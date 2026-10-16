భారత్ ఘన విజయం - తొలి టీ20లో జింబాబ్వే ఓటమి
జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్ను టీమ్ఇండియా మహిళలు ఘనంగా ఆరంభించారు. 115 పరుగుల స్వల్ప టార్గెట్ను భారత్ ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
Published : October 16, 2026 at 10:29 PM IST
Ind vs Zim T20 : జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్ను భారత మహిళల జట్టు విజయంతో ఆరంభించింది. మూడు మ్యాచ్ల్లో భాగంగా రాయ్పుర్ వేదికగా జరిగిన మొదటి టీ20లో భారత మహిళలు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గారు. జింబాబ్వే నిర్దేశించిన 115 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 15.4 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. దీప్తి శర్మ (49 పరుగులు), నిక్కీ ప్రసాద్ (39 పరుగులు) రాణించారు. జింబాబ్వే బౌలర్లలో న్వాష గ్వాంజురా 3, మిచెల్ మవుంగా, ఒలిండర్ చారె, బీలవ్డ్ బిజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. తాజా విజయంతో భారత్ మహిళల జట్టు 1-0తో లీడ్ లోకి దూసుకెళ్లింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 114 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ కెలిస్ (42 పరుగులు), మేయర్స్ (43 పరుగులు) రాణించారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో నందిని శర్మ 2, క్రాంతి గౌడ్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రీ చరణి చలో వికెట్ పడగొట్టారు.
Absorbed the pressure 🧘♀️ Delivered a clutch show 😎 How good was that knock from Deepti Sharma? 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/ZebQdoQIRo #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @Deepti_Sharma06 https://t.co/naTT8Co1MV— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026