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చరిత్ర సృష్టించిన భారత్- లార్డ్స్ టెస్టులో చిరస్మరణీయ విజయం అందుకున్న హర్మన్​సేన

ఏకైక టెస్టులో ఇంగ్లాండ్​ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ - లార్డ్స్​ మైదానంలో చిరస్మరణీయ విజయం అందుకున్న హర్మన్​సేన

England Women vs India Women
England Women vs India Women (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 5:07 PM IST

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Ind Women vs Eng Women Test : టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇంగ్లాండ్​తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో హర్మన్​సేన 270 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. క్రికెట్​కు పుట్టినిల్లుగా భావించే లార్డ్స్ మైదానంలో టెస్టు మ్యాచ్​లో విజయం సాధించడం భారత మహిళళ క్రికెట్​లో ఇది చరిత్రాత్మకం. రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 457 పరుగుల భారీ టార్గెట్​ ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ 186 పరుగులకు కుప్పకూలింది. భారత బౌలర్లలో స్నేహ్ రాణా 4, సయాలి, క్రాంతి గౌడ్, దీప్తి శర్మ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

భారత్

  • తొలి ఇన్నింగ్స్ - 285/10
  • రెండో ఇన్నింగ్స్ - 347/7 (డిక్లేర్డ్)

ఇంగ్లాండ్

తొలి ఇన్నింగ్స్ - 170/ 10

రెండో ఇన్నింగ్స్ - 186 / 10

కాగా, టెస్టుల్లో భారత మహిళల జట్టుకు ఇది ఎనిమిదో విజయం. ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్​ మైదానంలో మాత్రం ఇదే మొట్టమొదటి గెలుపు.

TAGGED:

ENGLAND WOMEN VS INDIA WOMEN
INDIA WOMENS LORDS TEST
IND VS ENG

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