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ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన భారత్ - సెమీస్​లో బంగ్లాపై విజయం

మహిళల ఆసియా కప్ - సెమీఫైనల్​లో బంగ్లాదేశ్​పై విజయం - రాణించిన షఫాలి, దీప్తి శర్మ

India Women vs Bangladesh
భారత్ - బంగ్లాదేశ్ (Souce : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 11:10 PM IST

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Ind vs Ban Women : 2026 మహిళల ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన సెమీపైనల్​లో భారత్ 40 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 150 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లా ఓవర్లన్నీ ఆడి 109-7 స్కోరుకే పరిమితమైంది. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, శ్రీ చరణి, ప్రేమా రావత్, నందాని శర్మ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 149 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలి వర్మ (64 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించింది. రిచా ఘోష్ (21 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (13 పరుగులు) వేగంగా ఆడారు. కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (24 పరుగులు, 28 బంతులు) నెమ్మదిగా ఆడింది. స్మృతి మంధాన (2) స్వల్ప స్కోర్​తో నిరాశ పర్చింది. ఒక దశలో 15 ఓవర్లకు భారత్ స్కోర్ 96-3తో మెరుగ్గానే ఉంది. ఆ తర్వాత భారత్ గేరు మార్చింది. చివరి 5 ఓవర్లలో 53 పరుగులు చేసింది. ఆఖరి ఓవర్లో దీప్తి శర్మ ఫోర్, సిక్స్ బాదడంతో 12 పరుగులు వచ్చాయి.

రెండో సెమీఫైనల్​లో శ్రీలంక- పాకిస్థాన్ శుక్రవారం తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లో విజేతతో ఆదివారం దుబాయ్ వేదికగా జరగనున్న పైనల్​లో భారత్ టైటిల్ కోసం పోరాడుతుంది.

శ్రీచరణి రికార్డు
ఈ మ్యాచ్​లో తొలి వికెట్ శ్రీ చరణి పడగొట్టింది. ఆమె ఓపెనర్ ఫెర్డస్ (14)ను పెవిలియన్ చేర్చింది. అంతర్జాకీయ క్రికెట్​లో ఆమెకు ఇది 50వ వికెట్. దీంతో శ్రీ చరణి తన కెరీర్​లో అద్భుతమైన ఘనత సాధించింది. మహిళల టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా 50 వికెట్లు పడగొట్టిన నాలుగో బౌలర్​గా నిలిచింది. ఆమె 29 మ్యాచ్​ల్లోనే ఈ ఫీట్ అందుకుంది. ఈ లిస్ట్​లో చైనా బౌలర్ మెంజ్​టింగ్ టాప్​లో ఉంది. ఆమే 28 మ్యాచ్​ల్లోనే 50 వికెట్ల మార్క్ అందుకుంది.

మహిళల టీ20లలో వేగంగా 50 వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు (మ్యాచ్‌ల పరంగా)

  • 28 మ్యాచ్​లు - మెంగ్టింగ్ లియు (చైనా)
  • 29 మ్యాచ్​లు - లీ కాస్పెరెక్ (న్యూజిలాండ్)
  • 29 మ్యాచ్​లు - అనిసా మహ్మద్ (వెస్టిండీస్)
  • 29 మ్యాచ్​లు - శ్రీ చరణి (భారత్)
  • 34 మ్యాచ్​లు - సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ (ఇంగ్లాండ్)

మహిళల టీ20 ఆసియా కప్‌లో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్​ అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన జట్టు

  • 9 సిక్స్​లు - భారత్ vs హాంగ్​కాంగ్ - దుబాయ్, 2026
  • 9 సిక్స్​లు - భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ - దుబాయ్, 2026
  • 7 సిక్స్​లు - శ్రీలంక vs మలేసియా - దంబుల్లా, 2024
  • 6 సిక్స్​లు - భారత్ vs మలేసియా- సిల్హెట్, 2022
  • 6 సిక్స్​లు - శ్రీలంక vs భారత్ - దంబుల్లా, 2024

TAGGED:

INDIA WOMEN VS BANGLADESH
మహిళల ఆసియా కప్ ఫైనల్​
ఆసియా కప్ సెమీఫైనల్ టీమిండియా
దీప్తి శర్మ టీ20 రికార్డులు
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