లార్డ్స్ టెస్టు : తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ ఆలౌట్- రాణించిన హర్మన్, స్మృతి
భారత్ - ఇంగ్లాండ్ టెస్టు మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్లో టీమ్ఇండియా మహిళలు 285 ఆలౌట్- రాణించిన మంధాన, హర్మన్, దీప్తి శర్మ
India Women (Source : AP News)
Published : July 10, 2026 at 10:47 PM IST
Ind vs Eng Test Womens : భారత్ మహిళల జట్టు ఇంగ్లాండ్ మహిళలతో ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లండన్ లార్డ్స్ మైదానం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్లో 285 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (83 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (58 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (35 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో సోఫీ 3, లారెన్ ఫిలర్, మ్యాడి విలియర్స్, ఇస్సి వాంగ్ తలో 2, లారెన్ బెల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.