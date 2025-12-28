శ్రీలంకపై భారత్ ఘనవిజయం- 10వేల పరుగుల క్లబ్లో స్మృతి మంధాన
4వ టీ20లో ఇండియా రికార్డ్ స్కోర్- వరుసగా మూడో ఆఫ్ సెంచురీ చేసిన షెఫాలీ వర్మ
Published : December 28, 2025 at 10:20 PM IST
India Vs Sri Lanka Women T20I : శ్రీలంకతో జరుగుతున్న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ మహిళా జట్టు 30 పరుగుల తేడాగా విజయం సాధించింది. దీనితో 5 మ్యాచ్ల సిరీస్లో 4 విజయాల అధిక్యంలోకి వెళ్లింది. మరి చివరి మన అమ్మాయిలు చివరి మ్యాచ్లో కూడా గెలిచి శ్రీలంకను వైట్వాష్ చేస్తారో, లేదా శ్రీలంక జట్టు పుంజుకుని కనీసం ఒక్కమ్యాచ్ అయినా గెలిచి వైట్వాష్ నుంచి తప్పించుకుంటుందో చూడాలి.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో భారీ స్కోర్ చేసింది. కేవలం రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 221 పరుగుల లక్ష్యాన్ని శ్రీలంక ముందు ఉంచింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన (80), షెఫాలీ వర్మ (79), రిచా ఘోష్ (40*), హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ (16*) దూకుడుగా ఆడి స్కోర్ బోర్డును పరుగులెట్టించారు. శ్రీలంగ బౌలర్లలో షెహాని, మదుషని ఒక్కో వికెట్ తీశారు. వాస్తవానికి ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్లో భారత్ అత్యధిక స్కోరు (221) ఇదే. ఇంతకుముందు విండీస్పై 2024లో భారత్ 217/4 స్కోరు చేసింది.
దబిడిదిబిడే
ముందుగా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ టీమ్కు అద్భుతమైన ఆరంభం దక్కింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, షెఫాలీ వర్మ దూకుడుగా ఆడుతూ, ఒకరి ఒకరు పోటీపడుతూ బౌండరీల వర్షం కురిపించారు. ఈ విధంగా తొలి వికెట్కు ఏకంగా 162 పరుగులు జోడించారు. వీరి దూకుడు చూసిన అభిమానులు శతకాలు చేస్తారని ఆశించినా, స్వల్ప వ్యవధిలో ఇద్దరూ పెవిలియన్కు చేరారు. అయితే ఈ మ్యాచ్తో మహిళల క్రికెట్లో 10వేల పరుగులు చేసిన నాలుగో బ్యాటర్గా స్మృతి మంధాన నిలిచింది. మరోవైపు షెఫాలీ వర్మ ఈ టోర్నీలో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. తాజా దానితో కలిపి వరుసగా మూడు హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేసింది. మరి శుభారంభం దక్కడంతో వీరి తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన రిచా ఘోష్ కూడా దూకుడుగా ఆడింది. కేవలం 16 బంతుల్లోనే 3 సిక్సులు, 4 ఫోర్లలతో 40 పరుగులు చేసింది. హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్తో కలిసి రిచా మూడో వికెట్కు 53 పరుగుల భాగస్వామ్యం ఏర్పరిచింది.
దూకుడుగా ఆడినా
టీమ్ఇండియా భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి శ్రీలంక బ్యాటర్లు చివరి వరకు పోరాడారు. తొలి వికెట్కు హాసిని పెరీరా (33), చమరి ఆటపట్టు (52) కీలకమైన భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. తర్వాత హాసిని ఔటైనప్పటికీ, దులాని (29*)తో కలిసి ఆటపట్టు ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది. హర్షిత (20), నిలాక్షిక సిల్వా (23)లు తీవ్రంగా పోరాడారు. కానీ ఆ జట్టుకు ఓటమి తప్పలేదు. భారత బౌలర్లు కీలక సమయంలో వికెట్లు పడగొట్టి మరో విజయాన్ని తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా అరుంధతి 2, వైష్ణవి శర్మ 2, చరణి 1 వికెట్ చొప్పున తీశారు.