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నవంబర్​లో రెండుసార్లు భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

వచ్చే నెలలో భారత్- పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్లు రెండుసార్లు తలపడనున్నాయి. అవి ఏయే మ్యాచ్​లు? ఎక్కడ జరగనున్నాయో మీకు తెలుసా?

Ind vs Pak
భారత్ vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2026 at 3:51 PM IST

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Ind vs Pak Match 2026 : క్రికెట్​లో భారత్ - పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్​కు ఉండే హైప్ వేరు. ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు మైదానంలో తలపడుతుంటే యావత్ భారత్ అభిమానులు టీవీలకు అతుక్కుపోతుంటారు. ఇరుదేశాల మధ్య దైపాక్షిక సిరీస్​లు లేనందున ఇండోపాక్ జట్లు​ కేవలం మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్​ల్లోనే తలపడుతున్నాయి. దీంతో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంటుందా? అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తుంటారు. అలాంటి ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. వచ్చే నెలలో ఒకసారి కాదు, రెండుసార్లు భారత్- పాక్ తలపడనున్నాయి.

తొలిమ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
నవంబర్‌లో అండర్-19 ఆసియా కప్ 2026 టోర్నమెంట్ ఉండనుంది. నవంబర్ 5న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీలో ఎనిమిది జట్లు పోటీపడనున్నాయి. భారత్​, పాకిస్థాన్, నేపాల్, యూఏఈ జట్లు గ్రూప్ Aలో ఉండగా, అఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, మలేసియా, శ్రీలంక అండర్ 19 టీమ్స్ గ్రూప్ Bలో ఉన్నాయి. ఒమన్ వేదికగా ఈ టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో గ్రూప్ Aలో భాగంగా నవంబర్ 08న భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆట ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్ నవంబర్ 14న ఉంటుంది.

రెండో టోర్నీ ఏంటంటే?
ఖతార్ రాజధాని దోహా వేదికగా 'రైజింగ్ ఆసియా కప్ 2026' టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ నవంబర్ 19న ప్రారంభంకానుంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా ప్రకటించింది. ఫైనల్ నవంబర్ 29న జరగనుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ ఏ- పాకిస్థాన్‌ ఏ గ్రూప్ Aలో ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ నవంబర్ 22న జరగనుంది. వెస్ట్ ఎండ్ పార్క్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు గేమ్ ప్రారంభంకానుంది.

రైజింగ్ ఆసియా కప్
సాధారణంగా ఈ రైజింగ్ ఆసియా కప్​లో జట్లు తమ 'A' (ద్వితీయ శ్రేణి) టీమ్స్​ను బరిలోకి దింపుతాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ సత్తా చాటుకునేందుకు యువ క్రీడాకారులకు అవకాశం కల్పించడమే ఈ టోర్నమెంట్ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇక అండర్ 19 ఆసియా కప్​లో టీనేజ్ క్రికెటర్లు బరిలో దిగుతుంటారు.

ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ కిక్
క్రికెట్​ అభిమానులు కేవలం 14 రోజుల గ్యాప్​లోనే రెండుసార్లు భారత్ - పాక్ మ్యాచ్​ చూడనున్నారు. ఈ టోర్నీలు సీనియర్లది కాకపోయినా, రైజింగ్ స్టార్స్​ పోటీ కూడా ఆసక్తికరమే! దీంతో ఈ మ్యాచ్​ల కోసం ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ టోర్నీలకు సంబంధించి భారత జట్లను ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఇందులో ఎవరెవరు చోటు దక్కించుకుంటారో అని అంతా ఆసక్తిగా ఉన్నారు. గత సీజన్​లో ఈ రెండు టోర్నీల్లోనూ వైభవ్ సూర్యవంశీ బరిలో నిలిచాడు.

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