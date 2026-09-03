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చెలరేగిన స్మృతి మంధాన, దీప్తి శర్మ -హాంగ్​కాంగ్​పై టీమ్ఇండియా గ్రాండ్ విక్టరీ

ఆసియా కప్​లో భారత్ రెండో విజయం - హాంగ్​కాంగ్​పై ఆల్​రౌండ్ షో- సెంచరీతో అదరగొట్టిన స్మృతి మంధాన

India Women vs Hong Kong
భారత్ వర్సెస్ హాంగ్​కాంగ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 11:03 PM IST

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India Women vs Hong Kong : 2026 ఆసియా కప్​లో భారత మహిళల జట్టు వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. దుబాయ్ వేదికగా హాంగ్​కాంగ్​తో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్​లో ఆల్​రౌండ్ షో తో అదరగొట్టిన వేళ భారత్ 137 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 194 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ప్రత్యర్థి హాంగ్​కాంగ్ 16.2 ఓవర్లలో 56 పరుగులకే పరిమితమైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, ప్రేమా రావత్, నందాని శర్మ, శ్రీ చరణి తలో 2 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

మంధాన సెంచరీ షో
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 193 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన ఇన్నింగ్సే హైలైట్. ఆమె ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలర్లను ఓ ఆటాడేసుకుంది. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టింది. షఫాలి వర్మ (28 పరుగులు) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో భారత్​కు మంచి ఆరంభమే దక్కింది. అయితే ఆమెను రుచిత వెంకటేశ్ 7.6 వద్ద పెవిలియన్​కు పంపింది. అప్పటికి టీమ్ఇండియా స్కోర్ 74 పరుగులు.

షఫాలీ ఔటైనా మంధాన మాత్రం తగ్గలేదు. మరో ఎండ్​లో ఒక్కొక్కరుగా బ్యాటర్లు వస్తూ పెవిలియన్​కు క్యూ కట్టినా ఆమె రెచ్చిపోయింది. ప్రతీకా రావల్ (10), రిఛా ఘోష్ (11), హర్మన్​ప్రీక్ కౌర్ (10) స్వల్ప స్కోర్ చేశారు. మంధాన 16వ ఓవర్లో సెంచరీ మార్క్ అందుకుంది. 57 బంతుల్లోనే 100 రన్స్ పూర్తి చేసింది. ఆమెకు టీ20ల్లో ఇది రెండో శతకం. ఓవరాల్​గా 18వ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో గేరు మార్చి వరుసగా మూడు సిక్స్​లు బాదేసింది. ఇలా 64 బంతుల్లో 124 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే మంధాన అనేక రికార్డులు ఖాతాలో వేసుకుంది.

ఈ మ్యాచ్​లో నమోదైన రికార్డులు

  • భారత్​ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు (2) చేసిన బ్యాటర్​గా మంధాన రికార్డు కొట్టింది. హర్మన్ (1) రెండో ప్లేస్​లో ఉంది
  • మహిళల క్రికెట్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రికెటర్​గానూ మంధాన అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆమె ఇప్పటిదాకా 10880 రన్స్ చేసింది. ఈ క్రమంలో మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ (10868)ను అధిగమించింది
  • మహిళల క్రికెట్​లో అత్యధిక సెంచరీలు (18) బాదిన ప్లేయర్​గానూ మంధాన రికార్డు కొట్టింది. ఈ లిస్ట్​లో మెగ్​ లానింగ్ (17) రెండో స్థానంలో ఉంది
  • మహిళల ఆసియా కప్​లో ఇదే అత్యధిక (124) వ్యక్తిగత స్కోర్. గతంలో శ్రీలంక ప్లేయర్ చమరి ఆటపట్టు (119) టాప్​లో ఉండేది
  • ఈ ఇన్నింగ్స్​లో మంధాన 7 సిక్స్​లు బాదింది. టీ20ల్లో భారత్ తరఫున ఒక ఇన్నింగ్స్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన లిస్ట్​లో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ జాబితాలో హర్మన్ (8) టాప్​లో ఉంది
  • ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్​లో 500+ పరుగులు సాధించడం మంధానకు ఇది నాలుగోసారి. మహిళల క్రికెట్​లో ఇన్ని క్యాలెండర్ ఇయర్​లు సాధించిన ప్లేయర్​ మంధానానే. ఆమె గతంలో 2018, 2022, 2024 సంవత్సరాల్లో ఈ ఫీట్ అందుకుంది
  • తాజా విజయంతో ఆసియా కప్ గ్రూప్ ఏలో భారత్​ టాప్​ (నాలుగు పాయింట్లు)లో ఉంది. ఇక లీగ్​లో ఆఖరి మ్యాచ్​ ఈనెల 05న పాకిస్థాన్​తో ఆడనుంది.

చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన - మహిళల క్రికెట్​లోనే హైయ్యెస్ట్ స్కోరర్​గా రికార్డ్

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