చరిత్ర సృష్టించిన భారత్- లార్డ్స్ టెస్టులో చిరస్మరణీయ విజయం అందుకున్న హర్మన్సేన
ఏకైక టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ను చిత్తుగా ఓడించిన భారత్ - లార్డ్స్ మైదానంలో చిరస్మరణీయ విజయం అందుకున్న హర్మన్సేన
Published : July 13, 2026 at 5:07 PM IST
Ind Women vs Eng Women Test : టీమ్ఇండియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో హర్మన్సేన 270 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. క్రికెట్కు పుట్టినిల్లుగా భావించే లార్డ్స్ మైదానంలో టెస్టు మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం భారత మహిళళ క్రికెట్లో ఇది చరిత్రాత్మకం. రెండో ఇన్నింగ్స్లో 457 పరుగుల భారీ టార్గెట్ ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ 186 పరుగులకు కుప్పకూలింది. భారత బౌలర్లలో స్నేహ్ రాణా 4, సయాలి, క్రాంతి గౌడ్, దీప్తి శర్మ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
భారత్
- తొలి ఇన్నింగ్స్ - 285/10
- రెండో ఇన్నింగ్స్ - 347/7 (డిక్లేర్డ్)
ఇంగ్లాండ్
తొలి ఇన్నింగ్స్ - 170/ 10
రెండో ఇన్నింగ్స్ - 186 / 10
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
కాగా, టెస్టుల్లో భారత మహిళల జట్టుకు ఇది ఎనిమిదో విజయం. ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో మాత్రం ఇదే మొట్టమొదటి గెలుపు.