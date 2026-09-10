ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్ - సెమీస్లో బంగ్లాపై విజయం
మహిళల ఆసియా కప్ - సెమీఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్పై విజయం - రాణించిన షఫాలి, దీప్తి శర్మ
Published : September 10, 2026 at 11:10 PM IST
Ind vs Ban Women : 2026 మహిళల ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన సెమీపైనల్లో భారత్ 40 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. టీమ్ఇండియా నిర్దేశించిన 150 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బంగ్లా ఓవర్లన్నీ ఆడి 109-7 స్కోరుకే పరిమితమైంది. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 3, శ్రీ చరణి, ప్రేమా రావత్, నందాని శర్మ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 149 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలి వర్మ (64 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించింది. రిచా ఘోష్ (21 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (13 పరుగులు) వేగంగా ఆడారు. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (24 పరుగులు, 28 బంతులు) నెమ్మదిగా ఆడింది. స్మృతి మంధాన (2) స్వల్ప స్కోర్తో నిరాశ పర్చింది. ఒక దశలో 15 ఓవర్లకు భారత్ స్కోర్ 96-3తో మెరుగ్గానే ఉంది. ఆ తర్వాత భారత్ గేరు మార్చింది. చివరి 5 ఓవర్లలో 53 పరుగులు చేసింది. ఆఖరి ఓవర్లో దీప్తి శర్మ ఫోర్, సిక్స్ బాదడంతో 12 పరుగులు వచ్చాయి.
రెండో సెమీఫైనల్లో శ్రీలంక- పాకిస్థాన్ శుక్రవారం తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో విజేతతో ఆదివారం దుబాయ్ వేదికగా జరగనున్న పైనల్లో భారత్ టైటిల్ కోసం పోరాడుతుంది.
శ్రీచరణి రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో తొలి వికెట్ శ్రీ చరణి పడగొట్టింది. ఆమె ఓపెనర్ ఫెర్డస్ (14)ను పెవిలియన్ చేర్చింది. అంతర్జాకీయ క్రికెట్లో ఆమెకు ఇది 50వ వికెట్. దీంతో శ్రీ చరణి తన కెరీర్లో అద్భుతమైన ఘనత సాధించింది. మహిళల టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా 50 వికెట్లు పడగొట్టిన నాలుగో బౌలర్గా నిలిచింది. ఆమె 29 మ్యాచ్ల్లోనే ఈ ఫీట్ అందుకుంది. ఈ లిస్ట్లో చైనా బౌలర్ మెంజ్టింగ్ టాప్లో ఉంది. ఆమే 28 మ్యాచ్ల్లోనే 50 వికెట్ల మార్క్ అందుకుంది.
Deepti Sharma cleans Sobhana Mostary up and puts India one step closer to the Grand Final! 👊✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 10, 2026
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మహిళల టీ20లలో వేగంగా 50 వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు (మ్యాచ్ల పరంగా)
- 28 మ్యాచ్లు - మెంగ్టింగ్ లియు (చైనా)
- 29 మ్యాచ్లు - లీ కాస్పెరెక్ (న్యూజిలాండ్)
- 29 మ్యాచ్లు - అనిసా మహ్మద్ (వెస్టిండీస్)
- 29 మ్యాచ్లు - శ్రీ చరణి (భారత్)
- 34 మ్యాచ్లు - సోఫీ ఎక్లెస్టోన్ (ఇంగ్లాండ్)
మహిళల టీ20 ఆసియా కప్లో సింగిల్ ఇన్నింగ్స్ అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన జట్టు
- 9 సిక్స్లు - భారత్ vs హాంగ్కాంగ్ - దుబాయ్, 2026
- 9 సిక్స్లు - భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ - దుబాయ్, 2026
- 7 సిక్స్లు - శ్రీలంక vs మలేసియా - దంబుల్లా, 2024
- 6 సిక్స్లు - భారత్ vs మలేసియా- సిల్హెట్, 2022
- 6 సిక్స్లు - శ్రీలంక vs భారత్ - దంబుల్లా, 2024