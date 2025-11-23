అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత్
చరిత్ర సృష్టించిన భారత అంధ మహిళల జట్టు
Published : November 23, 2025 at 4:54 PM IST
Womens Blind T20 World Cup : భారత అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. టీమ్ఇండియా జట్టు తొలి టీ20 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో నేపాల్ను ఢీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 115 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ండియా 12 ఓవర్లలోనే మూడే వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఫూలా సరెన్ (44 పరుగులు, 27 బంతుల్లో) అదరగొట్టింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ మహిళల జట్టు 5 వికెట్ల నష్టానికి 114 పరుగులు చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని భారత్ సునాయసంగానే ఛేదించిట ఛాంపియన్గా నిలిచింది. కాగా, ఈ టోర్నమెంట్ను తొలిసారి నిర్వహించారు. ఇందులో భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ జట్లు పాల్గొన్నాయి. అయితే ఈ టోర్నీలో లీగ్ మ్యాచ్లు దిల్లీ, బెంగళూరులో జరిగ్గా, నాకౌట్ మ్యాచ్లు శ్రీలంకలోని కొలంబోలో నిర్వహించారు.
History makers. Path-breakers. Inaugural Blind Women’s T20 World Cup champions. 🇮🇳🫡🏆 pic.twitter.com/5CzYXtg4mu— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 23, 2025
ప్రపంచ కప్లో భారత్ ప్రయాణం:
- శ్రీలంకపై 10 వికెట్ల విజయం
- ఆస్ట్రేలియాపై 209 పరుగుల విజయం
- నేపాల్పై 85 పరుగుల విజయం
- అమెరికాపై 10 వికెట్ల విజయం
- పాకిస్తాన్పై 8 వికెట్ల విజయం
- సెమీఫైనల్ : ఆస్ట్రేలియాపై 9 వికెట్ల విజయం
- ఫైనల్ : నేపాల్పై 7 వికెట్ల విజయం
భారత మహిళల జట్టు తొలి ప్రపంచ కప్
ఇటీవల హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా తొలిసారి ప్రపంచ కప్ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. డీ.వై. పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో బలమైన దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి 52 ఏళ్ల మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
India women team won blind world cup by beating Nepal with 7 wickets @BCCI @BCCIWomen @ImHarmanpreet pic.twitter.com/cTaEZ2X7zQ— vipul kashyap (@kashyapvipul) November 23, 2025