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లార్డ్స్ టెస్టు : తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్ ఆలౌట్- రాణించిన హర్మన్, స్మృతి

భారత్ - ఇంగ్లాండ్ టెస్టు మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా మహిళలు 285 ఆలౌట్- రాణించిన మంధాన, హర్మన్, దీప్తి శర్మ

India Women
India Women (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:47 PM IST

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Ind vs Eng Test Womens : భారత్ మహిళల జట్టు ఇంగ్లాండ్ మహిళలతో ఏకైక టెస్టులో తలపడుతోంది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లండన్ లార్డ్స్​ మైదానం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 285 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన (83 పరుగులు), కెప్టెన్ హర్మన్​ప్రీత్ కౌర్ (58 పరుగులు), దీప్తి శర్మ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (35 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో సోఫీ 3, లారెన్ ఫిలర్, మ్యాడి విలియర్స్, ఇస్సి వాంగ్ తలో 2, లారెన్ బెల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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