఫాలీ వర్మ (21 పరుగులు) చేశారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో సోఫీ ఒక వికెట్ దక్కించుకుంది.
టీమ్ఇండియా నెగ్గింది ఇలా!
కాగా, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ 18 ఓవర్లలో 133 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అనంతరం స్వల్ప ఛేదనను భారత్ ఘనంగా ఆరంభించింది. మంధాన నెమ్మదిగా ఆడినా, షఫాలీ వర్మ దూకుడు ప్రదర్శించింది. 11 బంతుల్లోనే ఒక ఫోర్, రెండు సిక్స్లు సహా 21 పరుగులు చేసింది. అయితే 5.1 ఓవర్ల వద్ద వర్షం రావడంతో ఆటకు అంతరాయం కలిగింది. అప్పటికి టీమ్ఇండియా 50-1 స్కోర్తో నిలిచింది.
ఆ తర్వాత ఎంతటికీ వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే డక్వర్త్ లూయిస్ ప్రకారం అప్పటికే టీమ్ఇండియా 21 పరుగులు ముందంజలో ఉండడంతో భారత్ను విజేతగా డిక్లేర్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో తెలుగమ్మాయి అరుంధతి రెడ్డి ప్రత్యర్థి పతనాన్ని శాసించింది. ఈమె నాలుగు వికెట్ల పడగొట్టి సత్తా చాటింది. దీంతో అరుంధతి రెడ్డికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఇక ఇరు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఫిబ్రవరి 19న జరగాల్సి ఉంది.
4⃣ Overs— BCCI Women (@BCCIWomen) February 15, 2026
2⃣2⃣ Runs
4⃣ Wickets 🔥
Arundhati Reddy is the Player of the Match for her excellent spell of bowling 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/juV5IzNYcG#TeamIndia | #AUSvIND️ | @reddyarundhati pic.twitter.com/oNjQEJWlAM