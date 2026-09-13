ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​: దక్షిణ కొరియాపై ఘన విజయం సాధించిన భారత హాకీ జట్టు

4-1 తేడాతో ప్రత్యర్థి దక్షిణ కొరియాను ఓడించిన భారత్- భారత్‌ తరఫున గోల్స్‌ చేసిన అజిత్‌ యాదవ్‌, అన్మోల్‌, ప్రభ్‌దీప్‌ సింగ్‌, అషు మౌర్య- కొరియా తరపున ఒక గోల్‌ కొట్టిన లీ మిన్‌యోక్‌

India Vs South Korea Hockey Asia Cup
భారత హాకీ జట్టు (@TheHockeyIndia)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Vs South Korea Hockey Asia Cup : ఆదివారం జరిగిన పురుషుల జూనియర్‌ ఆసియా కప్‌ హాకీ టోర్నీ ఫైనల్ పోరులో దక్షిణ కొరియాపై భారత్​ ఘన విజయం సాధించింది. 4-1 తేడాతో ప్రత్యర్థి దక్షిణ కొరియాను ఓడించింది. భారత్‌ తరఫున అజిత్‌ యాదవ్‌, అన్మోల్‌, ప్రభ్‌దీప్‌ సింగ్‌, అషు మౌర్య గోల్స్‌ చేశారు. కొరియా నుంచి లీ మిన్‌యోక్‌ ఒక గోల్‌ కొట్టాడు. గతంలో 2015, 2023, 2024 ఎడిషన్లను గెలుచుకున్న భారత్, వరుసగా నాలుగోసారి ఈ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది.

TAGGED:

INDIA VS SOUTH KOREA
HOCKEY ASIA CUP 2026
INDIA VS SOUTH KOREA HOCKEY ASIACUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.