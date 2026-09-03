చెలరేగిన స్మృతి మంధాన, దీప్తి శర్మ -హాంగ్కాంగ్పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ
ఆసియా కప్లో భారత్ రెండో విజయం - హాంగ్కాంగ్పై ఆల్రౌండ్ షో- సెంచరీతో అదరగొట్టిన స్మృతి మంధాన
Published : September 3, 2026 at 11:03 PM IST
India Women vs Hong Kong : 2026 ఆసియా కప్లో భారత మహిళల జట్టు వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. దుబాయ్ వేదికగా హాంగ్కాంగ్తో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ షో తో అదరగొట్టిన వేళ భారత్ 137 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 194 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ప్రత్యర్థి హాంగ్కాంగ్ 16.2 ఓవర్లలో 56 పరుగులకే పరిమితమైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, ప్రేమా రావత్, నందాని శర్మ, శ్రీ చరణి తలో 2 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
మంధాన సెంచరీ షో
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 193 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన ఇన్నింగ్సే హైలైట్. ఆమె ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్లను ఓ ఆటాడేసుకుంది. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టింది. షఫాలి వర్మ (28 పరుగులు) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో భారత్కు మంచి ఆరంభమే దక్కింది. అయితే ఆమెను రుచిత వెంకటేశ్ 7.6 వద్ద పెవిలియన్కు పంపింది. అప్పటికి టీమ్ఇండియా స్కోర్ 74 పరుగులు.
Nandni Sharma gets India on the board! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 3, 2026
Watch India vs Hong Kong, China LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldWomensAsiaCup2026 #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/ozFdv4pGnM
షఫాలీ ఔటైనా మంధాన మాత్రం తగ్గలేదు. మరో ఎండ్లో ఒక్కొక్కరుగా బ్యాటర్లు వస్తూ పెవిలియన్కు క్యూ కట్టినా ఆమె రెచ్చిపోయింది. ప్రతీకా రావల్ (10), రిఛా ఘోష్ (11), హర్మన్ప్రీక్ కౌర్ (10) స్వల్ప స్కోర్ చేశారు. మంధాన 16వ ఓవర్లో సెంచరీ మార్క్ అందుకుంది. 57 బంతుల్లోనే 100 రన్స్ పూర్తి చేసింది. ఆమెకు టీ20ల్లో ఇది రెండో శతకం. ఓవరాల్గా 18వ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో గేరు మార్చి వరుసగా మూడు సిక్స్లు బాదేసింది. ఇలా 64 బంతుల్లో 124 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మంధాన అనేక రికార్డులు ఖాతాలో వేసుకుంది.
Smriti Mandhana becomes the first Indian woman to score two T20I centuries — with Vivek Razdan’s call adding that little extra magic. 🎙️✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 3, 2026
Watch India vs Hong Kong, China LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldWomensAsiaCup2026… pic.twitter.com/8vU13SOpg8
ఈ మ్యాచ్లో నమోదైన రికార్డులు
- భారత్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు (2) చేసిన బ్యాటర్గా మంధాన రికార్డు కొట్టింది. హర్మన్ (1) రెండో ప్లేస్లో ఉంది
- మహిళల క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రికెటర్గానూ మంధాన అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆమె ఇప్పటిదాకా 10880 రన్స్ చేసింది. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ (10868)ను అధిగమించింది
- మహిళల క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు (18) బాదిన ప్లేయర్గానూ మంధాన రికార్డు కొట్టింది. ఈ లిస్ట్లో మెగ్ లానింగ్ (17) రెండో స్థానంలో ఉంది
- మహిళల ఆసియా కప్లో ఇదే అత్యధిక (124) వ్యక్తిగత స్కోర్. గతంలో శ్రీలంక ప్లేయర్ చమరి ఆటపట్టు (119) టాప్లో ఉండేది
- ఈ ఇన్నింగ్స్లో మంధాన 7 సిక్స్లు బాదింది. టీ20ల్లో భారత్ తరఫున ఒక ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ జాబితాలో హర్మన్ (8) టాప్లో ఉంది
- ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో 500+ పరుగులు సాధించడం మంధానకు ఇది నాలుగోసారి. మహిళల క్రికెట్లో ఇన్ని క్యాలెండర్ ఇయర్లు సాధించిన ప్లేయర్ మంధానానే. ఆమె గతంలో 2018, 2022, 2024 సంవత్సరాల్లో ఈ ఫీట్ అందుకుంది
- తాజా విజయంతో ఆసియా కప్ గ్రూప్ ఏలో భారత్ టాప్ (నాలుగు పాయింట్లు)లో ఉంది. ఇక లీగ్లో ఆఖరి మ్యాచ్ ఈనెల 05న పాకిస్థాన్తో ఆడనుంది.
Nandni Sharma doesn't take long to get the opening wicket for #TeamIndia 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Updates ▶️ https://t.co/l2ZXU8kEi7#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/G3AruEbdbZ
చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన - మహిళల క్రికెట్లోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోరర్గా రికార్డ్
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