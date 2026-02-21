చరిత్ర సృష్టించిన భారత్- ఆసీస్ గడ్డపై తొలి సిరీస్ కైవసం
Ind W vs Aus W : భారత్ - ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్- మూడో మ్యాచ్లో 17 పరుగుల తేడాతో టీమ్ఇండియా విజయం- రాణించిన స్మృతి మంధాన, శ్రీ చరణి, శ్రేయాంక
Published : February 21, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 5:25 PM IST
Ind W vs Aus W T20 Sereis 2026 : భారత మహిళల జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై తొలి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ నెగ్గింది. ప్రస్తుతం ఆసీస్ పర్యటనలో ఉన్న టీమ్ఇండియా టీ20 సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. అడిలైడ్ వేదికగా శనివారం జరిగిన మూడో టీ20లో భారత్ 17 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 177 పరుగుల ఛేదనలో ఆసీస్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 9 వికెట్లు కోల్పోయి 159 పరుగులే చేసింది. అష్లీ గార్డ్నర్ (57 పరుగులు) మాత్రమే రాణించింది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో శ్రేయాంకా పాటిల్, శ్రీ చరణి చెరో 3, అరుంధతి రెడ్డి 2, రేణుకాసింగ్ ఠాకూర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలి సిరీస్
అయితే ఈ సిరీస్తో హర్మన్ సేన అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఆసీస్ గడ్డపై తొలిసారి సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది. దీనికి ముందు ఇక్కడ ఆడిన ఏ ఫార్మాట్లోనూ భారత్ మహిళల జట్టు ఎప్పుడూ సిరీస్ నెగ్గలేదు. ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో భారత్ నెగ్గగా, రెండో టీ20లో ఆసీస్ విజయం సాధించింది. ఇక సిరీస్ డిసైడర్ అయిన తాజా టీ20లో నెగ్గిన హర్మన్ సేన మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు చేసింది. స్మృతి మంధాన (82 పరుగులు), జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (59 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. షఫాలీ వర్మ (7 పరుగులు), రిచా ఘోష్ (18 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ బౌలర్లలో అనబెల్ సుదర్లాండ్ 2, సోఫీ, కిమ్ గార్త్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. క్లాసిక్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టిన టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ స్మృతి మంధానకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు లభించింది.
What. A. Catch 🤯— BCCI Women (@BCCIWomen) February 21, 2026
Jemimah Rodrigues with an absolute stunner 🫡
Updates ▶️ https://t.co/8PDW83zavH#TeamIndia | #AUSvIND | @JemiRodrigues pic.twitter.com/ZFEIyoGjUw
భారత్ ప్లేయింగ్ 11 : స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, అమంజోత్ కౌర్, శ్రేయంకా పాటిల్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రీ చరణి, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్
ఆస్ట్రేలియా ప్లేయింగ్ 11 : బెత్ మూనీ (వికెట్ కీపర్), జార్జియా వోల్, ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, ఆష్లీ గార్డనర్, గ్రేస్ హారిస్, జార్జియా వేర్హామ్, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, కిమ్ గార్త్, సోఫీ మోలినెక్స్ (కెప్టెన్), డార్సీ బ్రౌన్