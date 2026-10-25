జింబాబ్వేపై భారత్ ఘన విజయం - సెంచరీలతో రాణించిన హర్మన్, దీప్తి శర్మ
జింబాబ్వేతో రెండో వన్డేలోనూ టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో హర్మన్ప్రీత్, దీప్తి సెంచరీలతో రాణించారు.
Published : October 25, 2026 at 9:47 PM IST
Ind Women vs Zim Women : జింబాబ్వే మహిళల జట్టుతో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో భారత్ వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. వడోదర వేదికగా ఆదివారం జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 121 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. భారత్ నిర్దేశించిన 329 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో జింబాబ్వే 48.5 ఓవర్లలో 207 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ముపాచిక్వా (49 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో వైష్ణవి శర్మకు 4 వికెట్లు దక్కగా, దీప్తి శర్మ 3 వికెట్లు పడగొట్టింది. సయాలి, కలిత, శ్రీ చరణి తలో వికెట్ తీశారు. ఇక సెంచరీతో అదరగొట్టిన సీనియర్ బ్యాటర్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (128)కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. ఈ విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ను భారత్ మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. ఇరుజట్ల మధ్య నామమాత్రపు మూడో వన్డే అక్టోబర్ 28న జరగనుంది.
హర్మన్- దీప్తి సెంచరీలు
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 328 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్లు స్మృతి మంధాన (0) మరోసారి నిరాశపర్చింది. ఆమె ఎదుర్కొన్న రెండో బంతికే పెవిలియన్కు చేరింది. వన్ డౌన్లో వచ్చిన షఫాలి వర్మ (8) కూడా నిరాశపర్చింది. దీంతో భారత్ 19 రన్స్కే 2 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో మరో ఓపెనర్ ప్రతీకా రావల్ (68 పరుగులు)తో కలిసి స్టార్ బ్యాటర్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించింది. ఈ క్రమంలో ప్రతీక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసింది. వీళ్లిద్దరూ మూడో వికెట్కు 118 బంతుల్లోనే 124 పరుగులు జోడించారు. ఈ పార్ట్నర్షిప్ భారత్కు కీలకంగా మారింది.
SERIES SEALED 💙 #TeamIndia register a comprehensive 121-run victory in Vadodara to take go 2-0 up in the ODI series 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ECnfLgdfi7 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/iExlL9war7— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
ప్రతీకను నైషా ఔట్ చేయడంతో భారత్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. అప్పటికి స్కోర్ 22.2 ఓవర్లకు 143-3. తర్వాత వచ్చిన తేజ హసబ్నిస్ (3) స్వల్ప స్కోరే చేసి ఔటైంది. ఆ తర్వాత వచ్చిన దీప్తి శర్మతో హర్మన్ ఇంకో భారీ పార్ట్నర్షిప్ చేసింది. ఈ క్రమంలో హర్మన్ తన వన్డే కెరీర్లో 8వ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసింది. సెంచరీ అనంతరం కూడా బౌండరీలతో చకచకా పరుగులు సాధించింది. ఆమెను జట్టు స్కోర్ 301 వద్ద మవుంగా ఔట్ చేసింది. దీంతో ఐదో వికెట్కు 153 పరుగులు భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఆ తర్వాత చివరిగాకా క్రీజులో ఉన్న దీప్తి కూడా సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది. జింబాబ్వే బౌలర్లలో సిబంద 2, మకుషా, మవుంగ, గ్వాంజుర, చారే తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
మిథాలీ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించిన హర్మన్ అరుదైన రికార్డు సాధించింది. వన్డే కెరీర్లో హర్మన్కు ఇది ఎనిమిదో సెంచరీ. ఈ క్రమంలో ఆమె మాజీ క్రికెటర్ మిథాలీ రాజ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. మిథాలీ తన కెరీర్లో ఏడు సెంచరీలు చేసింది. తాజాగా హర్మన్ ఆ రికార్డ్ను బద్దలు కొట్టింది. ఇక ఇప్పటిదాకా 165 వన్డేల్లో హర్మన్ 4541 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
For her magnificent, match-defining 8th ODI century, @ImHarmanpreet takes home the Player of the Match award 👏 Relive her knock ▶️ https://t.co/gOyvDxoH6A #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/TPJ1dAT590— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
భారత్ తుది జట్టు : ప్రతీకా రావల్, స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), షఫాలీ వర్మ, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, తేజల్ హసబ్నిస్, దీప్తి శర్మ, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), వైష్ణవి శర్మ, సయాలీ సత్ఘరే, శ్రీ చరణి, జింటిమణి కలిత
జింబాబ్వే తుది జట్టు : మోడెస్టర్ ముపాచిక్వా (వికెట్ కీపర్), లోరిన్ ఫిరి, చిపో ముగేరి తిరిపానో, బిలవ్డ్ బిజా, జోసెఫిన్ న్కోమో (కెప్టెన్), న్యాషా గ్వాన్జురా, చిడ్జా ధురురు, మిచెల్ మవుంగా, నోమ్వెలో సిబందా, టెండై మకుషా, ఒలిండర్ చారే
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