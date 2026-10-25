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జింబాబ్వేపై భారత్ ఘన విజయం - సెంచరీలతో రాణించిన హర్మన్, దీప్తి శర్మ

జింబాబ్వేతో రెండో వన్డేలోనూ టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్​లో హర్మన్​ప్రీత్, దీప్తి సెంచరీలతో రాణించారు.

India Women vs Zimbabwe Women
భారత్ - జింబాబ్వే మ్యాచ్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2026 at 9:47 PM IST

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Ind Women vs Zim Women : జింబాబ్వే మహిళల జట్టుతో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్​లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. వడోదర వేదికగా ఆదివారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 121 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. భారత్ నిర్దేశించిన 329 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో జింబాబ్వే 48.5 ఓవర్లలో 207 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ముపాచిక్వా (49 పరుగులు) టాప్​ స్కోరర్. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వైష్ణవి శర్మకు 4 వికెట్లు దక్కగా, దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లు పడగొట్టింది. సయాలి, కలిత, శ్రీ చరణి తలో వికెట్ తీశారు. ఇక సెంచరీతో అదరగొట్టిన సీనియర్ బ్యాటర్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్​ (128)కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్​ను భారత్ మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. ఇరుజట్ల మధ్య నామమాత్రపు మూడో వన్డే అక్టోబర్ 28న జరగనుంది.

హర్మన్- దీప్తి సెంచరీలు
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 328 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్లు స్మృతి మంధాన (0) మరోసారి నిరాశపర్చింది. ఆమె ఎదుర్కొన్న రెండో బంతికే పెవిలియన్​కు చేరింది. వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన షఫాలి వర్మ (8) కూడా నిరాశపర్చింది. దీంతో భారత్ 19 రన్స్​కే 2 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో మరో ఓపెనర్ ప్రతీకా రావల్ (68 పరుగులు)తో కలిసి స్టార్ బ్యాటర్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ ఇన్నింగ్స్​ను ముందుకు నడిపించింది. ఈ క్రమంలో ప్రతీక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసింది. వీళ్లిద్దరూ మూడో వికెట్​కు 118 బంతుల్లోనే 124 పరుగులు జోడించారు. ఈ పార్ట్​నర్​షిప్ భారత్​కు కీలకంగా మారింది.

ప్రతీకను నైషా ఔట్ చేయడంతో భారత్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. అప్పటికి స్కోర్ 22.2 ఓవర్లకు 143-3. తర్వాత వచ్చిన తేజ హసబ్నిస్ (3) స్వల్ప స్కోరే చేసి ఔటైంది. ఆ తర్వాత వచ్చిన దీప్తి శర్మతో హర్మన్ ఇంకో భారీ పార్ట్​నర్​షిప్ చేసింది. ఈ క్రమంలో హర్మన్ తన వన్డే కెరీర్​లో 8వ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసింది. సెంచరీ అనంతరం కూడా బౌండరీలతో చకచకా పరుగులు సాధించింది. ఆమెను జట్టు స్కోర్ 301 వద్ద మవుంగా ఔట్ చేసింది. దీంతో ఐదో వికెట్​కు 153 పరుగులు భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఆ తర్వాత చివరిగాకా క్రీజులో ఉన్న దీప్తి కూడా సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో సిబంద 2, మకుషా, మవుంగ, గ్వాంజుర, చారే తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

మిథాలీ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్​లో సెంచరీ సాధించిన హర్మన్​ అరుదైన రికార్డు సాధించింది. వన్డే కెరీర్​లో హర్మన్​కు ఇది ఎనిమిదో సెంచరీ. ఈ క్రమంలో ఆమె మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. మిథాలీ తన కెరీర్​లో ఏడు సెంచరీలు చేసింది. తాజాగా హర్మన్ ఆ రికార్డ్​ను బద్దలు కొట్టింది. ఇక ఇప్పటిదాకా 165 వన్డేల్లో హర్మన్ 4541 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

భారత్ తుది జట్టు : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), షఫాలీ వర్మ, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, తేజల్ హసబ్నిస్, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), వైష్ణవి శర్మ, సయాలీ సత్ఘరే, శ్రీ చరణి, జింటిమణి కలిత

జింబాబ్వే తుది జట్టు : మోడెస్టర్ ముపాచిక్వా (వికెట్ కీపర్), లోరిన్ ఫిరి, చిపో ముగేరి తిరిపానో, బిలవ్​డ్ బిజా, జోసెఫిన్ న్కోమో (కెప్టెన్), న్యాషా గ్వాన్జురా, చిడ్జా ధురురు, మిచెల్ మవుంగా, నోమ్వెలో సిబందా, టెండై మకుషా, ఒలిండర్ చారే

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TAGGED:

INDIA WOMEN VS ZIMBABWE WOMEN
భారత్ జింబాబ్వే మహిళల క్రికెట్
హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ వన్డే సెంచరీలు
హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ వన్డే రికార్డులు

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