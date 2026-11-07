రెండో వన్డేలో న్యూజిలాండ్పై భారత్ విజయం
Ind vs NZ 2nd ODI : భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండో వన్డేలో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది.
Published : November 7, 2026 at 3:48 PM IST
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత్ 4 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 135 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగి భారత్, 26 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 113 పరుగులు చేసింది. అయితే వర్షం కాణంగా మ్యాచ్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో డీఎల్ఎస్ ప్రకారం భారత్ టార్గెట్ 109ను ఛేదించినట్లు ప్రకటించారు. దీంతో 4 పరుగుల తేడాలో భారత్ గెలుపొంది. 5 వన్డేల సిరీస్లో భారత్ 2-0తో ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. ఇరుజట్ల మధ్య మూడో వన్డే నవంబర్ 10న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు హమిల్టన్ వేదిక కానుంది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 41 ఓవర్లలో 134 పరుగులకు కుప్పకూలింది. డారిల్ మిచెల్ (55 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ (31 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లంతా చేతులెత్తేశారు. టిమ్ సీఫెర్ట్ (0), విల్ యంగ్ (6), హెన్రీ నికోల్స్ (11), టామ్ లాథమ్ (7), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (0) ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. డారిల్ మిచెల్- శాంట్నర్ ఆరో వికెట్కు 59 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఈ ఇద్దరు నిలబడడంతో న్యూజిలాండ్ ఆ మాత్రమ స్కోరైనా చేయగలిగింది. భారత్ బౌలర్లలో గుర్నూర్ 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆకిబ్ నబీ, అన్షుల్ కాంబోజ్, అక్షర్ పటేల్ తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
భారత్ తుది జట్టు
రోహిత్ శర్మ, శుభ్మాన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ఆకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్షదీప్ సింగ్
న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు
విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫెర్ట్, హెన్రీ నికోల్స్, డారిల్ మిచెల్, టామ్ లేథమ్ (వికెట్ కీపర్), గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), నేథన్ స్మిత్, కైల్ జేమిసన్, జాకబ్ డఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్